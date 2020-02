¿Es posible modelar un futbolista físicamente ’10 puntos′? ¿Un deportista capaz de aguantar al máximo los 90 minutos de cada partido, los 60 encuentros de cada temporada y, por supuesto, sin tener que parar por lesión? Cuanto más corras, más fuerte estás. Así de simple era la preparación física en el fútbol cuando ‘La Quinta del Buitre’ y Diego Armando Maradona peleaban los títulos de LaLiga en España para Real Madrid y Barcelona. Eso era todo. Han pasado apenas unos años desde entonces, pero en términos de la preparación física es como hablar del Jurásico, pues el fútbol ha avanzado, en proporción, unos 65 millones de años.

Hoy los centros de entrenamiento están más cercanos a parecerse a un laboratorio científico donde se congrega la más moderna tecnología, fruto de estudios y experimentos concienzudos, con el objetivo de maximizar el rendimiento del futbolista y cuidar de su salud hasta el más mínimo detalle: sistemas GPS, Big Data, neuropriming, nutrición, sistemas de vibración, sistemas inerciales, estudios del sueño, hidroterapia, aparatos en ingravidez, psicología, etcétera.

“El título de preparador físico es solo uno de los subtítulos que desempeñas”, analiza Víctor Lafuente, preparador físico del Granada CF. “Al final, nosotros somos optimizadores del rendimiento. Parece que está solo implicado a que corra más, salte más y sea más resistente. Pero hay mucho más: el sueño, ayudas ergogénicas, las diferentes relaciones interpersonales con los jugadores… No solo una estructuración de ejercicios de fuerza”.

“Hoy eso parece de Perogrullo, pero ha costado un tiempo”, rememora Dani Pastor, preparador físico del RCD. Mallorca, y que cumple ahora 20 años en el oficio. “Cuando empecé, la biblia era ‘La preparación física del fútbol basada en el atletismo’ (Carlos Álvarez del Villar). Eso lo dice todo. Antes, los entrenadores lo que querían era una persona que mandara correr a los jugadores. Nada más. Ahora sobre todo es trabajo en campo y con balón”.

El futuro es aún vertiginoso. Javier Miñano es uno de los preparadores físicos con más solera del fútbol español después de tres décadas ya ejerciendo. Ahora, de vuelta en LaLiga a bordo del Valencia CF, lo tiene claro: “El futuro pasa por la tecnología, más concretamente por la utilización del Big Data. Debemos dejar paso a algo más científico a nivel de la investigación para simplificar esos datos. Y el futuro está también en el trabajo individual: personalizar más las cargas de entrenamiento”. O como reza un eslogan que usa el cuerpo técnico del Granada CF: “Tenemos que ser especialistas de 21 jugadores”.

¿Es factible por tanto modelar a un futbolista físicamente ‘10’ a corto-medio plazo? Pues desde luego, los clubes de LaLiga trabajan ya para ello en la buena dirección. Preparadores físicos mundialmente conocidos como el gurú Paco Seirul·lo (director del Área de Metodología del FC Barcelona) o Grégory Dupont (Real Madrid), campeón del mundo con Francia en el 2018, son patrimonio del campeonato español. Igual que esos ‘veteranos de guerra’ con apariencia de cadetes: Joaquín Sánchez (Real Betis, 38 años), Diego López (RCD Espanyol, 38), Aduriz (Athletic Club, 38), Jorge Molina (Getafe CF, 37), Salva Sevilla (RCD Mallorca, 35), etcétera. Y para comprobarlo, los clubes de LaLiga abren sus puertas para destapar los secretos que utilizan con algunos de los mejores futbolistas del mundo.

GRANADA CF: EL EQUIPO CON MENOS LESIONES EN ESPAÑA

Víctor Lafuente es el preparador físico del Granada CF desde la temporada 2018-19, dentro del cuerpo técnico del entrenador Diego Martínez, y es uno de los artífices del ascenso la pasada campaña desde LaLiga SmartBank. Entre otras cosas, porque el equipo nazarí fue el equipo con menos lesiones musculares de todo el fútbol profesional en España durante el último curso: apenas cinco en toda la temporada (y solo una de isquiotibiales). Gracias, en parte, a la revolucionaria Vibración Local Muscular, introducida en la preparación física por el mismo Víctor Lafuente, que fue visionario y uno de los pioneros del fútbol en Europa.

“Surgió en el 2016”, revela el propio preparador físico del Granada CF. “Buscaba una formación de técnica de activación muscular, y di con Neuromecanica LAB, que lo orientaba desde un punto de vista neurológico. Mi padre tuvo Alzheimer y fue el primer impulso que me llevó a conocer cómo funcionaba el cerebro. Otro impulso fue descubrir el porqué muchos jugadores recaían de sus lesiones. Y descubrí que las lesiones no solo alteran el cuerpo a nivel músculo-esquelético, sino también los mecanismos neurológicos. Aunque te recuperes médicamente de una lesión, siguen existiendo unas alteraciones neurológicas que te pueden llevar a que esa lesión se pueda reproducir”.

Víctor Lafuente es el preparador físico del Granada CF desde la temporada 2018-19. (Foto: La Liga)

“A veces pensamos que es cuestión de tener más fuerza, pero en realidad todo pasa por un proceso primario donde el cerebro manda y ordena”, explica Víctor Lafuente. “Al final, cualquier enfermedad neurodegenerativa provoca que, aunque puedas tener sanos los músculos, si tu cerebro no procesa correctamente la información que recibe y envía a los músculos, estos no se activan como requiere el contexto que los solicita. Tienes una lesión y provoca una alteración neurológica porque hay una alteración en el proceso que lleva la información al córtex sensor y motor, y de ahí al músculo. Todo ese circuito se ve alterado”. Y la Vibración Local Muscular -con aparatos de formas variadas-, sirve para activar ese músculo concreto, lo que ayuda a reorganizar y reconectar los circuitos neurológicos. No basta con que el músculo esté sano, sino que el cerebro debe saber también que está sano. Los resultados, a la vista del balance de lesiones de la pasada temporada, son excelentes. Y de hecho, esta práctica se está empezando a extender ya por el fútbol español y europeo. Tanto para la recuperación de lesiones, como para la propia activación previa a entrenamientos y partidos. En el Granada CF, muy rigurosos, la utilizan a diario, de hecho.

RCD MALLORCA: FRECUENCIA CARDÍACA Y GPS

El RCD. Mallorca es una rara avisl en el planeta fútbol. Y es que hace dos temporadas estaba militando en la tercera división española y, a día de hoy, se encuentra compitiendo de tú a tú en LaLiga Santander, ganando incluso a gigantes como el Real Madrid o el Valencia CF. Un ascenso meteórico (dos categorías en dos años), con la rúbrica del preparador físico Dani Pastor, que ya estuvo previamente en el Sevilla FC o Zenit de San Petersburgo en sus veinte años de carrera en el fútbol. Su experiencia y entusiasmo encontraron la horma ideal en el cuerpo técnico de Vicente Moreno y, en general, en el RCD.Mallorca, comprometido con el rendimiento y la salud de sus futbolistas. Influenciados por la dilatada carrera del actual Consejo de Administración, donde Robert Sarver es también dueño mayoritario de los Phoenix Suns de la NBA desde el 2004, y donde también está, entre otros, Steve Nash, leyenda viva de la NBA. Conforme el RCD Mallorca ascendía de categoría, mejoraba sus equipamientos, hasta lograr una profesionalización encomiable. Mayor que en clubes mucho más potentes, incluso: “En lugar de traerme a Mallorca metodologías y aparatos desde Rusia, más bien me las llevé yo a San Petersburgo”, reconoce Dani Pastor.

Entre todas las metodologías destaca una que no está muy extendida: la variabilidad de la frecuencia cardíaca para medir la fatiga de los jugadores. “Soy un poco reticente con los GPS para el estudio del sueño. Con todo lo que les mandamos a los jugadores, si también les ponemos el aparato cuando se meten en la cama…”, explica Dani Pastor. A cambio, utilizan un software muy sencillo con un receptor de banda que necesita apenas tres minutos para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. “Hay un tiempo entre un latido y otro, y cuanto más uniforme es ese tiempo, más grado de fatiga. El propio software nos saca un porcentaje de variabilidad para poder evaluarlo, y hacemos esta prueba de dos a tres veces por semana, antes del desayuno, cuando los jugadores llegan al centro de entrenamiento”, desgrana el preparador físico del RCD Mallorca. Eficaces sin ser excesivamente invasivos.

RCD.Mallorca, comprometido con el rendimiento y la salud de sus futbolistas. (Foto: La Liga)

CA OSASUNA: ESPECIALISTA EN SEGUNDOS TIEMPOS

Hay una estadística que dice que, en la primera mitad de la presente campaña de LaLiga, el CA Osasuna estaría en puestos de descenso si solo se contabilizasen los resultados de sus primeras partes, pero que estaría entre los seis primeros si solo fueran las segundas partes. El equipo ‘rojillo’ se ha caracterizado históricamente por nunca bajar los brazos y, gracias a su tono físico, ahora pueden mantener esa premisa al pie de la letra durante los noventa minutos de cada partido. Buena parte de esa responsabilidad la tiene Sergi Pérez, preparador físico del conjunto navarro desde el 2018, junto al técnico Jagoba Arrasate.

Sergi, cuyo hermano Jesús fue el preparador físico del Tottenham de Mauricio Pochettino subcampeón de Europa, es un apasionado de la preparación física. Se palpa desde el primer momento. De hecho, reconoce que entre hermanos comparten ideas nuevas, para ver cómo se pueden integrar en sus respectivas metodologías. Y una de sus mayores inquietudes en el oficio era el tratamiento de todos los datos de rendimiento que se recogían a través de los GPS que portan los futbolistas. Porque el quid está en la filtración y empleo de todos los datos que se recogen. Por eso, una de las primeras medidas que propuso al llegar a El Sadar fue la creación de un nuevo departamento de Big Data. Dicho y hecho. Hoy es ya una realidad en manos de su compañero Juantxo Martín.

“En los entrenamientos trabajamos con un sistema GPS controlando parámetros como la distancia que recorren nuestros jugadores, los esfuerzos a alta intensidad, velocidad máxima, impactos, aceleraciones, desaceleraciones… Se pueden seguir incluso en vivo, lo que es útil para jugadores con alguna molestia. Y esos datos los cruzamos con lo que se reproduce en un partido, cuyos datos los controlamos con GPS y con Mediacoach, la plataforma de vídeo-análisis que LaLiga sirve a sus 42 clubes profesionales”, explica el propio Sergi Pérez. “Con Mediacoach podemos ver también así lo que hacen nuestros rivales. De manera que, a principios de semana, le pasamos un informe al entrenador con los datos del equipo rival para prever cómo se puede dar ese partido: a qué altura defiende el equipo rival, su profundidad y amplitud, dónde recupera más balones, cuántas situaciones de remate se dan por partido, etcétera”.

Sergi Pérez, preparador físico del conjunto navarro desde 2018, junto al técnico Jagoba Arrasate. (Foto: La Liga)

VALENCIA CF: JAVIER MIÑANO, A LA VANGUARDIA TRAS 30 AÑOS

Los orígenes del Big Data en el fútbol y su evolución se conocen de sobra en Valencia. Cuando Albert Celades cogió el banquillo del Valencia CF al principio de esta temporada 2019/20, se trataba de su primera aventura como entrenador titular en un club de la élite, tras pasar por el Real Madrid y las categorías inferiores de la Selección Española. Los magníficos resultados hablan ya por sí solos, y son compartidos por un cuerpo técnico capaz de sacar lo mejor de una plantilla campeona de la Copa del Rey 2019. Como Javier Miñano, preparador físico referente en el fútbol español, mano derecha de Vicente Del Bosque durante años, pero también de Rafa Benítez o Toni Grande, entre otros. Son ya tres décadas en el oficio al más alto nivel (Atlético de Madrid, Real Madrid o Selección Española), y un palmarés difícil de igualar, donde destacan dos Champions League y el Mundial de Sudáfrica 2010. Un maestro de maestros para el Valencia CF, que está a la vanguardia en cuanto a la preparación física. Precisamente, en Big Data.

“En mi carrera profesional llegué a hacer un trabajo científico, una tesis doctoral, cuando con la llegada de los GPS me encontré con esa cantidad de datos tan abrumadora. Obtienes mucha información que es difícil interpretar, y la única manera era un abordaje científico”, desvela el propio Javier Miñano, quien ha sido testigo directo de la fulgurante evolución que ha sufrido la preparación física en el fútbol desde que él empezase allá por 1989. “Quizás la mayor revolución que he vivido en este tiempo fue estando en el Real Madrid, con la aparición de un programa llamado AMESCO, en el que nos empezaban a informar del esfuerzo que realizaban todos los jugadores en el partido. Fue hace casi veinte años, pero solo teníamos la opción de seguir a un único jugador. A partir de ahí, intentábamos de forma indirecta calcular la exigencia general de la competición”, reconoce. Ahora, los GPS son capaces de medir con exactitud la exigencia real del jugador tanto en competición como en entrenamientos. “Así podemos respetar la exigencia real y darle al jugador el alimento necesario”, puntualiza el preparador español. Lo que era una preocupación capital para el equipo con el que trabaja Javier Miñano en Paterna: Juan Monar (preparador físico asistente), Ricardo da Silva (preparador físico asistente) y Alberto Torres (readaptador).

Ahora, los GPS son capaces de medir con exactitud la exigencia real del jugador tanto en competición como en entrenamientos. (Foto: La Liga)

