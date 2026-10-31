El Team Perú desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con Natzumi Aquije y Doménico Sotomayor como abanderados nacionales.

La delegación peruana compite con 15 deportistas en 11 disciplinas, incluyendo atletismo, ciclismo, esgrima, judo, lucha, natación, remo, skateboarding, taekwondo, tenis de mesa y vela.

El certamen se desarrolla del 31 de octubre al 13 de noviembre y reúne a 2.700 atletas de 206 comités olímpicos. Renzo Manyari destacó su importancia para el futuro deportivo nacional.

El Team Perú participa con indumentaria de la marca Head, de Tiendas Ripley, mientras sus jóvenes representantes buscan experiencia rumbo a los Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Perú ya consiguió importantes resultados en ediciones anteriores: bronce en voleibol juvenil en Singapur 2010, oro en fútbol masculino en Nanjing 2014 y preseas de bronce en Buenos Aires 2018.