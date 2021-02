Cuando El Comercio lo ubicó a través de una comunicación telefónica, el boliviano Henry Vaca respondió, saludó y se disculpó. ¿El motivo? “Acaba de nacer mi hijo. Hablamos otro día, por favor”, nos comentó, previo saludo por su primogénito Aurelio. Pasaron los días, no acababa la semana, y cuando le recordamos la comunicación, el mismo exjugador de Universitario de Deportes, en la temporada 2019, se contactó con nosotros. “Ahora sí, a las órdenes para mis amigos peruanos”, así nos recibió el “10” de Oriente Petrolero, su nuevo equipo, con quién charlamos del partido por jugarse en La Paz, de sus objetivos y del equipo crema, al que le guarda cariño.

- ¿Qué ha sido de tu vida?

Me siento muy contento, pues ahora volví al fútbol boliviano con Oriente Petrolero y acaba de nacer mi hijo, así que disfrutando de un buen momento.

- A un mes del Bolivia-Perú en La Paz...

Sí, será un partido lindo, muy bueno, pues la selección boliviana va a llegar muy bien a ese partido. Somos locales y tenemos que hacernos respetar en casa, pese a que no se ha podio sumar amistosos por la pandemia.

Vaca en el fondo de la toma en el calentamiento previo al partido de Bolivia ante Brasil en la Copa América.

- Ambos están necesitados de puntos para mantener sus esperanzas en las Eliminatorias

Sí. La verdad que la selección boliviana viene de la era Farías, la Sub 23, jugando muy bien, con partidos muy lindos en el Preolímpico y creo que eso ha sido un plus para seguir por ese camino. Hace poco sacamos un buen punto ante Paraguay y ahora ante Perú, como locales, tenemos que sacar los tres puntos. Bolivia tiene que ganar lo que resta por jugar.

- Bolivia es un rival directo de Perú

Así es, será muy lindo el partido. Será muy emocionante jugar en casa, en La Paz.

- Seguro buscarás marcar

Sería muy lindo convertir un gol. Pero también guardo mucho aprecio por Perú, me trataron espectacular. El mejor equipo donde me ha tocado jugar es Universitario de Deportes.

- Podrías reencontrarte con José Carvallo si es que ataja ante Bolivia, ya que Pedro Gallese, el titular, podría tener problemas para sumarse

Qué lindo sería jugar contra el capitán de Universitario.

- Etcheverry nos comentó que ya es hora de que Bolivia vuelva a un Mundial.

Y es la verdad, ya es hora de que Bolivia vaya a un Mundial. Pero es el momento que todos los bolivianos nos unamos, ya que hay muchos futbolistas que pueden aportar a la selección. Perú se unió y clasificó luego de 36 años a un Mundial, y fue algo muy lindo. Es lo mismo que deseo lograr acá con mi selección.

- Perú espera contar con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán ante ustedes

Paolo es un jugador muy importante para la selección peruana. Sería una baja importante para Perú si es que no llega en su plenitud futbolística.

- De jugar, te marcarán Renato Tapia y Pedro Aquino

Son grandes jugadores. Sí los he visto. Esperemos que me vaya bien contra ellos. Perú tiene muy buena selección, por eso han logrado ir al Mundial. Nosotros tenemos que hacer un partido excelente.

- ¿Qué jugador de Perú preocupa?

Paolo Guerrero. Es un “9” que todo “10” quiere jugar con él. Lo sigo mucho.

- ¿Por qué no pudiste destacar en Universitario?

Siempre que me dieron la oportunidad traté de dar lo mejor de mí, y por ahí hubiese querido tener más partidos, pero el destino fue así. Ahora quiero llegar a mi mejor momento futbolístico para volver a salir. Si me llega la oportunidad de volver a Universitario, no lo dudaría. El fútbol es así, da muchas vueltas, y esperemos. Me quedo con lo lindo que fue jugar en Universitario.

(Foto: GEC)

- ¿Hubo un cortocircuito con Ángel Comizzo?

No, el profesor me dio oportunidades, pero no me reencontré con el buen fútbol que tenía. En lo personal, no mantuve eso. Fue algo crítico que tuve después de mi salida, pero siempre agradecido con el profesor, pues me dio oportunidades de jugar. Me hubiese gustado darle un poco más al hincha, a Universitario, pero el mundo da vuelta, así que espero que haya una revancha más adelante.

- ¿Con quiénes mantienes comunicación de la “U”?

Hablo mucho con Rafa Guarderas, con Patrick Zubzuck, ahí charlamos un poco a través de redes sociales.

- ¿Qué mensaje al hincha de Universitario?

Agradecerle al hincha de la “U”, pues siempre me apoyó bastante. Fue muy lindo en mi carrera haber jugado en el más grande del Perú, esperemos encontrarnos en otra ocasión.

