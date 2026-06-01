Argentina ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. Como vigente campeona del mundo, la “Albiceleste” llega como cabeza de serie y disputará una fase inicial exigente ante selecciones de distintos continentes. A continuación, te detallamos el calendario completo, horarios y cómo ver los partidos en vivo, optimizado para que no te pierdas ningún detalle del debut argentino.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

Argentina encabeza un grupo diverso, con selecciones que combinan técnica, orden táctico y dinamismo:

Argentina (vigente campeón)

Argelia

Austria

Jordania

Este sector genera expectativa por el choque de estilos: la disciplina europea de Austria, la intensidad africana de Argelia y el orden asiático de Jordania.

Calendario de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará una fase de grupos con sedes en Estados Unidos, donde buscará asegurar su clasificación desde las primeras jornadas.

Argentina vs. Argelia

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 21:00 (ET) / 22:00 hora argentina

Estadio: Kansas City

Este será el debut de la ‘Albiceleste’, donde intentará arrancar con una victoria para encaminar su clasificación.

Argentina vs. Austria

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Hora: 13:00 (ET) / 14:00 hora argentina

Estadio: Dallas

Un duelo clave ante un rival europeo sólido, que podría definir el primer lugar del grupo.

Jordania vs. Argentina

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 22:00 (ET) / 23:00 hora argentina

Estadio: Dallas

Argentina cerrará la fase de grupos ante un equipo asiático que buscará dar la sorpresa.

¿Dónde ver los partidos de Argentina en el Mundial 2026?

Aunque los derechos de transmisión pueden variar según el país, estas son las opciones más probables:

Argentina: TV Pública, TyC Sports y plataformas digitales oficialesLatinoamérica: Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizadoStreaming: Apps oficiales de las cadenas con derechos

Se recomienda revisar la programación local conforme se acerque el torneo para confirmar canales y plataformas.

¿Qué necesita Argentina para clasificar a dieciseisavos?

En el nuevo formato del Mundial 2026, avanzan:

Los dos primeros de cada grupoLos 8 mejores terceros lugares

Esto le da margen a la selección argentina, aunque buscará asegurar su pase sin depender de otros resultados.

Claves del Grupo J: análisis y pronóstico

Argentina parte como favorita por su jerarquía y condición de campeónAustria aparece como el rival más competitivo del grupoArgelia puede complicar por su intensidad físicaJordania intentará sorprender y pelear por un lugar histórico

La ‘Albiceleste’ buscará imponer su experiencia y comenzar con firmeza la defensa del título mundial.