Por Redacción EC

El decano de la prensa nacional celebra este lunes 187 años de creación y mañana se disputará el tradicional Clásico El Comercio en el Hipódromo de Monterrico como homenaje a su larga historia.

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