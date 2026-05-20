Por Christian Cruz Valdivia

Cuando el Perú despierte, quizás Ignacio Buse ya haya dado el paso gigante en la historia del tenis peruano, porque ayer pisó fuerte en su debut en el cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo, ya que venció al campeón defensor y actual número 12 del ránking, el italiano Flavio Cobolli.

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