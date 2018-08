Gonzalo Higuaín reveló el motivo por el cual firmó por al AC Milán y no por el Chelsea

Gonzalo Higuaín abandonó la Juventus para convertirse en el nuevo delantero del AC Milán. El 'Pipa' reveló durante la conferencia de prensa de su presentación, la principal razón por la que no decidió firmar por el Chelsea.

"Este proyecto me motiva mucho y espero devolver la confianza que han depositado en mí. En el Chelsea, la única persona que me quería era Sarri (entrenador del club). Aquí, me quieren todos. Llego a un equipo con una historia inmensa", mencionó.

A su vez, Gonzalo Higuaín se manifestó sobre la sequía de títulos que atraviesa el AC Milán, club que consiguió su último 'Scudetto' en el año 2011.

"Los hinchas merecen ver de nuevo a su equipo en lo más alto. El Milán se ha caracterizado siempre por ganar. Y ahora esperamos que llegue de nuevo lo más lejos posible", señaló el 'Pipa'.

Finalmente, el argentino tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas de la Juventus: "Estoy muy agradecido los hinchas de la Juve, pasé muy buenos años en ese club", sentenció.