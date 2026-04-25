Por José Antonio Bragayrac

Ignacio Buse se fue del Masters 1000 de Madrid en segunda ronda con la certeza de que va por el camino correcto. Uno ascendente y difícil, pero que plantea muchas recompensas a corto plazo. Basta con ver el primer set sobre el francés Arthur Fils, a quien llevó a perder la paciencia y reventar su raqueta contra el suelo. Hacer enojar a un top 25 del mundo no es poca cosa.

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