El campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86′, Néstor Claussen, habló en una entrevista a GOLPERU algunos pasajes de su carrera y también recordó el gol de Ricardo Gareca a Perú que clasificó a la albiceste al mundial del año 1986.

Claussen contó que ‘El Tigre’ fue convocado el primer partido de eliminatorias y no rindió. El técnico de aquel entonces, Carlos Bilardo, optó por su llamado contra Perú por algunas complicaciones del plantel y Gareca fue el encargado de anotar el gol de la clasificación en el último minuto.

“Por momentos teníamos dudas, que duraron hasta el minuto 90 en donde llega el gol que nos da la clasificación“, dijo Clausen sobre aquel partido. “¿Cómo es el fútbol no? El ‘Flaco’ hace el gol en el último minuto y Bilardo no lo lleva al Mundial”, comentó sobre lo ocurrido.

El estratega, que tuvo un breve paso por Deportivo Llacuabamba a principios de año, contó como se vivió este momento en la interna. “Molestó, dolió un poco, pero vos (tú) no estás dentro de las decisiones, de repente hubo jugadores… Bueno no quiero hablar mucho de eso, ya pasó el tiempo y no me quiero ganar quilombos (problemas)”, finalizó.

