Humberto Bandenay: “En esta pelea contra ‘Moggly’ va a haber fuego”

En su debut en la UFC, Humberto Bandenay noqueó al mexicano Martín Bravo en tan solo 26 segundos. Nueve meses después, el próximo 19 de mayo en Chile, volverá a la jaula para enfrentar a otro mexicano: Gabriel ‘Moggly’ Benítez.

— En noviembre pasado sufriste una lesión en la mano derecha que te dejó fuera de una pelea en Australia, ¿cuánto tiempo te apartó de los entrenamientos?

A mediados de enero ya estaba golpeando nuevamente [con esa mano]. Pero siempre me mantuve trabajando en otras áreas: preparación física y practicaba patadas y golpes con la otra mano.

— ¿Mantienes siempre ese ritmo de trabajo?

Si bien es cierto que este es mi trabajo, también se ha vuelto un estilo de vida. Aunque no tenga peleas, siempre estoy pendiente de que algo pueda salir o ayudando a mis compañeros. Y para ayudarlos bien tengo que estar en buena forma.

— ¿Hace cuánto tiempo supiste que enfrentarías a ‘Moggly’?

Desde mi baja de la pelea en Austin [en febrero] por los problemas que tuve con los papeles [visa], me habían dicho que me preparara para pelear en Chile. Sabía que se tentaba la posibilidad de que fuera ‘Moggly’, pero lo confirmé hace unas cinco semanas.

— ¿Has preparado con tu equipo un entrenamiento específico para él o ajustan detalles al plan de trabajo habitual?

Tal como dices, yo me preparo físicamente siempre igual, pero cambian los detalles. Él es zurdo, así que entreno con zurdos. Veo qué fortalezas, y debilidades tiene, pero no me gusta ver mucho sobre él. Solo observo un poquito y lo demás lo dejo a mis entrenadores. Ellos ya me indican por qué camino llevar la pelea y yo acato las órdenes.

— ¿El entrenamiento ha sido exclusivamente en el Perú?

Sí, estamos haciendo un equipo chévere. Se ha intentado juntar a los mejores que hay en cada disciplina y, de hecho, siento que hay un buen nivel. Recibí invitaciones de gimnasios en el extranjero para entrenar, pero opté por quedarme acá, porque ya había comenzado a prepararme y me sentí cómodo, tranquilo y fuerte.

— ¿Pero hay posibilidad de que vuelvas pronto a entrenar en Estados Unidos?

Ahorita no creo, no podría darte una respuesta al 100%. Mi plan es ganarle a Gabriel Benítez y luego pensar en qué vendrá más adelante.

— Antes de tu debut en UFC me dijiste que la pelea no llegaba a la decisión y acabaste noqueando a tu rival en 26 segundos, ¿cuál es tu pronóstico ahora?

Que esta pelea tampoco va a llegar a decisión de los jueces, va a haber fuego en esta pelea. Estoy seguro de que él también va a intentar quitarme la cabeza, pero la victoria será para el Perú.

— Él, como tú, es alguien que propone siempre pelear de pie.

Todos saben que a mí también me gusta la pelea de pie. Mi propuesta será meter harto puñete y patada, no hay ningún misterio ahí.

— ¿Ya decidiste quiénes te acompañarán en la esquina?

Como siempre, mi entrenador Juan Manuel Días. Ahora irá también mi preparador físico Renzo Banchero. El tercero no sé si será Jason House [su mánager] o ‘Chito’ Vera [peleador de UFC].

— ¿Hay alguna motivación especial para ti por el hecho de que, por primera vez, tres peruanos peleen en un mismo evento de UFC?

Mi única motivación es que la UFC ponga los ojos en la gente que está atrás. De nuestra ‘performance’ depende cómo nos verá el mundo. Así van a fijarse más en el talento peruano. Yo creo que hay bastantes muchachos que tienen [cualidades] para hacerla. Acá hay mucho talento, el Perú tiene para rato en la UFC.

— En esta ocasión, tu enamorada María Paula Buzaglo pelea en México un día antes, el 18 de mayo.

Estamos muy enfocados, entrenando muy duro para esto, para mí es una motivación especial. Me hubiese gustado mucho estar con ella en su debut en Combate Américas. Pero vamos a esperar los resultados y ya el 20 celebraremos.

— ¿Se han preparado juntos?

Sí, entrenamos juntos. Ella está haciendo un campamento muy duro, está yendo a la par que yo. Confío en lo que va a demostrar en México.

— Chile es un país vecino y he visto en redes sociales que muchos fanáticos irán al evento, ¿tu familia viajará?

Tengo un sobrino que es chileno y va a ir. Mi hermana y mi cuñado también. Van a ir bastantes patas míos. Me ha escrito mucha gente fan de las MMA, que me ha mandado fotos de sus pasajes. De mi academia también están yendo varios.

— ¿Qué te has trazado para este 2018?

Mi objetivo es meterme al top 15 de mi categoría [peso pluma o 65,7 kg]. Pero vamos paso a paso, tampoco me desespero. Esta es una pelea importante, que me va a catapultar bastante. La estoy tomando con mucha responsabilidad.

— Acabas de comenzar un negocio propio.

Es un restaurante en el que he incursionado con mi mamá. Gracias a mi primera pelea he tenido la oportunidad de incursionar yo mismo en un negocio que siempre quise hacer, quizá se dio más rápido de lo que esperaba.