Por José Antonio Bragayrac

Resulta imposible no emocionarse frente a la hazaña que personifica Ignacio Buse con una raqueta en la mano este 2026. Primero fue su estreno en lo más alto del podio a nivel ATP, en Hamburgo. Ahora, en Winston-Salem, donde tras vencer con solvencia a Arthur Fery en la gran final se convirtió en el ganador más joven en la historia del torneo.

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