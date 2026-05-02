El decano de la prensa nacional celebra este lunes 187 años de creación y mañana se disputará el tradicional Clásico El Comercio en el Hipódromo de Monterrico como homenaje a su larga historia.

Este domingo, se realizará este homenaje desde las 4:05 de la tarde, en la séptima carrera del programa. Se correrá en los 1.300 metros de la pista de césped.

Previo a la carrera, a las 3:30 p.m. en el Palco Oficial del Hipódromo se realizará el coacktail con motivo del Clásico Diario El Comercio.

Hípica

Entre los competidores que saldrán a la pista están el ejemplar estadounidense Belmont Collection con la monta de Erick Arévalo, Zuccaro con Carlos Trujillo, Casciano con Víctor Salazar y Ulpiano con Huber Bocanegra.

Esta fecha es especial en el calendario hípico. El Clásico El Comercio se disputa desde 1986 y en la primera edición el ganador fue el ejemplar Marfil. Así, año a año se disputa la prueba y en el 2025 el ganador fue Inkaterra con el experimentado jinete Miguel Vilcarima.

Como parte del programa, mañana también se disputa el clásico Combate del Dos de Mayo, como homenaje a la defensa del puerto del Callao en 1866 por los peruanos ante la amenaza de la armada española que deseaba retomar su poder en estas tierras.

Así, se vivirá un gran domingo de hípica. En total, son 12 carreras y la primera se inicia a la 1:30 p.m. para disfrute de los amantes de este deporte.

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