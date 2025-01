Hady Habib ha estado unos días bajo los ojos del mundo tenístico. El deportista de 26 años ha hecho historia en el Abierto de Australia 2025, pues se convirtió en el primer libanés en clasificar al cuadro principal de un Grand Slam y después, en el único en firmar un triunfo en esta clase de torneos, el más importante en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). La carrera de Habib ha ganado protagonismo y ahora, le ha puesto pausa a su participación en el tour para defender en la Copa Davis al país donde no nació, pero al que representa por amor a sus raíces: el Líbano. Curiosamente, al frente tendrá al equipo peruano, a quien conoce muy bien.

Las cinco veces que Habib saltó a la pista dura de Melbourne Park hubo una sensación como si estuviera jugando de local. Y no hablamos de Houston, Texas, donde nació, sino de Beirut, Mtaileb para ser exactos, un suburbio al norte de la capital del Líbano. Allí, cuando tenía nueve años, inició su aventura con el tenis. Unos años antes, había llegado al país de Oriente Medio junto a sus padres y hermana menor. Justamente, cuando su familia vio un potencial deportivo en Habib, decidieron volver a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Hady Habib nació en Texas, pero conoció el tenis en el Líbano, el país de su padre, Fady Habib. (FOTO: ATP).

“Crecer jugando tenis en el Líbano no es algo muy popular, como en otros países. Ojalá pueda cambiar eso con mis resultados” , ha repetido en más de una ocasión Habib, quien en la qualy del Australian Open se impuso al estadounidense Patrick Kypson (213° ATP), al taiwanés Chu Hsin Tseng (119°) y al francés Clement Chidekh (192°). Después de esas épicas victorias, sumó otra más, ya en el cuadro principal, frente al chino Bu Yunchaokete, número 65 del mundo por esos días y hoy puesto 67.

Esa victoria en sets corridos le dieron el cartel de revelación en el primer Grand Slam de la presente temporada de la ATP. Ya en la segunda ronda, ni el apoyo delirante de sus compatriotas pudo darle un complemento extra a Habib y cayó derrotado por el francés Ugo Humbert, quien llegó hasta la cuarta ronda en el certamen australiano. Más allá de la caída, la dimensión que ha logrado alcanzar la nueva estrella libanesa va más allá del deporte. Es una historia de resiliencia, de superación.

La primera raqueta libanesa fue consciente de que la carrera tenística significa una alta inversión económica y priorizó realizar primero una carrera universitaria. Aprovechó su talento con la raqueta para estudiar en la Universidad de Texas A&M y en mayo del 2021 obtuvo su licenciatura en Gestión Deportiva. Tras ello, recién inició el camino profesional en el tenis, disputando torneos Futures de la ITF (Federación Internacional de Tenis) en Asia y consiguiendo tres títulos.

La habilidad de Habib estaba para dar el paso hacia el circuito ATP, pero el trabajo no solo estaba en el campo de juego, sino también en la búsqueda de patrocinadores para costear su participación en el Challenger Tour. Lo hizo en el 2022, pero el camino hacia la cúspide de su carrera recién llegó en la segunda parte del año pasado. Apostó por hacer su base de entrenamiento en Argentina, con un equipo de trabajo 100% de este país sudamericano, jugando por esta región y Europa, hasta que sumó su primer título Challenger, en diciembre pasado, en Temuco. Ello lo llevó a la qualy del Abierto de Australia.

Hady Habib consiguió su primer Challenger en Temuco (Chile), el 1 de diciembre del año pasado sobre una superficie dura. (FOTO: ATP).

“Creo que ha ayudado enormemente a mi juego [mi equipo], estoy realmente agradecido por mi equipo argentino. Ya he probado todo, siento que soy más argentino ahora. Aunque mi español no es muy bueno está mejorando. De hecho tomo mate, que también me ha ayudado durante esta semana para tener más energía”, declaró en Melbourne.

Hady Habib ha tenido unos días de descanso en cuanto a competición, pero no respecto a entrenamientos. Y es que su reto ahora es la Copa Davis y al frente tiene a Perú, que tiene a dos tenistas que conoce muy bien, pues al igual que él, realizan su base de entrenamiento en territorio argentino. Hablamos de Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno, ambos convocados para el duelo contra el cuadro libanés de Habib por los Playoffs del Grupo Mundial I, a jugarse el 31 de enero y el 1 de febrero.

Es más, a inicios de diciembre del 2024, en el Interclubes de Tenis de Argentina, Varillas enfrentó a Habib en el duelo válido entre Regionales Deportes y Lawn Tennis de Buenos Aires, respectivamente. El libanés se impuso por un doble 6-4 y dejó claro que será un duro rival para el equipo peruano, sobre todo en singles, aunque en dobles podría hacer dúo con Benjamin Hassan (223°), el otro jugador mejor rankeado del país de Medio Oriente.

El encuentro entre el equipo libanés y peruano no se desarrollará en Beirut, como debería suceder en otra ciudad del Líbano. Pese a que el conflicto armado que ha sostenido Israel con Hezbolá, grupo paramilitar musulmán chií libanés, se ha detenido debido a un acuerdo de alto el fuego de 60 días y que inició a fines de noviembre del año pasado, la ITF recomienda que la llave por los Playoffs del Grupo Mundial I se sostenga en otra sede para velar la integridad de los jugaadores y staff.

De esta forma, la Federación Internacional de Tenis anunció que el duelo se llevará a cabo en el Smash Sporting Club de El Cairo, en Egipto. En esta sede, con una superficie de arcilla, el Líbano derrotó el año pasado a Sudáfrica por el Grupo Mundial II de la Copa Davis. Ahí, el equipo peruano, capitaneado por Luis Horna, chocará con Habib, la estrella libanesa.

Además... Participación olímpica y un paso fugaz por Lima Hady Habib disputó el año pasado los Juegos Olímpicos gracias a la plaza de universalidad que otorga el Comité Olímpico Internacional (COI). Cumplió uno de sus sueños al jugar la primera ronda del singles en París 2024, pero su travesía fue bastante corta. El tenista de el Líbano cayó derrotado en la primera ronda frente a una de las grandes estrellas del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz. Más allá de ello, Habib ya se daba a conocer ante el mundo con un rendimiento que podría dar que hablar a futuro y no tardó, pues lo demostró en el Challenger de Temuco y el Abierto de Australia 2025.

La primera raqueta libanesa también conoce la capital peruana. En junio del año pasado, Habib disputó el Lima Challenger, el primero de aquella temporada, pues se juegan dos en nuestro país. Habib no tuvo mucha suerte en aquella de experiencia y fue derrotado en la primera ronda por el brasileño Karuel Sell en tres sets. Ese fue su primer contacto con el Perú y ahora enfrentará al cuadro nacional en los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis.