Conforme a los criterios de Saber más

Dieciocho equipos en once países. A Hernán Barcos lo cautiva y recibe con gracia el mote de trotamundos. De hecho, eso reveló al atendernos a pocas horas de arribar por segunda vez al Perú con treinta y siete años por cumplir en abril. Es extraño pero el goleador histórico de la Copa Sudamericana, pese a haber lucido varias camisetas del continente, solo visitó nuestra capital a nivel de selecciones. En aquella oportunidad, sin tener minutos con la Argentina de Alejandro Sabella en 2012. Por lo contrario, ahora seguramente los tendrá, y muchos, vestido de la blanquiazul de Alianza Lima en un desafío tan desconocido como el de aceptar la oferta de Bangladesh, dado que se estrenará en un torneo de Segunda División.

- ¿Cuáles son tus primeras sensaciones tras pisar suelo peruano?

De verdad que estoy contento y feliz de estar acá. A disposición del club y con ganas de empezar a trabajar lo más rápido posible. Tengo una gran expectativa y mucho entusiasmo.

Los mejores goles de Hernán Barcos en su último paso por Sudamérica. (Video: Win)

- Te tocó estar una sola vez en Perú.

Sí. La única vez que vine fue en 2012 con la Selección de Sabella. Después por Libertadores o Sudamericana nunca me tocó estar en Perú.

- ¿Qué esperas de tu presentación con camiseta de Alianza Lima?

Normalmente, siempre te hacen una presentación linda. Aquí será diferente porque no habrá gente y no se vivirá tan de cerca con el hincha como uno quisiera. Pero uno tiene la ilusión y esperanza de devolver a Alianza a Primera División. Eso es lo principal. La gente me ha recibido muy bien, por lo menos en redes sociales. Ahora espero retribuir todo ese cariño con goles, sacrificio y trabajo. Es lo mínimo que tengo que hacer.

- ¿En qué lugar pones el desafío de Alianza Lima en tu carrera?

En uno muy importante porque será la primera vez que jugaré en Segunda División. Muchos me preguntan por qué vine a jugar a Perú a Segunda. Yo les digo que hay que tener humildad y saber dónde uno está parado. Hay que aprovechar oportunidades y no creerse. Sé que junto a Alianza podemos conseguir muchas cosas.

Se viene un nuevo desafío. Muchas gracias @ClubALoficial por la confianza y el interés de hacerme parte de este proyecto y objetivo que vamos a cumplir juntos. Un orgullo hacer parte del mas grande del peru. — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) February 17, 2021

- ¿Escribir tu nombre en los libros históricos del club es lo que más te enganchó para venir?

Sí. Venir a ser parte de la historia de un grande como Alianza no es poca cosa. Siempre con trabajo, compromiso, respeto y dejando todo como en la mayoría de equipos donde estuve.

- No te tocó jugar en Segunda. Pero, ¿Cuánto crees que juega la experiencia en un torneo como ese?

La experiencia siempre es importante, independientemente de la situación. Alianza nunca jugó Segunda [NR: lo hizo en 1939], así que nosotros los de experiencia tenemos que abrazar la causa y poner el pecho a las balas. Trataremos de ser los responsables para que los jóvenes jueguen libres.

- En caso se alcance el ascenso, ¿buscarás permanecer más tiempo en Alianza?

Sí. Tengo la opción de tener un año más de contrato si subimos. La idea es esa. Lo que me motivó fue el proyecto. No solo venir a jugar Segunda División. Si Dios quiere, vamos a estar en Perú mucho tiempo.

- ¿Es una posibilidad tu retiro del fútbol en Alianza Lima?

Uno nunca sabe. En mi cabeza quería retirarme en Liga de Quito. Por todo lo que significa para mí. No tengo esa oportunidad, hoy en día. Todo va cambiando. Capaz que me quedo acá dos años, juego un torneo internacional y puedo hacer historia en este club. Veremos qué depara el futuro.

- ¿Cuánto tiempo te tomó ponerte de acuerdo con Carlos Bustos para decretar tu llegada a Alianza?

Hablamos un par de veces. La llegada en sí la resolvimos en un día y medio. Fue un ida y vuelta y chau.

LEE TAMBIÉN | Alianza Lima: los puntos que necesitaría sumar para tentar el ascenso en el Play Off o el repechaje

- ¿Qué concepto guardas hasta el momento de Bustos?

Le gusta ser protagonista y presionar arriba. Estamos en camino cierto. Él verá el sistema dependiendo de los jugadores que tenga a disposición. Es buena persona. Sensata y clara. Va de frente y para los jugadores eso es muy importante.

- Se confirmó la llegada de Wilmer Aguirre, podrían hacer una buena dupla en ataque.

Estuve viendo su historia. Va a ser un jugador importante por lo que significa en Alianza. Por la identidad que tiene con el club. Nos va a servir mucho y dentro de la cancha va a depender del técnico que juguemos o no.

Alianza Lima oficializó regreso de Wilmer Aguirre para la temporada 2021

- Recientemente dijo que “va a jugar para ti”.

Yo también puedo jugar para él. No tengo problema en ese sentido. Vi la nota. Muy buena su actitud. Yo no soy de los nueves que solo piensa en el gol. Me gusta asistir también. Seguramente nos vamos a llevar muy bien, tanto dentro como fuera de la cancha.

- Entonces, eres un delantero que vive para el gol y no del gol.

Obviamente uno vive del gol, pero no me incomoda salir, abrir espacios, pivotear y jugar para los compañeros. Lo he hecho toda mi carrera. Al nueve siempre le van a exigir gol. Lo más importante es que gane Alianza y no quién haga los goles.

- ¿Cuánto te puede afectar no haber jugado muchos minutos en el último tiempo?

Sí, hace tiempo que no juego. Me falta un poco de ritmo de juego, que lo voy a ir agarrando en los entrenamientos y amistosos. Después física y psicológicamente estoy muy bien. No me siento afectado por eso.

- ¿Qué tan cerca estuviste de la ‘U’ antes de firmar con Alianza Lima?

Fue un rumor. No tuve ninguna propuesta concreta.

- La Copa Sudamericana es un torneo hecho a tu medida. ¿Qué se siente ser el máximo goleador en la historia de la competición?

No es fácil. Estoy contento por poder serlo. Uno no sabe cuánto más durará. Espero tener más oportunidades de mejorar ese número (19 goles).

- En dicho torneo, alguna vez le hiciste tres goles al Vélez de Ricardo Gareca en 2011.

Sí. En las semifinales de la Copa Sudamericana. Nosotros fuimos a la final contra la U de Chile.

- Tras esa serie copera, ¿Ricardo Gareca te pidió como fichaje para Vélez?

Sí. Tuve la oportunidad de ir en 2011 o 2012. Dos veces me quiso llevar a Vélez, pero no se dio por distintos factores. Hablaron con mis empresarios en su momento. Estoy orgulloso que un técnico como Gareca me haya querido.

- Quien sí te tuvo a sus órdenes fue otro técnico que pasó por la Selección: Paulo Autuori, ¿Cuánto te aportó como jugador?

Paulo es un técnico muy capaz. A mí los entrenadores me convencen con conocimiento, no con palabras. Paulo es uno de ellos. Trabaja muy bien, es muy claro. Como persona es un fenómeno.

- ¿Le pediste algún alcance antes de venir a Perú?

No. Sinceramente no hablé con nadie antes de venir. Tomé la decisión junto a mi familia y el club.

- También te dirigieron Felipe Scolari, Jorge Jesús y Bauza. ¿Fue el ‘Patón’ quien más te marcó en tu carrera?

Sí, Bauza. Me enseñó muchas cosas para mejorar e incrementar mi fútbol. Después con Scolari en Palmeiras también crecí porque te da mucha confianza. Es un tipo claro y simple. Y Jorge Jesus es uno de los mejores entrenadores que tuve. Vi a pocos trabajar como él.

- ¿Qué te tentó a ir a una liga tan poco común como la de Bangladesh?

Son desafíos. Hay muchos que no entienden mi carrera. Por qué voy a un lado o al otro. Yo veo oportunidades y me comprometo. A mí me convenció el proyecto. Querían un jugador de mi trayectoria para incentivar el fútbol de Bangladesh. Por suerte, me fue bien y tuve un impacto muy importante. Hasta hoy quieren que vuelva y ojalá que se dé esa opción el día de mañana.

- ¿Es el país más inédito donde te tocó participar?

Sí. El más diferente. Jugué en China también. Hay que estar allí para poder vivirlo y decirlo.

- Bangladesh, China, Serbia, Portugal, Brasil, Ecuador y otros más. ¿Estamos ante un trotamundos?

Me gusta andar, conocer, disfrutar y vivir la cultura de cada país. Y aprender, sobre todo. Quiero dejar un legado en cada país donde voy viviendo para más adelante mostrárselo a mis hijos.

- Ahora tocará mostrarle al Perú tus celebraciones del ‘Pirata’ cada vez que anotes. Es tu marca registrada.

Sí. En Ecuador salió por primera vez. Al principio no me gustaba. En Argentina, el pirata es alguien que sale de noche y de fiesta. Y no soy ese tipo de persona. Pero llegué a Brasil y dijeron: “llegó el ‘Pirata’”. ¿Qué quieres que haga? (risas). En un club como el Palmeiras con 16 o 17 millones de hinchas, ¿Qué iba a hacer?

- Con el correr de los años, ¿le agarraste cariño al apelativo?

Sí. Uno tiene apertura para esas cosas. Sobre todo por los chicos. Les gusta y lo aproveché bastante.

- ¿Eres de ponerte metas goleadoras en tus clubes? ¿Cuál sería una buena media de anotaciones en Segunda con Alianza Lima?

Normalmente tengo un promedio de 0,5 goles por partido. Por cada 10 partidos, 5 goles. Siempre intento mantenerlo o mejorarlo. A veces se supera, otras no.

- De superar tu registro, saldrá mucho el ‘Pirata’ en las canchas del fútbol peruano…

Vamos a trabajar para eso. Voy a dejar todo para subir con Alianza Lima a Primera División. Es lo que todos queremos.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Messi se molesta con fanáticos del Barcelona por grabarlo dentro de su coche. (Video: Twitter)