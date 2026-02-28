Arrancó la temporada 2026 hace unas semanas y con ello nuestras raquetas nacionales volvieron al ruedo. Después de su participación en los qualifiers de la Copa Davis en Alemania, Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas retomaron la competencia.

Buse al estrellato

El número 1 del Perú inició su gira –por primera vez en su carrera- por los torneos en Sudamérica, donde empezó con excelentes apariciones en el ATP 250 de Buenos Aires y continuó su paso por el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo en el que logró llegar hasta la ronda de semifinales después de vencer a dos de los favoritos en partidos muy exigentes: Joao Fonseca y Matteo Berrettini. En ambos países y con impresionantes remontadas en el camino, Ignacio Buse dejó la huella peruana bien marcada en el tenis regional y se consagra como uno de los latinos favoritos –y la hinchada internacional lo dejó en claro-. Lo siguiente para él, finalizado su paso por tierras brasileras, fue el ATP 250 de Santiago de Chile, donde una vez más jugó el cuadro principal -cayó en primera ronda ante el argentino Thiago Tirante- para dar por finalizada la gira por este lado del continente.

Ahora con su nuevo y mejor ranking de #62 del mundo y ya cada día consolidándose más dentro de la élite mundial, ‘Nacho’ busca pases directos a los torneos más grandes. ¿Qué sigue? Las primeras semanas de marzo toca cambiar de superficie: se juega en California el ATP 1000 de Indian Wells en cancha dura, y a pesar de que el corte para el cuadro principal ya se realizó hace unas semanas y Nachito no logró ingresar directo por el ranking de ese entonces, tendrá la oportunidad de jugar la ronda de clasificación. Seguido al llamado ‘5to Grand Slam’ se jugará, también en Estados Unidos y en pista hard, el ATP 1000 de Miami, donde Ignacio buscará continuar con sus buenas rachas en torneos más vistos. Con su excelente participación en Sudamérica, además, Nacho –de mantener esta posición o seguir escalando- ya aseguró su cupo en los cuadros principales de los torneos en la gira europea, que inicia inmediatamente después del “Sunshine Double” estadounidense y ocupa gran parte del año tenístico: dentro de esos meses, además de otros eventos de categoría 250 y 500 (como Marrakech y Barcelona), están incluidos los campeonatos de categoría Masters 1000 como Montecarlo, Madrid y Roma, además de los Grand Slams Roland Garros en mayo y Wimbledon en junio. “Estoy muy ilusionado por jugar estos torneos en los que no he tenido la oportunidad aún” comentó Buse en conferencia para el Chile Open.

Ignacio Buse en Indian Wells.

Para Ignacio, estas oportunidades traerán más que solo experiencia en el circuito. Para empezar, con su pase directo a los Grand Slams, por ejemplo, se ahorra jugar 3 partidos previos que, de todas formas, pueden pasar factura en el cuerpo. Así, Ignacio puede llegar fresco y listo para competir apenas inicie el cuadro principal. Lo siguiente, que es bastante importante en estas instancias, es el dinero que puede ganar. En Roland Garros, por ejemplo, solo por jugar la primera ronda los tenistas reciben un aproximado de US$85 mil (que va variando según cada año y torneo), una descomunal cifra que les permite a los jugadores comenzar a costear mejores beneficios como viajes para sus equipos completos, profesionales cotizados en el rubro, indumentaria de mejor calidad, entre otros. Finalmente, lo más evidente pero no menos importante es el ranking. Los Grand Slams reparten 2000 puntos al ganador; sin embargo, así como en el tema económico, jugar cada ronda permite seguir acumulando puntaje para escalar posiciones en el ranking. De esta forma, si Ignacio llegara, por ejemplo, a la tercera ronda, podría salir con 100 puntos más que lo llevarían a estar rozando el top 50. Esta última proyección, dicho sea de paso, con el ritmo al que está compitiendo y si se mantiene consistente en los torneos próximos, podría cumplirse más pronto que tarde, incluso durante la primera mitad del año que trae varios campeonatos de paso y en una superficie que a Ignacio le va bien (hoy tiene 848 puntos en vivo estando #62 y el #50 tiene 1000).

El trujillano en ascenso

Por su lado, Gonzalo Bueno cumplió con su paso por Argentina, donde competir le queda bien. Tras su breve paso por el ATP de Buenos Aires en la modalidad de dobles, la semana que recién acabó, en el Challenger de Tigre I, Gonza –segundo preclasificado- logró acceder hasta la ronda de seminfinales en singles para seguir sumando puntos en el país donde radica. Seguido a este torneo, jugó también el Challenger II en la misma localidad, donde lamentablemente cayó en primera ronda ante el local Juan Bautista Torres. Finalizados los torneos en Buenos Aires, Gonzalo tendrá un espacio en el cuadro principal del Challenger 75 en Brasilia. A un paso del top 200 y con buenas sensaciones dentro de la cancha, si el trujillano mantiene o mejora sus posiciones en el ranking tiene también guardado un espacio en las rondas de qualy de Roland Garros y Wimbledon, tal y como sucedió en el Australian Open en enero. Sigue demostrando que viene a un gran ritmo y con la disciplina que lo caracteriza puede seguir subiendo rápido.

La misma ruta le corresponde a Juanpi Varillas, que tuvo una breve participación en Tigre I, donde fue vencido en la primera ronda por el ecuatoriano Alvaro Guillén Meza. Ahora logró una gran actuación contra Lautaro Midón, su primer oponente esta semana en Tigre II y además el finalista de la semana previa, torneo donde juega también el cuadro principal. Respecto al torneo en Brasilia, Juanpi figura como alternante 5, lo que supone esperar 4 bajas del campeonato.

El regreso de Conner

Tras casi 7 meses de suspensión, se acabó la incertidumbre para Conner Huertas del Pino. El peruano volvió a la competencia y lo hizo en el Challenger de 100 de Concepción la última semana de enero, donde participó en la modalidad de singles y dobles.

Tenis

Estuvo presente también, aunque brevemente, en el ATP de Buenos Aires, torneo al que accedió junto a Gonzalo Bueno para jugar dobles de último momento. Pasada su participación en Tigre I, la Agencia Internacional para la Integridad del Tennis (ITIA) publicó, al fin, un comunicado donde se esclarecía al 100% la situación de Huertas del Pino, Mateo Barreiros y Andrés Urrea (los tres suspendidos por el mismo caso): “Los tenistas Conner Huertas del Pino, Mateo Barreiros Reyes y Andrés Urrea quedan autorizados para volver a competir, después de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) emitiera una decisión de “No Culpa o Negligencia” en el marco del Programa Antidopaje del Tenis”. A pesar de los meses perjudiciales para la carrera de Conner, es muy positivo tenerlo ya de vuelta.

