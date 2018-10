Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans EN VIVO vía ESPN: este miércoles con Stephen Curry por NBA Golden State Warriors chocará ante New Orleans Pelicans este miércoles (9:30 pm. EN VIVO ONLINE vía TV / NBA) en el Oracle Arena de California

Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans EN VIVO vía ESPN: este miércoles con Stephen Curry por NBA. (Foto: AFP) Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans: el campeón, con un Stephen Curry intratable, se enfrenta ante un serio candidato a los Playoffs. (AFFP)