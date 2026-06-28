Por María Paula Regalado

Tiene familia peruana y lleva a Lima siempre como un hogar. Uno de los principales referentes del tenis sudamericano aterrizó en Perú para el segundo Congreso de Entrenadores, evento organizado por la Federación Peruana de Tenis que congregó a varios de los más grandes especialistas en el tenis de la región. Javier Frana: extenista profesional, top 30 del mundo, ganador de GrandSlam, medallista olímpico, comentarista del deporte, y hoy capitán de la selección Argentina en la Copa Davis. Conversamos con él sobre las diferentes etapas de su carrera deportiva, su propósito hoy en la escuadra albiceleste y sus proyecciones sobre los nuevos talentos como Ignacio Buse.

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Entrevista