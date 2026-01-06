Buse en el top 100: Cómo cambió de la mano de un ganador de Grand Slam y cuál es el reto más cercano en su carrera

Los puntos de quiebre son los que te hacen ganar en un partido de tenis, y en la vida son los que te llevan por un camino que quizás no se imaginan estar tan pronto. Hace poco más de dos años, Ignacio Buse estaba en los papeleos para aspirar a la residencia en Estados Unidos y estudiar en la Universidad de Georgia. Tras no obtener los documentos, optó por el profesionalismo y hoy puede firmar su ingreso a la élite del tenis mundial.

Han pasado tres años y medio desde su primera aparición en el ránking (1.552 ATP en julio del 2022) y en una evolución que el tenis aplaude, Nacho es desde ayer Top 100 mundial. Sin jugar logró ascender dos puestos para ser el sexto peruano en la privilegiada lista. Ahora le tocará defender ese honor, escalar más alto y, como él mismo dice, “disfrutar el proceso”.

Su objetivo para todo el 2025 era cerrar entre los 150 mejores, e hizo más que eso. Está entre los cien mejores, se consolidó como líder del equipo de Copa Davis, jugó los cuatro Grand Slams (llegó al cuadro principal del US Open) y ganó dos títulos Challengers. Es lo que tiene que superar en este 2026, y tiene las herramientas para hacerlo.

“Pero el tenis premia la constancia y el trabajo y Nacho pudo cumplir sus objetivos”, analiza el especialista Manuel Cabezas sobre Nacho, y es que el tenista se ha mostrado fuerte en cada situación, incluso jugando torneos ATP.

“Es un camino largo duro pero también profundamente disfrutado. Estar en el top 100 significa que todo valió la pena, no es la meta final, es la prueba que rendirse nunca es una opción. Estoy con hambre de seguir soñando en grande”, aseguró el tenista en una emotiva publicación en redes sociales.

Y entusiasma su momento, porque una historia en redes sociales de la academia TEC lo muestran haciendo trabajos físicos tras una lesión en el pie derecho. Si bien aún no hay un pronunciamiento oficial sobre su estado, la ilusión es que pueda estar en el Australian Open dentro de dos semanas, y llegue a pleno a la Copa Davis.

“Mucho más está por venir”, lo arenga en sus redes sociales la Academia TEC de Barcelona, donde Nacho entrena ya desde hace dos años de la mano de Juan Albert Viloca y Eduard Esteve. Fue la gran decisión que tomó, y donde se encontró a Albert Costa, ganador de Roland Garros 2002, con quien se formó como un jugador sin temor a nada. “Es un mentor que ha influido en su desarrollo mental y técnico”, asegura el portal especializado “Canal del Tenis”. Así, lejos de ‘enamorarse’ de la arcilla sudamericana, también apuesta por las canchas duras europeas. Mejoró su estado físico, su talón de Aquiles, y a nivel mental demostró estar a la altura (que lo diga Nicolás Jarry en la Davis 2024 o los portugueses en la Davis 2025).

Demás está decir que creció de la mano de otro ganador de Grand Slam como Lucho Horna (Dobles de Roland Garros en 2008), el capitán del equipo de la Copa Davis. Lo acompañó en su etapa Junior acompañándolo a sus giras -estuvo cuando junto a Bueno llegaron a la final de Roland Garros Jr.-, y ahora es quien lo motiva a ser mejor. “Sinceramente creo que es lo que dice Lucho. Es confiar también en nuestro capitán y en que somos muy fuertes”, nos decía Buse sobre Horna.

Para disputar el primer Grand Slam del año, lo primero es que debe estar en plenitud física. El 15 de diciembre comunicó de una dura lesión sin dar detalles. El objetivo era “volver en enero”. Pasó las fiestas navideñas en muletas, pero ahora ya entrena en gimnasio. Tiene dos semanas para ponerse a punto (el cuadro principal de Australia inicia el 18 de enero). Sin embargo, su presencia no está del todo segura. Nacho no se inscribió para la qualy (arranca el 12 con Gonzalo Bueno en el cuadro), por lo que solo opta por estar en el ‘Main Draw’, y para ello es el alternante número 2 por el momento. Es decir, necesita que dos tenistas se bajen del torneo para que él pueda ingresar, y esto debe definirse hasta este fin de semana.

—La Davis—

El otro gran objetivo del tenis peruano es llegar a Las Finales de la Copa Davis y en febrero se disputa el pase ante Alemania. Justamente ayer se dieron a conocer las formaciones de ambas selecciones. En Perú no hay novedades, con Buse, Bueno, Varillas y Arklon Huertas del Pino.

Mientras, Alemania también dio a conocer a cuatro convocados, guardando un último cupo a confirmar luego. Struff, Hanfmann serán los singlistas. No figuran sus mejores ranqueados, como Zverev (3 ATP) y Altmaier (44 ATP), aunque todavía pueden ser citados. El reto sigue siendo complicado.

