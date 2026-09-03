“Llevo con honor el apellido”, nos decía Ignacio Buse cuando estaba ingresando al circuito ATP. Sus abuelos dieron los primeros pasos en la era amateur del deporte y hoy Nacho se consolida en la élite del profesionalismo. Y lo hace con autoridad, aunque también con un poco de angustia.

Nacho logró una gran victoria en su debut en el US Open, en un partido al que no solo tuvo que apelar a su mejor tenis, también a soportar un malestar físico que no lo tenía cómodo en el inicio del partido. En cinco sets, venció por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 y 6-1 al estadounidense Marcos Girón, en el duelo que debía jugarse el martes, pero la lluvia aplazó para ayer.

Fueron dos momentos de partido, con la lluvia de por medio. Empezó cediendo el primer set y si bien ganó el segundo, no se le notaba bien. Pidió atención médica cuando ganaba 5-2 en la segunda manga y pidió el ‘Toilet break’ antes del tercer set.

En un duelo muy parejo, la lluvia detuvo el encuentro cuando ganaba 4-3. Tras una espera de más de una hora, Buse siguió firme, pero ya con un Girón más envalentonado.

El cuarto set parecía inclinarse para Nacho. Tuvo tres ‘match points’, pero no los aprovechó. Pero salió a sentenciar el quinto set y lo ganó por amplio margen.

Así, Nacho avanzó a segunda ronda, donde hoy mismo ya tendrá actividad. Enfrentará a partir de las 4 p.m. si la lluvia lo permite, al francés Benjamin Bonzi, actual 90 ATP, y a quien ya venció hace apenas una semana, en las semifinales del ATP 250 Winston-Salem, el título que logró antes de llegar a Nueva York para el Grand Slam.

Ignacio Buse festeja un nuevo título en una temporada inolvidable (Foto: @WSOpen2026)

—Una nueva victoria—

En las últimas semanas Nacho se ha consolidado con varios registros del tenis peruano. Dos títulos ATP (Hamburgo y Winston-Salem), ascenso a su mejor ránking con el puesto 30, a solo dos puestos de superar lo hecho por Pablo Arraya, y ahora sumó su segunda victoria en un Grand Slam.

En junio pasado ya había ganado en primera ronda en Wimbledon. Ahora repite en el US Open, con la expectativa de seguir avanzando.

Ignacio Buse

Al ser un jugador preclasificado, con el puesto 32, Nacho se aseguró enfrentar a rivales de peor ránking en las dos primeras rondas. Superó a Girón (78), y ahora se mide ante Bonzi (90).

Buse ha sumado dos victorias en el cuadro principal (MD) de un Grand Slam y hoy podría igualar lo hecho por Pablo Arraya en los majors, que llegó a tres triunfos. Luego está Juan Pablo Varillas, que tuvo cuatro victorias en el 2023 (tres en Roland Garros y uno en el US Open).

—Historia del apellido—

En las tribunas de la cancha 6 estuvieron alentando su madre y su tío Gaston Acurio, pero también estuvo esa sensación de estar en un torneo donde su apellido ya se vio en antaño.

El US Open destacó que un Buse logró una victoria en este torneo luego de 68 años, ya que su abuelo Eduardo supo ganar ahí dos veces, la primera en 1942 y la última en 1958.

68 years in the making 🇵🇪



Ignacio Buse battles through five-set drama to record his first US Open win, following in the footsteps of his grandfather Eduardo, who last won a match here in 1958! ❤️ pic.twitter.com/PYc7Kbsl52 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

“68 años de proceso. Ignacio Buse lucha a través de un drama de cinco sets para registrar su primera victoria en el US Open, siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo, ¡quien ganó su último partido aquí en 1958!”, publicó la cuenta del torneo.

En la era amateur, el torneo se llamaba US Championships y se jugaba en hierba, en Forest Hill. Ahora, en Queen’s, Nacho ha hecho que su apellido vuelva a sonar en Nueva York.

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