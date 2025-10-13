“Siento satisfacción de todavía competir”: Enrique Goytizolo, la increíble historia detrás del golfista peruano que con 92 años impondrá un récord en el próximo Sudamericano

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Siento satisfacción de todavía competir”: Enrique Goytizolo, la increíble historia detrás del golfista peruano que con 92 años impondrá un récord en el próximo SudamericanoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La epopeya está a punto de escribirse. La página de esta historia tiene protagonista y deporte. Don Enrique Samuel Goytizolo Tesson, de 92 años e ingeniero de profesión toda su vida, se apresta a poner muy en alto su nombre en el golf amateur internacional.