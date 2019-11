Mauro Icardi llegó al PSG para la presente temporada dejando atrás sus malas relaciones con el vestuario y directiva del Inter de Milán. Sus constantes peleas y confrontaciones son cosa del pasado y en París vive un presente totalmente diferente. Además de la continuidad constante, sus apariciones han sido vitales para el cuadro francés. El atacante convirtió cuatro goles en cinco partidos en la Ligue 1 y anotó tres goles en sus tres participaciones en la Champions League.

Quizá por eso fue el personaje elegido por el medio RMC Sport para una reciente entrevista. El artillero, nacido en Rosario, Argentina, en una extensa conversación contó intimidades del vestuario del PSG y la relación que mantiene con el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé. Además reveló la lucha constante que mantiene con el delantero uruguayo Edinson Cavani en busca del titularato y su futuro deportivo inmediato.

Icardi en el PSG. (Foto: AFP) MARTIN BUREAU | AFP

"Veremos si al final de temporada me quedo, quiero hacer cosas importantes en el PSG, para eso he venido, para mí jugar en un equipo como el PSG es importante ya que es uno de los mejores equipos del mundo. Haré todo lo posible por seguir aquí”, reveló Mauro Icardi en entrevista con RMC Sport.

Su gran performance, su visión de juego y el idioma han permitido a Mauro Icardi entablar una muy buena relación con el delantero brasileño Neymar y el atacante francés Kylian Mbappé. Respecto a esto, el argentino comentó que se entienden muy bien en el terreno de juego y eso se traslada al camerino.

“La relación está siendo fácil en vista de sus cualidades, su visión de juego. Esto es lo que hace que nos entendamos tan bien en el campo. Hay pocos jugadores como él. Si sigue centrado en su carrera se convertirá en el mejor del mundo. No esperaba tener una integración tan rápida. No esperaba estar tan bien integrado en el grupo en tan poco tiempo. Esperaba trabajar mucho para conseguir la integración. He tenido la oportunidad de jugar seguido y me entiendo bien con todo el mundo. Además, se habla mucho italiano y español, eso me ha ayudado bastante”, se explayó Mauro Icardi durante la entrevista a RMC Sports.

Icardi y Mbappé. (Foto: AFP) MARTIN BUREAU | AFP

Acostumbrado a sortear preguntas incómodas como defensas severos, Mauro Icardi respondió sobre su titularato y la disputa con el delantero Edinson Cavani. En ese sentido el atacante, que nunca jugó en la liga argentina, comentó que conoce mucho al uruguayo y que el estratega será el que deba escoger.

“Conozco a Edi después desde hace mucho tiempo. Es un jugador extraordinario que ha marcado la historia del PSG. Yo estoy aquí para ayudar al equipo con mis goles, el entrenador deberá escoger quien juega o no. Los dos queremos lo mejor para el equipo. Podemos ser complementarios en el terreno pero la decisión es del entrenador”, precisó Icardi.

Icardi y Cavani entrenando. (Foto: AFP) FRANCK FIFE | AFP

PSG se medirá este miércoles 6 de noviembre ante el Club Brujas en el Parque de los Príncipes. El cuadro de Mbappé, Cavani, Icardi y Neymar es líder del grupo A con nueve puntos y de vencer habrá conseguido su pase a los octavos de final de la Champions League.