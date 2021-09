Conforme a los criterios de Saber más

Cuando pisaba el área con pelota dominada, no había rival que lo frene. Por ello se ganó el apelativo de ‘Tanque’. Su armadura era inquebrantable ante los golpes del enemigo en campo minado. De sus pies nacían explosivos remates a quemarropa, que hacían imposible las estiradas por los aires de los arqueros. Así era Guillermo La Rosa, un potente ‘9’ que lució su fútbol entre los setentas y ochentas, que también tuvo el honor de comandar el ataque de la blanquirroja en el Mundial de Argentina 78 y España 82.

La Rosa integró una época dorada, de ensueño e incomparable, en compañía de Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velásquez, Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, por citar solo algunos. Hoy, a sus 67 años, el ‘Tanque’ comparte vivencias a menores y se da un tiempo para analizar la plantilla actual de la selección peruana, después del amargo empate frente a Uruguay por las Eliminatorias (1-1). “Seguiré viendo los partidos de nuestra selección, pero cómo he sufrido con ese remate del uruguayo que chocó en el palo, ya me iba a morir”, confesó entre risas. Para el exatacante, Ricardo Gareca debe emplear toda la artillería en ofensiva para el decisivo partido contra Venezuela, este domingo. Este será un rival directo por la resurrección de Perú en busca de sostener la ilusión de asistir al Mundial de Qatar 2022.

- ¿Con qué sensación se quedó tras el empate 1-1 ante Uruguay en el estadio Nacional?

Con la sensación de no haber podido sostener un resultado, por lo menos, en media hora. Sabíamos lo que es Uruguay, su juego. Son rápidos, no dejaron espacios. En encuentros difíciles, Perú no puede tener fallas, y que te empaten a los cinco o seis minutos. Uruguay es fuerte, tiene historia, pero no puedes darle un ‘cachito’. Faltó tranquilidad para sostener un buen resultado.

- ¿Anderson Santamaría debió rechazar el balón y no complicarse la vida en la jugada que provocó la igualdad?

Tenía que rechazar. No puedes salir tocando el balón. Si rechazas la pelota, la gente te aplaude por ir ganando, hay otra motivación. No puedes salir tocando ahí. Yo recuerdo que Chumpitaz la rompía, con su calidad. La defensa viene fallando. Tienen que mejorar, cuesta hacer un gol y que te lo hagan sin trabajo, sin méritos de ellos, sino por una falla. Estamos con la soga, no podemos fallar, pues los otros, como Chile, Venezuela, Bolivia, no han ganado, sino hubiese sido más difícil.

- De cuatro partidos jugando como locales, solo se ha sumado un punto....

Si de local no ganas, pierdes confianza. Ellos salen a ganar, pero las cosas no se les está dando. El estado anímico es diferente al ver la tabla de posiciones, estamos entre los últimos. Eso también afecta, no es fácil. Una cosa es estar cuarto o tercero y otra penúltimo.

DELANTEROS ÍNTIMOS. Guillermo La Rosa es muy querido por los jugadores de la selección peruana, con quienes tiene una relación de amistad. En la imagen, junto a Paolo Guerrero.

- Es importante el apoyo psicológico para afrontar estos momentos, como lo fue en el pasado proceso de las Eliminatorias...

Un jugador habló una burrada: “el mejor psicólogo es el que nos paga el dinero”, una burrada. En la vida siempre ha sido importante. El psicólogo es importante, pero Dios es psicólogo. Después entrenarse bien y cuidarse, es mi experiencia. He vivido más de veinte años como deportista, hemos ido a dos mundiales, eso ha sido mi experiencia.

- Christian Cueva abusó del amague dentro del área. ¿Debió sacar un puntazo y asegurar la oportunidad de gol?

Lo que pasa es que hay características de jugadores. Hay jugadores que definen en un segundo. Cueva amagó una vez, otra, pero lo cerraron, le cayeron. Ya estás sin piernas, se complica todo. Recuerdo a Romario, quien hacía los goles de puntita. Hay veces las posibilidades no se dan, juegas con un campeón que siempre están en mundiales. No vinieron algunos de sus titulares como sus delanteros (Edinson Cavani y Luis Suárez), pero los que estuvieron se mostraron.

- ¿Ante Venezuela es ganar o despedirse de Qatar 2022?

Tienen que mejorar, hay experiencia. Los jugadores ya saben dominar emociones. El estado anímico no se compra en la farmacia, será determinante. Habrá carga emocional, pero hay experiencia. Los muchachos saldrán a ganar, los tiempos se acortan. Algunos colegas tuyos ya comenzaron a sacar la calculadora, y esperan que pierda uno u otro equipo, primero hay que ganar.

- ¿Es hora de apostar por la dupla Guerrero-Lapadula?

Sí, pienso que jugarán los dos. Paolo es un jugador de experiencia, que toca bien el balón, pero Lapadula va por las diagonales. Son distintos. Eso sí, a Paolo no lo sacarán ni de vaina (del once), jugará junto a Lapadula. Venezuela vendrá a robar puntos, jugará igualito que Uruguay, sin desmerecer a ambas selecciones.

- ¿Qué lo hace un jugador diferente a Gianluca Lapadula dentro del campo?

Sus movimientos dentro del campo. Diagonales. Además, se comprende con el resto de sus compañeros, lo demostró en la Copa América. Está lleno de confianza, trasmite mucho al grupo.

Guillermo La Rosa y Juan Carlos Oblitas tras el 1-0 a Francia en 1981. FOTO: Archivo Histórico El Comercio.

- ¿A quién le recuerda su juego?

Tiene características distintas de juego a Pizarro, Guerrero, Navarro, hasta de mí. Corre siempre en diagonales, eso es complicado para los centrales. Además, ha sido formado en Europa. Lo bueno que es que el grupo entendió su juego, eso es lo importante para la selección.

- A Edison Flores lo criticaron por su desempeño. ¿Alguna valoración por su juego?

En la Eliminatoria anterior tuvo una gran dinámica de juego, un gran brillo al jugar. Creo que recientemente se ha recuperado de una lesión, jugando de a poco en su equipo, pero es criticado como todos. Cuando uno entra a la selección es por ser mejor entre quinientos que han luchado por ese puesto. Si eres volante por izquierda, eres mejor que muchos en esa posición. Estás representando a ese puesto, tiene que sobresalir. En la selección uno está por méritos, por destacar en tu equipo, Flores lo hace. Los once que están ahí son los mejores, pero en Argentina, Brasil, en todos lados, la gente mata a los jugadores, sacan técnicos, no solo sucede en el Perú.

- ¿Sigue dirigiendo a menores en remoto?

No, ya estamos trabajando en Surco y en La Molina, presenciales, con todos sus protocolos, cuidados. Yo me cuido mucho, no bajo la guardia ante la pandemia.

