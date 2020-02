Cae la noche en abril del 2010. El Camp Nou está lleno, las expectativas están al tope y la remontada del Barcelona al Inter de Milán por semifinales de Champions es posible. Pero José Mourinho, técnico entonces de la ‘Nerazzurri’, no se lo permitió. Al final de la noche, el luso, tras alcanzar la gloria, celebra recorriendo el campo con una sonrisa desafiante y con el número uno dibujado en su índice. Antes, también provocador, Mourinho tuvo la osadía de hablarle al oído a Pep Guardiola e interrumpirle mientras este le daba indicaciones a Ibrahimovic. Así comenzaría una de las mayores rivalidades en la historia del fútbol.

► Selección peruana: Ricardo Gareca viajó hacia Países Bajos y se reunió con Sergio Peña, Miguel Araujo y Renato Tapia

► ¡Más puntero que nunca! Real Madrid venció al Atlético de Madrid y continúa comandando LaLiga Santander

Han pasado casi 10 años, uno más canoso, otro con menos cabello, los clubes completamente distintos y las metas también, pero ambos mantienen la misma temple, aunque un poco más calmada a lo que nos tienen acostumbrados. O al menos eso se notó en la antesala. Sea como fuere, este domingo Mourinho y Guardiola se volverán a ver las caras en el duelo de sus equipos, Tottenham y Manchester City, respectivamente.

Aunque esa auténtica rivalidad inició en aquel polémico encuentro del 2010, acompañado de un sinfín de emociones, la bronca se intensificó mucho más cuando ambos entrenadores estuvieron en los lados más opuestos: Real Madrid y Barcelona. Ahí comenzaría un duelo aparte no solo desde el banco, sino también fuera de él.

La rivalidad Mourinho y Guardiola ganó mayor protagonismo en el mundo del fútbol cuando dirigían al Real Madrid y Barcelona, respectivamente. (Foto: AP)

Los intercambios de palabras, prácticamente intercambio de golpes, no cesaron en las conferencias de prensa. Muchas frases quedaron en la memoria de muchos, quizá algunas solo entre los dos. Su disgustada relación crecía sin freno. Goleadas y celebraciones en el campo adornaban esta clásica rivalidad, que también estuvo acompañada de abrazos y tendidas de mano respetuosas, pero siempre con la distancia necesaria.

Ahora, tanto las frontales palabras de Guardiola como las de Mourinho han cambiado significativamente. Ya no se apuntan dardos. Ahora se defienden entre ellos y hasta elogian las carreras de cada uno. El cambio es radical, impensable, e incluso absurda. Pero es así como actualmente se comportan los viejos rivales.

"Como él me ha tuteado yo también lo voy a hacer. Mañana nos enfrentamos en el campo a las 20:45; fuera del campo ya me ha ganado. Le regalo su Champions particular fuera del campo, que la disfrute y se la lleve a casa. En esta sala él es el puto jefe, el puto amo y no quiero competir en ningún instante”, apuntaba Pep sin piedad en el 2011.

En España se vieron las caras en 11 oportunidades con dichos clubes, ya sea en la Champions, Liga Española, Copa del Rey, o Supercopa de España. (Foto: AP)

Ahora, la admiración del español hacia Mourinho la resalta defendiéndole de las críticas que acompañan al luso. “La gente que juzga la carrera de Mourinho y no lo hace basándose en los últimos 15 o 20 años es que no entiende nada. Sé que vivimos en la época donde se nos va a valorar por el último partido, pero yo no funciono así”, dijo en la antesala del Tottenham-Manchester City.

Lo mismo pasa con el entrenador luso. Antes, iniciaba el ataque para continuar las típicas broncas con el español. “Empieza una nueva era, con un tercer grupo de entrenadores, que sólo lo forma Guardiola: el grupo de criticar el acierto del árbitro, algo que no había visto en el mundo del fútbol en mi vida", decía contundentemente Mourinho luego de la final de la Copa del Rey del 2011.

Parece ser que Mourinho ahora quiere borrar esos momentos de tensión y recordar cuando conoció a Guardiola, quien jugaba en el barcelona mientras el luso era asistente técnico de los culés. “Me acuerdo más de los años que estuve con él en el 'Barza’, no contra él. Luego llegaron los enfrentamientos, pero no se trata de algo entre nosotros. Esto no es un José contra Josep”, señaló el portugués.

La guerra dialéctica aparenta haberse calmado. Las paces se han hecho en la antesala, pero ¿también será así dentro del terreno de juego y luego del partido? Tenemos que esperar a lo que pase este domingo. Llega, entonces, el duelo que muchos esperaban. Guardiola y Mourinho volverán a estar frente a frente por vigésimo segunda vez en la cancha de los ‘Spurs’.

-Rivalidad en números-

El Tottenham de Mourinho busca alcanzar la clasificación a algún torneo internacional, mientras el City de Pep desea achicar la diferencia con el líder Liverpool. (Foto: AP)

La intensa rivalidad entre Guardiola y Mourinho no solo se desató por diversas y épicas frases que se lanzaron entre ellos. El duelo también se trasladó en el terreno de juego con ideas completamente distintas. Tras los logros alcanzados por ambos técnicos, empezó una historia aparte para superarse constantemente.

Cuando Mourinho estuvo al mando del Inter de Milán y Guardiola del Barcelona, ambos se cruzaron en cuatro oportunidades. Todas fueron en la Champions League. El saldo fue positivo para el técnico español, que ganó dos, empató uno y perdió uno. Sin embargo, quien tuvo mayor reconocimiento fue ‘Mou’, debido a que logró pasar a la gran final del 2009/10 y levantar la ‘Orejona’ al concluir todo.

La rivalidad se calentó cuando estuvieron en los bandos contrarios del clásico español. Mourinho al frente del Real Madrid y Guardiola al frente de Barcelona desataron una épica e inolvidable batalla que duró solo dos años. Se vieron las caras en 11 oportunidades con dichos clubes, ya sea en la Champions, Liga Española, Copa del Rey, o Supercopa de España.

Guardiola ganó cinco encuentros, mientras que Mourinho logró solo dos victorias. Los cuatro partidos restantes fueron empate. Es así que el técnico español también logró ser superior en los clásicos españoles ante el portugués. Pep se fue primero en el 2012 al Bayern Munich y, luego, partiría ‘Mou’ hacia el Chelsea en el 2013.

En ese cambio de aires, ambos se volvieron a cruzar para luchar por la Supercopa de Europa. Los bávaros se enfrentaban contra los ‘Blues’ en un duelo que terminó 2-2 en el marcador y que llegó a definirse desde los 12 pasos. Es ahí que Guardiola le ganaría el título a Mourinho.

El destino reunió a los enemigos íntimos en una ciudad: Manchester. El derbi sería, entonces, muy picante con Guardiola en el City y Mourinho en el United. En total, ambos técnicos midieron fuerzas cinco veces en Inglaterra. Los de Pep consiguieron tres triunfos y los de ‘Mou’ lograron solo uno. El restante fue un empate sin goles.

Ahora, volverán a cruzarse en la Premier League, aunque con escenarios diferentes. Mientras el Tottenham de Mourinho intentará luchar por alcanzar un puesto de Champions, el Manchester City de Guardiola busca recortar la enorme distancia(22 puntos) con el Liverpool, que marcha puntero.

En estadísticas generales de los 21 partidos que se han enfrentado ambos técnicos, el español sale victorioso con 10 triunfos. Mientras, el portugués solo ha podido conseguir cuatro. Los empates totales han sido siete. Además, Guardiola(28) puede presumir de tener más títulos que Mourinho(25) y con eso termina de subrayar su superioridad en esta rivalidad. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar en la vigésimo segunda edición del clásico duelo entre Mourinho y Guardiola.