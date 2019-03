Gonzalo Núñez arremete contra defensa de Sporting Cristal tras empate con Godoy Cruz: “Es un mamarracho”

La defensa del club Sporting Cristal hace agua y necesita ser renovada casi en su totalidad. Así lo consideró Gonzalo Núñez luego del empate a uno entre el campeón del fútbol peruano y el humilde Godoy Cruz de Mendoza por la Copa Libertadores de América 2019.

El cuadro ‘cervecero’ inició ganando el encuentro rápidamente pero se dejó empatar y luego sería incapaz de anotar un segundo gol para asegurar los tres puntos de local.

“Empate con sabor a derrota para Sporting Cristal que suma un punto en un grupo donde ningún equipo se disparó. Quizás la posibilidad (de clasificar a siguiente fase) existe, pero por el juego las dudas se incrementan”, indicó apenas terminado el encuentro disputado en el estadio Nacional.

“Un equipo chico de Argentina viene e impone condiciones. Y si me apuran les digo que el 1-1 marca lo que sucedió en la cancha. Un primer tiempo más para la visita y un segundo para Cristal, que más empujando que otra cosa, no mostró mucho más”, añadió Gonzalo Núñez.

Luego de esto, el experimentado periodista deportivo profundizó en torno a las razones por las que el cuadro rimense no logra buenos resultados en el máximo torneo continental.

“Aquí hay una verdad. Cristal no se ha reforzado para esta Copa Libertadores. Palacios no me parece un buen reemplazante de Costa. Christofer Gonzales es menos que Marcos López, quien te daba más verticalidad y desborde. ¿Y atrás? ¡Un mamarracho! Y no me refiero solo a la línea de zagueros centrales. Cazulo camina la cancha, deambula. Calcaterra cada vez corre menos. Pretel va solo contra el mundo, tiene que correr por todos”, analizó tras el encuentro.

“Palacios, es una nulidad. Es una falta de respeto ponerle el apodo de ‘Chorri’ a ese jugador”, prosiguió el ex conductor de “América Deportes”.

Finalmente, Gonzalo Núñez propuso una lista de futbolistas que la directiva de Sporting Cristal debería separar por bajo rendimiento. “No sé cuánto más va a demorar una depuración urgente en Cristal de Revoredo, Merlo, Calcaterra y Cazulo”, indicó.