Las figuras del deporte del futuro llegarán a Dakar, Senegal, para los Juegos Olímpicos de la Juventud. La gran cita del deporte juvenil de alto rendimiento se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre. La señal deportiva DSPORTS 2, disponible en el 612 y 1612 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y DAZN, transmitirá la competencia en exclusiva con programación diaria y coberturas especiales.

La competencia, que se realizará por primera vez en el continente africano, reunirá a más de 2.700 atletas de hasta 18 años provenientes de 206 Comités Olímpicos Nacionales, además de un equipo de refugiados. Será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

El Team Perú contará con 15 deportistas en 11 disciplinas como atletismo, ciclismo, esgrima, natación, vela, tenis de mesa, judo y otras. La delegación está encabezada por la tenista de mesa Natzumi Aquije (17 años) y el nadador Doménico Sotomayor (16 años), que serán los abanderados del equipo nacional en la ceremonia inaugural, programada para el 31 de octubre en el estadio Abdoulaye Wade, en Diamniadio.

Durante dos semanas, DSPORTS 2 transmitirá segmentos diarios, en vivo, con el desarrollo de la gran cita internacional y la cobertura de las nuevas generaciones de deportistas que aspiran a convertirse en las próximas figuras olímpicas.

Programación de Dakar 2026

Sábado 31 de octubre

En la inauguración, DSPORTS 2 transmitirá la Ceremonia de Apertura desde la 1.30 p.m.

Domingo 1 de noviembre

Bloque en vivo de 6.30 a 9.50 a.m.

Lunes a viernes

Transmisión de 10 a 15 con bloques en vivo y lo más destacado de cada jornada.

Dónde ver DSPORTS 2 en Perú

En Perú, la señal deportiva está presente en el 612 /1612 HD de la grilla de televisión de DIRECTV y disponible en las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y DAZN.