Ian Sierlecki por la revancha en el Rally Mobil de Chile

El suelo chileno está siendo la cantera para volver a explotar el talento del automovilismo peruano. En el Rally Mobil vienen compitiendo cuatro pilotos nacionales e Ian Sierlecki busca seguir siendo protagonista.

El piloto nacional se viene preparando para lo que será la tercera fecha del campeonato chileno, que se correrá del 21 al 23 de junio en la localidad de Ovalle, en la región de Coquimbo. El compite en la categoría R3 y R3L junto a su copiloto Oswaldo Carbone, la dupla 100% peruana del equipo Joyner Perú.



Ian viene compitiendo en toda la temporada y en las dos fechas previas se ha presentado en gran nivel. En la primera logró la segunda ubicación y en la segunda, que fue válida por el Mundial de Rally en Concepción, fue el más rápido de su categoría, pero una penalización lo privó de la victoria.

Ian Sierlecki compitiendo en la jornada mundialista de mayo. (Video: Prensa)

En pista, Sierlecki marcó los mejores tiempos, pero una penalización los privó de subir a lo más alto del podio. Ellos no fueron notificados del cambio de Parque Cerrado, y acudieron al punto donde marcaba el itinerario inicial. Luego tuvieron que acudir al nuevo y llegaron tarde por ello.



“El director de la prueba asumió ese error e indicó que no serían penalizados los equipos que no fueron notificados. Después de dos horas, luego de la premiación oficial todo cambio”, nos cuenta el piloto.



Por eso, el próximo fin de semana acudirá al país sureño por su revancha. El Rally Ovalle se correrá en 13 especiales con un total de 520 kilómetros.

Así marcha la clasificación