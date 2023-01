El Latin America Amateur Championship no solo congrega a lo más selecto del golf a nivel aficionado, sino también muchas veces termina siendo la hoja de ruta hacia la profesionalidad. Competir en un LAAC es dar un paso adelante en la carrera de un golfista, mientras que ganarlo representa la puerta para entrar al Olimpo de este deporte.

En esa dirección quieren ir los integrantes de la armada peruana en Puerto Rico, que reunirá a 108 jugadores. Julián Périco, Jaime Yzaga, Eduardo Galdos y Alejandro Ramos están listos para dar lo mejor en el campo del Grand Reserve Golf Club, que será el epicentro del golf entre el jueves 12 y domingo 15 de enero.

Périco es quien lidera la delegación nacional en tierras puertorriqueñas. El jugador de 23 años afrontará su sexto LAAC, en donde siempre dio batalla y tuvo momentos brillantes. Por aquí nadie olvida el torneo que hizo en Panamá en 2017: cuarto lugar y récord al lograr la primera ronda más baja (64) de la historia de la competición.

Perú además tendrá a un debutante de nombre y apellido prestigioso. En la edición de este año, habrá un Jaime Yzaga que busque destacar con palo de golf en mano. El hijo del extenista dará sus primeros pasos en el Latin America Amateur Championship, que tiene gran expectativa por verlo en acción.

El otro ‘experimentado’ será Eduardo Galdos, quien jugará su tercer LAAC. En 2020 consiguió su mejor participación al acabar en el lugar 49. A diferencia de lo que hizo en México, hace un año en República Dominicana no pudo superar el corte.

Para Alejandro Ramos el torneo en el Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico será su segunda vez compitiendo contra los mejores del Ranking Mundial de Aficionados (WAGR). En su única experiencia, el año pasado en el Teeth of the Dog, se quedó en el corte.

¿Por qué es tan importante el LAAC?

El campeón del Latin America Amateur Championship recibirá una invitación al Masters Tournament 2023 en Augusta National Golf Club y The 151st Open en Royal Liverpool. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Por otro lado, estará exento para las etapas finales de clasificación para el 123rd U.S. Open, que se jugará en Los Angeles Country Club, California. Asimismo, el jugador, o los jugadores, que termine en segundo lugar se ingresará directamente a las fases finales de clasificación para The 151st Open y el 123rd U.S. Open.