Por Christian Cruz Valdivia

Indian Wells inolvidable para Ignacio Buse. Si bien no se dio la baja para que pueda disputar el cuadro principal, tras caer en la qualy, el torneo californiano le regaló un momento que no olvidará en su carrera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.