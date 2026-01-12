Un viaje de 15 horas y un premio que puede ser un giro en su carrera: la gran decisión de Gonzalo Bueno, el secreto previo a su victoria en el Australian Open

El tenis peruano es un solo de buenas noticias en los últimos meses: desde la alegría nacional con la Copa Davis y el equipo peruano luchando por llegar a Las Finales –en febrero juega los Qualifiers ante Alemania–, hasta los éxitos personales de Ignacio Buse con el top 100 del ránking, la recuperación de una larga lesión de Juan Pablo Varillas -hoy juega el Challenger de Buenos Aires- y, claro, la oportunidad de Gonzalo Bueno de jugar su primer Grand Slam del año.

Y Gonza, de 21 años y actual 214 ATP, dio muestras de su mejor tenis para iniciar la temporada con una gran victoria sobre el georgiano Nikoloz Basilashvili, el tercer preclasificado de la qualy. Fue durante la madrugada del lunes de Perú que el nacional dio el primer golpe en el Autralian Open.

El trabajo dio sus primeros frutos, porque Gonzalo está en Australia desde hace una semana para preparar su participación en la qualy, sobre todo para adaptarse al cambio de horario, tan importante ya que se está jugando al otro lado del mundo.

12/01/2026



El día en que Gonzalo Bueno ganó su primer partido en una qualy de Grand Slam.



Hasta la cancha #5 de uno de los complejos de tenis más importantes y al otro lado del mundo llegó la bandera peruana, y acompañado de un infaltable “vamos Perú”, Gonza cerraba uno de los… pic.twitter.com/xYzjGqlZao — María Paula Regalado (@mapiregaladom) January 12, 2026

“Llegué el domingo para adaptarme por el ‘jet lag’, además que ya estoy recuperado del tema de la muñeca”, aseguró Gonza al periodista Juan Diego Llosa. Además, recordó que el año pasado viajó como suplente, pero no llegó a disputar la qualy. Esta vez ya estaba clasificado y se preparó adecuadamente. Viajó con anticipación, porque el año pasado llegó con lo justo y sentía que “estaba roto”. Así, ya adaptado pudo brindar una de las mejores versiones de su juego.

Así, según contó a Juan Diego Llosa, viajó dos horas de Buenos Aires a Santiago y luego 13 horas entre la capital chilena y Melbourne. Un largo viaje que supo llevar de buena manera porque sabía que ahí estaba uno de los secretos de su éxito. “Parece duro, pero más duro es cuando llegas y tienes que aguantar los primeros días cuando se te cierran los ojos a las 5 de la tarde”, contó.

—El torneo—

Gonza venció por 6-1 y 7-6 a Basilashvili, un tenista que en el 2019 llegó a ser número 16 del mundo y ahora ocupa la casilla 105. Un partido sin dudas para el peruano, que aprovechó las tres oportunidades se quiebre que se generó, mientras que pudo salvar dos de tres que le hicieron.

Estadísticas

Y ya tiene rival para la segunda ronda. Se medirá ante el francés de 34 años Pierre-Hugues Herbert, actual 157 del ránking ATP. Al vencer a un preclasificado, el cuadro para Gonza se ha abierto y tiene opciones de seguir avanzando. Este encuentro podría jugarse en la noche del martes de Perú.

Bueno continúa el buen momento del tenis peruano, con presencia de peruanos en los Grand Slams. Lamentablemente, Ignacio Buse no será parte del Australian Open, ya que se quedó a una baja de ingresar al cuadro principal. Nacho no se inscribió a la qualy debido a que los tiempos de recuperación de su lesión no le permitían estas al 100% para este momento.

El cuadro de la qualy para Gonzalo Bueno

Juan Pablo Varillas debutó en la qualy del Australian Open del 2020 y así como Gonza, lo hizo con victoria. Luego, logró su primer cuadro principal en Roland Garros 2022 y se recuerda mucho su participación en París en el 2023, donde llegó a octavos y enfrentó a Djokovic. El 2025 fue para Ignacio Buse, que disputó las qualys de los cuatro Grand Slam –en Australia coincidió con Varillas–, coronando su buen momento en el US Open, en el que llegó al ‘main drawn’.

Ahora es turno de Gonza, una gran oportunidad para demostrar su crecimiento y capacidad para enfrentar grandes torneos, como lo ha hecho en la Copa Davis. Además, la victoria en la Q1 le permite sumar 8 puntos para en ránking ATP.

Pero también tiene un significado económico que puede impulsar su carrera. El Australian Open ha subido en un 16% sus premios y tras ganar su primer partido, el peruano ya se aseguró US$57 mil, una cifra que supera largamente lo que se gana en un Challenger. . Para entender la magnitud de estas cifras, por ganar el Challenger de Liberec en julio pasado recibió poco más de US$15 mil de premio. Es decir, tuvo que ganar cinco partidos para cobrar menos casi la cuarta parte de lo que ya se aseguró con dos partidos en Australia.

Si completa los tres partidos, recibirá un total de US$83,5 mil, además, de avanzar al cuadro principal, los US$150 mil de la primera ronda.

