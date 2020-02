El zaguero peruano Carlos Zambrano nuevamente fue tema de debate en Boca Juniors. El defensor de 30 años, ex Dinamo de Kiev, llegó esta temporada 2020 al cuadro ‘xeneize’ y, aunque aún no debuta en el once oficial, es cuestionado por los hinchas del popular club de la ciudad de Buenos Aires.

Bajo la consigna de “¿la gente está conforme con el mercado de pases de Boca?”, el programa deportivo “Tarde Redonda” de la cadena internacional FOX Sports presentó un informe en el que varios fanáticos del cuadro ‘xeneize’ brindaban sus opiniones sobre las contrataciones realizadas para la temporada 2020.

Inactividad de Carlos Zambrano

Los hinchas del cuadro de Boca Juniors cuestionaron mucho la inactividad del defensor peruano Carlos Zambrano. El zaguero no contaba con partidos oficiales en su ex club, el cuadro ucraniano Dinamo de Kiev, y este fue uno de los temas más tocados por la prensa argentina.

“Llegar a Boca es un plus muy grande. Llego a unos de los equipos más grandes de Sudamérica sino el más grande, con la hinchada más grande de Sudamérica”, destacó Zambrano, de 30 años, durante su presentación en el estadio la Bombonera.

“Tuve que renunciar a muchas cosas para venir a Boca, pero uno a los 30 años prioriza otras cosas”, sostuvo el defensor, que posó con la casaca número 5 del cuadro 'xeneize’.

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors procedente del Dinamo de Kiev. (@BocaJuniors / TyC Sports)

Es el segundo fichaje de Boca en 2020 luego del volante argentino Paul Fernández.

De igual modo varios fanáticos de Boca Juniors recordaron el frustrado fichaje del delantero peruano Paolo Guerrero. El atacante del Internacional de Porto Alegre estuvo en la mesa de negociación; pero, la dirigencia ‘xeneize’ lo descartó por los elevados costos de su fichaje.

