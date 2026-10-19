Sporting Cristal encontró en Hernán Barcos a uno de los protagonistas de su victoria por 4-2 ante Comerciantes Unidos. El delantero anotó dos goles en el estadio Alberto Gallardo y, tras el partido por la fecha 12 del Torneo Clausura, dejó un mensaje sobre las aspiraciones del equipo en la recta final del campeonato: la condición de candidato se debe demostrar en la cancha.

“Faltan cinco finales para nosotros y tenemos que jugar como tal. Nosotros siempre somos candidatos por ser Sporting Cristal, pero hay que sostenerlo. Ahora depende de nosotros, así que estamos con confianza, pero con los pies sobre la tierra”, declaró el ‘Pirata’, consciente de que el margen de error será cada vez menor.

El atacante argentino valoró el rendimiento colectivo y consideró que el triunfo es el resultado de un proceso de trabajo que el plantel viene desarrollando desde hace varios meses. “Muy contento con el grupo, con el equipo. Hoy sí se hizo un gran partido, con un rival difícil que juega a otra cosa , y se nos dio una victoria importante para encarar este cierre de campeonato”, sostuvo.

Barcos también se refirió al respaldo que recibió desde su llegada al club celeste, especialmente durante los momentos complicados. “La verdad que el grupo humano es espectacular, el soporte al medio del club en este momento, lo que fue más difícil en mi vida. Fue espectacular y uno trata de devolverle un poquito del cariño y el respeto que te tienen”, manifestó. Además, aseguró que se siente cada vez mejor físicamente y que continúa trabajando para alcanzar su mejor versión.

El próximo desafío de Sporting Cristal será ante Cusco FC, en condición de visitante. Barcos anticipó un compromiso exigente por las características del rival y la dificultad de jugar en la ciudad imperial. “ Va a ser un partido difícil, su cancha se hace más difícil , ellos saben lo que pueden también, tiene un gran entrenador, así que va a ser rudo, pero nosotros vamos a buscar lo nuestro”, señaló.

Con cinco jornadas por disputar, el ‘Pirata’ sabe que el equipo deberá sostener su rendimiento para mantenerse en la pelea. La victoria ante Comerciantes Unidos reforzó la confianza del plantel, pero el delantero dejó claro que no basta con el peso de la camiseta ni con el nombre de Sporting Cristal: la candidatura al título tendrá que respaldarse partido a partido.