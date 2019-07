Humberto Bandenay: “Tengo ganas de comerme la jaula y salir con la mano en alto”

El peruano Humberto Bandenay resume en dos palabras la preparación para su próxima pelea en UFC: concentración y motivación.

Desde Brasil, el peleador de 24 años habló en exclusiva con El Comercio sobre su combate del próximo 10 de agosto en Montevideo, Uruguay, contra el invicto local Luiz Garagorri (12–0).

Bandenay, que llega de dos derrotas consecutivas en el octágono, afirma también que “estoy muy enfocado y con ganas de pelear” y que no siente ningún tipo de presión extra.



—¿Qué lección te queda de tu última pelea contra Austin Arnett en Argentina?

Sea victoria o derrota uno va aprendiendo y ajustando detalles. Sobre la última pelea ya se habló como equipo, supe en qué estuve bien, en qué estuve mal, dejando de lado algunas cosas. Esta es una nueva pelea, prefiero dejar en el pasado mis anteriores peleas y solo enfocarme en esta.

—En esta ocasión has vuelto después de algunos años a hacer tu preparación en Brasil con el equipo Astra, ¿a qué se debe esta decisión?

Esta posibilidad ya se venía manejando, que yo venga para entrenar, mejorar y seguir evolucionando. Siempre tengo comunicación con el ‘mestre’ [Marcelo] Brigadeiro [líder del equipo], él siempre me brindó su dojo y aquí estoy. Este es un equipo muy sólido, con bastantes peleadores en los mejores eventos del mundo, y conozco la calidad y nivel del entrenamiento.

—¿Y cuál fue el principal cambio respecto del campamento en Tailandia para el combate contra Arnett?

Siento que ha cambiado un poco la supervisión: hay un plan específico para mí, tengo más comunicación con el ‘mestre’, ya lo conocía. Quizás cuando estuve en Tailandia era un campamento mucho más abierto, acá la concentración y la supervisión son únicas, quizás necesitaba eso. Ahora estoy muy enfocado y con ganas de pelear.

—¿El hecho de llegar en una racha de dos derrotas consecutivas significa una presión o motivación extra para ti?

Ahora no siento ningún tipo de presión. He tomado la decisión de dejar todo en el pasado, concentrarme en esta pelea. Tengo ganas de comerme la jaula y salir con la mano en alto.

—¿Qué veremos de diferente en esta pelea?

Yo lo resumiría en dos palabras: concentración y motivación.

—Ahora que mencionas ese asunto, en tus redes sociales veo una actitud diferente. He visto publicaciones motivacionales. ¿Hay algún trabajo psicológico para este combate?

Estoy haciendo un plan para esta pelea, encontrando todas las armas posibles para mi bienestar: en los entrenamientos, lo psicológico, lo motivacional. Lo que he hecho en mis redes es encontrarme yo mismo, he querido comenzar todo de nuevo y ahí vamos. Son mensajes que me motivan y pienso que a la gente también.

—Y en ese ámbito psicológico y motivacional, ¿estás trabajando con algún profesional?

Más que trabajar con una persona, se trata de concentración mía. Pero también he tocado algunos temas con profesionales.

—¿Cómo se está manejando en el campamento el estudio de Luiz Garagorri, tu próximo rival?

Acá es un equipo completo y hay una persona encargada de ver esos detalles, ya analizaron a mi rival, de la mano con Juan Manuel [Dias, su entrenador en el Perú], todo con previa coordinación. A mí no me gusta ver mucho de mi rival, pero sí le doy un análisis mucho a ver cómo pelea y acato las órdenes de mis entrenadores.

—¿Viajarás directamente a Uruguay para la pelea o harás una escala en el Perú para afinar algún detalle final de la estrategia?

De Brasil iré a Uruguay directamente.

—En todas las entrevistas que hemos tenido has dado un pronóstico de tus peleas. ¿Qué piensas en esta ocasión?

Salir a ganar, ese es mi único pronóstico.

—¿Quiénes te acompañarán en la esquina para esta pelea?

Juan Manuel Dias, Renzo Banchero [su preparador físico en el Perú] y Marcelo Brigadeiro.