Tres días en el cargo y no es difícil darse cuenta de la realidad que vive el Instituto Peruano del Deporte. El nuevo presidente del IPD conversó con Deporte Total de El Comercio y dio luces de cómo encuentra la institución y que espera dejar hasta julio del 2021, fecha en la que culmina el mandato del actual gobierno.

¿Decir que el IPD está en reestructuración puede ser una excusa para evitar las responsabilidades? El caso del legado puede ser un ejemplo.

No es una excusa, es una realidad. En este momento el IPD tiene muchos predios a nivel nacional y no están en condiciones. La ejecución presupuestal en el área de infraestructura no ha sido la más adecuada. En este momento no estamos en condiciones de administrar el legado.

¿Y no se puede trasladar a otras tareas?

Esa justificación de que no estoy listo, de ninguna manera se va a dar. Si es una excusa, será para cambiar para mejor, un vehículo para ello. Lo aprendimos con Lima 2019.

Pero no pierden peso cuando va a existir un Órgano Ejecutor del Legado

Es que el IPD no es un ente fiscalizador, es un ente articulador. La tarea es apoyar a deportistas y a las federaciones para la representación nacional. Masificar la actividad física para ahí encontrar talento. Tenemos que crear espacios saludables donde los chicos empiecen con la práctica del deporte y ahí sacar a nuestros nuevos deportistas. Y lo otro es ir camino a la regionalización, ejecutar los Juegos Nacionales Absolutos para que se puedan enfrentar las selecciones regionales o locales y ahí se pueda encontrar más deportistas.

La nueva Ley del Deporte quedó trunca. Se necesita que el IPD tenga carácter normativo para exigir a los Gobiernos Regionales o Universidad que promuevan el deporte

El tema es poder articular y conversar con ellos. Imaginemos, yo le exijo a la universidad que promueva el deporte. ¿Por qué voy a exigirle? Lo que tengo que hacer es brindarle las herramientas para que entiendas que es valiosa.

Pero esa ya se establece en la actual Ley del Deporte

Pero no se ejecuta.

¿La nueva Ley del Deporte debe contemplar que el IPD pueda exigir eso?

¿Y cómo lo sanciono? No nos podemos convertir en un ente sancionador. No somos ni la Sunat ni ningún ente regulador. Tenemos que ser un entre articulador, preguntarle a la universidad qué te falta, yo te apoyo. Ese ha sido nuestro error. Es el ser ente rector. Doy política, normas y no te ayudo a ejecutarlas.

¿Se entiende que para el 2020, año de los Juegos Olímpicos, el presupuesto sea prácticamente simular al de este año?

Sí, porque en un año de Juegos no hay otros juegos. No tienes sudamericanos, regionales, que son gasto. El tema es reorientar esos recursos hacia los atletas. Lo que se invirtió en la preparación de los atletas para los Panamericanos, que eran como 600, se hará para en el mejor de los casos para 50. Se trata de redistribuir adecuadamente.

¿Se piensa en 50 clasificados a Tokio 2020?

Nuestra proyección está alrededor de los 40 para los Juegos Olímpicos y más con los Paralímpicos. Esta cifra no tiene nada que ver con las medallas de Lima 2019, son otros criterios que se toman. Se va a apoyar a todos en su plan de preparación.

Habló de estableces las bases a futuro… ¿de qué se trata?

Primero tener un norte, porque no podemos levantar el dedo y decir queremos reestructurar Canto Grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué Canto Grande y no Junín o un colegio o Piura? Tenemos que tener un norte y ver hacia donde apuntamos. Hasta ahora no ha habido un plan. Trato de sentar unas bases para la ejecución del presupuesto, por ejemplo.

Y el caso de los Comités Consultivos para la reestructuración. ¿Se tendrá en cuenta a los deportistas?

La idea es escuchar a todos, ver lo que plantean los deportistas y tomar las decisiones. La idea es tener un plan para los próximos ocho años dos ciclos olímpicos que sea el camino a seguir por las próximas directivas.

Y uno de los casos fue lo del PAD. ¿Qué criterios se seguirán ahora?

Justamente mi reunión de OCI fue por ese. Los criterios son técnicos. Las interpretaciones son las que están mal. Cuando tu normatividad te deja puertas abiertas a la interpretación comienzan los problemas. Los resultados no pasan por las medallas. Vamos a ver si lo clasificamos por deportes, eso se está revisando. Hay que ejecutar de la mejor manera. Necesitamos funcionarios creativos y valientes que puedan ejecutar las normas sin ninguna falta. Es más hermoso decir que encontré la forma a decir que no pude.

¿Cuándo van a regresar los deportistas al PAD?

Se está viendo caso por caso y será retroactivo en algunos casos. Lo que tiene que quedar claro es que de los 147 no todos realmente estaban en condiciones de recibir el apoyo. Se está revisando de una manera técnica. Además, hay otros 420 que sí reciben dicho apoyo.