El nadador peruano, integrante del Team Mad Wave y ganador de la Triple Corona de aguas abiertas, afrontará una de las pruebas más exigentes del calendario nacional. A sus 44 años, competirá sin traje de neopreno, únicamente con ropa de baño, gorro y lentes. | Foto: Team Mad Wave
El nadador peruano, integrante del Team Mad Wave y ganador de la Triple Corona de aguas abiertas, afrontará una de las pruebas más exigentes del calendario nacional. A sus 44 años, competirá sin traje de neopreno, únicamente con ropa de baño, gorro y lentes. | Foto: Team Mad Wave
Por Redacción EC

Nadar 22 kilómetros en mar abierto ya representa una prueba de resistencia extrema. Pero hacerlo en contra de las olas convierte el desafío en una exigencia aún mayor. Ese es el reto que afrontará el peruano Gustavo Lores en El Reto Olaya Inverso 2026, una competencia de ultradistancia que pondrá a prueba la preparación física, la estrategia y la capacidad de adaptación de los participantes.

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