Por Redacción EC

Argentina ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. Como vigente campeona del mundo, la “Albiceleste” llega como cabeza de serie y disputará una fase inicial exigente ante selecciones de distintos continentes. A continuación, te detallamos el calendario completo, horarios y cómo ver los partidos en vivo, optimizado para que no te pierdas ningún detalle del debut argentino.

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