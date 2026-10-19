Por Redacción EC

Sporting Cristal encontró en Hernán Barcos a uno de los protagonistas de su victoria por 4-2 ante Comerciantes Unidos. El delantero anotó dos goles en el estadio Alberto Gallardo y, tras el partido por la fecha 12 del Torneo Clausura, dejó un mensaje sobre las aspiraciones del equipo en la recta final del campeonato: la condición de candidato se debe demostrar en la cancha.

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