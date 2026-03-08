Ensayó su saque, su volea y hasta su smash nada menos que con Novak Djokovic del otro lado del campo (y con Alcaraz en el campo del costado). Sí, durante alrededor de media hora, el peruano fue compañero de calentamiento del serbio en el Masters de Indian Wells.

Así, Ignacio sigue creciendo en la élite del deporte con su presencia en los grandes torneos del circuito ATP. El ascenso en el ránking (62 ATP) le permite llegar a esta talla de certámenes y en Indian Wells la espera de poder ingresar en el cuadro principal permitió que pueda entrenar con Nole.

Un saludo de manos muy afectuoso y a trabajar. Realizaron peloteo, saques y diversos trabajos de campo. No llegaron a disputar puntos, porque Nole por la noche tenía que jugar su primer partido en Indian Wells. La despedida fue con foto incluida.

Cuando Nole ganaba su primer título ATP, en el 2006, Nacho apenas tenía dos años. Es más, recuerda Manuel Cabezas del portal Tenis Peruano, que cuando Djokovic jugó su primer partido oficial, en el 2003, Nacho aún no había nacido (2004). El peruano creció viendo al serbio y ahora comparte canchas con él. Ahora espera poder enfrentarlo en el circuito.

El momento que vivió Nacho hizo recordar una foto que trajo al recuerdo la cuenta de ATP Perú. Un Buse muy pequeño junto a otro grande del tenis.

En el 2013, cuando Rafael Nadal llegó a Lima a disputar una exhibición junto a David Ferrer, no solo Juan Pablo Varillas y Nicolás Álvarez fueron protagonistas -jugaron un set de dobles como parejas de los mencionados-, también Buse fue parte de ese espectáculo, pero como un pequeño ‘ball boy’.

En la imagen se ve a un Buse de 9 años fue recogepelotas del duelo y vio de cerca cómo Nadal y Ferrer nos regalaban un gran espectáculo en el Jockey Club.

El mismo Nacho contó que ha compartido con Carlos Alcaraz en el US Open y que el español conoce a todos los tenistas y suele bromear con cada uno de ellos.

“Mi vestuario estaba al fondo, y ellos estaban justo en la esquina donde se cruzaba para ir a mi vestuario. Estaban ellos justo al fondo con el mánager (de Alcaraz) y con Novak (Djokovic), hablando de cosas, de polémicas entre ellos”. “Yo pensaba: tengo que pasar, no quiero interrumpir... Paso y se voltea Alcaraz: ‘¡Hola, Ignacio, qué tal, qué pasa, cómo estás’!”.



Luego, cuando Nacho pasó avanzó en el torneo, Alcaraz mostró su grandeza. “Después, cuando paso la ‘qualy’, Alcaraz va al gym, me felicita en el gym: ‘Felicitaciones, te lo mereces”’.

Pero no solo Nacho Buse ha compartido con los grandes del tenis. Gonzalo Bueno vivió una experiencia totalmente enriquecedora en el Next Gent del 2023, cuando en noviembre de ese año viajó a Turín como sparring de los competidores.

En Italia tuvo que entrenar con los mejores tenistas de este momento, con Carlos Alcaraz, Jannick Sinner, Holger Rune y Stefanos Tsitsipas. El peruano llegó al torneo junto al brasileño Joao Fonseca y al estadounidense Nishesh Basavareddy ya que eran los jóvenes que estaban en ascenso en esta temporada.

“Fue una de las mejores, si no la mejor semana de mi vida”, dijo Bueno al portal ATP. “Fue una gran oportunidad para compartir momentos con todos los jugadores que estuvimos allí. Creo que aprendí mucho”.



Bueno contó que vio cómo Alcaraz hacía una serie de ejercicios y cómo Sinner realizaba su calentamiento y trató de imitarlos.

Interiorizó todo lo vivido y solo dos meses después, Gonza logró su primer título Challenger, cuando en enero del 2024 ganar el Challenger de Buenos Aires, ciudad donde reside y entrena.

Así, los grandes momentos quedan registrados. También como cuando los mismos Buse y Bueno llegaron a la final de dobles de Roland Garros en el 2022 y la estancia en el complejo parisino les permitió cruzarse con jugadores de élite. De hecho, ambos publicaron en sus redes sociales su encuentro con Rafael Nadal, otro de los ídolos de su infancia.

