Cuando Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre debutaban en el fútbol profesional con Alianza Lima, en el 2001, el jugador que les hablaba al oído y habilitaba dentro del campo era Henry Quinteros. Hace poco, el Pato observó el resumen de los goles de ambos, y se dio con una sorpresa. “Aparezco en varios. Más que todo era un pasador”, confesó entre sonrisas el exjugador de 43 años, quien también criticó con dureza a la Federación Peruana de Fútbol. Lo hace con clase, como aquel derechazo en el clásico para el 2-1 en el Nacional, tras soberbio pase de Aldo Olcese, en el 2003. “En aquella celebración, también figura Jefferson”, dice el Pato.

-Alianza volvió a la Liga 1 tras el fallo del TAS. ¿Qué opinas?

Alianza salió beneficiado, pero las cosas siguen mal en la Federación Peruana de Fútbol. Acá hay un torneo mal organizado, nadie respeta las leyes. Ahora todos los equipos irán al TAS. Seguro que ganan sus casos.

-Los empleados de Carlos Stein fueron los más perjudicados

No se debió empezar la Liga 1. La Federación sabía que el 17 de marzo había una resolución del TAS en espera, sea a favor o no de Alianza. Pudieron alargar una o dos semanas, pero todo hacen mal. Había un precedente con Alianza Atlético de Sullana, ahora con Alianza Lima, mañana será con otro equipo que vaya al TAS. Acá nadie respeta las reglas.

Henry Quinteros rechazó a la 'U': “Les dije que era imposible, soy hincha y estoy muy agradecido con Alianza Lima", dijo. | Foto: GEC

-Los futbolistas del equipo carlista esperan ampliación del libro de pases, que se cierra el 26 de marzo

Y es que se quedan en el aire más de treinta familias. Hay equipos que ya están armados. Ojalá no los peseteen, sería lamentable. Todo sucede por la Federación, que tomó decisiones apresuradas. Stein tenía una planilla, se gastó en concentraciones.

-¿Agustín Lozano debería dar un paso al costado?

La Federación debe ser liderada por gente involucrada y con experiencia en el fútbol. El presidente es cuestionado por temas de entradas. Ahora, es increíble que los departamentales definan al presidente de la Federación. Recuerdo cuando estaba en la selección, el presidente de la delegación era un departamental que ni conocíamos. Ahí uno se daba cuenta de los beneficios que tenían algunos. La selección fue una burbuja. Oblitas y Gareca supieron blindar al grupo. El presidente tiene muchos problemas, ojalá se tomen cartas sobre el asunto.

-¿Y ahora, qué piensas del Fondo Blanquiazul?

Una cosa es lo que sepa y otra lo que me guste en el fútbol. Hay que saber tomar decisiones deportivas. Si uno llega a una institución, debe saber tomar decisiones, y de no ser así, hay que delegar. El Fondo Blanquiazul tomó decisiones que no le competían y después vimos los resultados.

"Jefferson Farfán la romperá en la Liga 1 con su 60% de nivel", dice Jose Chavarri (Al Ángulo)

-La Foca y el Zorrito-

-¿Qué te pareció el regreso de Farfán?

Me tocó jugar con él en sus inicios. Ahora regresa, ojalá le vaya bien. Quiere estar en buen nivel para seguir en la selección. Hay que ser consciente que él sí tiene un puesto asegurado en la selección. Es un jugador irremplazable allí. Todavía no hay jugadores que puedan relevar a Farfán ni Paolo. Con lo que demostró en los últimos partidos de Eliminatorias. Quizá entrenando bien, estará en óptimas condiciones a la selección.

-Jugará partidos en Lima, no en provincia, por la pandemia

A los jugadores con más años siempre les da tranquilidad no jugar en altura. Creo que todo el año se jugará en Lima. A pesar de que Alianza tiene delantera de 35 años para más, como Zorrito, Barcos, pero tienen que sumar gente joven.

-El Zorrito cumplió el sueño de volver a Alianza...

Justo se le dio. El último mes acaparó más la novela del Zorrito que la de Jefferson. Bien por el Zorrito. Imagínate que había firmado por Liga 2, ahora se reencuentra con Farfán, sería linda que hagan buen campeonato y se retiren de la mejor manera.

-El hincha querrá verlos campeones...

Hay que ser conscientes. Si bien Alianza, como grande, tiene que pelear el campeonato, pero armó equipo para Liga 2. Además, todos vienen de pretemporada, sin partidos, Alianza recién se armó la semana pasada. Ojalá puedan agarrar ritmo de competencia.

Henry Quinteros tuvo dos etapas en Alianza Lima: 1998-2003 y 2008-2013. (Foto: AFP)

-¿Hay chicos que deberán asumir responsabilidades?

Sí, hay algunos como Concha, Pinto, Oliva, pero es diferente jugar en San Martin que Alianza, así no jueguen con hinchas. El salir a la calle y en el semáforo te reconozcan es otra cosa. Ojalá sepan manejar la presión que significa jugar en Alianza.

-¿Da ganas de vestirse de corto con la “Foquita” y el “Zorrito”?

Me encantan esos delanteros, me gustaría jugar ahí. Siempre he sido un jugador de pase gol, era más feliz asistiendo que anotando, pero uno ya está retirado. Igual voy a disfrutarlos como hincha.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Alianza Lima: Jefferson Farfán junto a Wilmer Aguirre