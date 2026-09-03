Por Christian Cruz Valdivia

“Llevo con honor el apellido”, nos decía Ignacio Buse cuando estaba ingresando al circuito ATP. Sus abuelos dieron los primeros pasos en la era amateur del deporte y hoy Nacho se consolida en la élite del profesionalismo. Y lo hace con autoridad, aunque también con un poco de angustia.

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