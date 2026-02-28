Por María Paula Regalado

El número 1 del Perú inició su gira –por primera vez en su carrera- por los torneos en Sudamérica, donde empezó con excelentes apariciones en el ATP 250 de Buenos Aires y continuó su paso por el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo en el que logró llegar hasta la ronda de semifinales después de vencer a dos de los favoritos en partidos muy exigentes: Joao Fonseca y Matteo Berrettini. En ambos países y con impresionantes remontadas en el camino, Ignacio Buse dejó la huella peruana bien marcada en el tenis regional y se consagra como uno de los latinos favoritos –y la hinchada internacional lo dejó en claro-. Lo siguiente para él, finalizado su paso por tierras brasileras, fue el ATP 250 de Santiago de Chile, donde una vez más jugó el cuadro principal -cayó en primera ronda ante el argentino Thiago Tirante- para dar por finalizada la gira por este lado del continente.

