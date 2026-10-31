Natzumi Aquije de Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor de Natación fueron nuestros abanderados de una delegación de 15 deportistas en Senegal, África.
Natzumi Aquije de Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor de Natación fueron nuestros abanderados de una delegación de 15 deportistas en Senegal, África.
Por Redacción EC

El Team Perú desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con Natzumi Aquije y Doménico Sotomayor como abanderados nacionales.

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