Cuando el Perú despierte, quizás Ignacio Buse ya haya dado el paso gigante en la historia del tenis peruano, porque ayer pisó fuerte en su debut en el cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo, ya que venció al campeón defensor y actual número 12 del ránking, el italiano Flavio Cobolli.

Nacho logró la mejor victoria de su carrera tanto en nivel como en cuanto al ránking, ya que el italiano bordea el top ten. Antes, su mejor triunfo fue sobre Nicolás Jarry, cuando el chileno era puesto 20 ATP.

Todo es ascenso en la carrera de Buse, ya que tres de sus cinco mejores victorias son de este año. Con su ingreso al top 100, se enfrentó a torneos ATP y con ello a tenistas de mejor nivel, y ha sabido hacerles frente. Ayer superó a Cobolli, que este año ganó el ATP 500 de Acapulco, llegó a la final del ATP 500 de Múnich y disputó los cuartos de final del Masters de Madrid, tras eliminar a Medvedev.

“Me impresiona la naturalidad de Ignacio Buse para afrontar este tipo de partidos. Un pibe tocado por la varita en cuanto al talento. Está hecho para los grandes escenarios”, publicó en sus redes el especialista argentino Gonzalo Ferreyra.

Sus mejores victorias | Foto: ATP

En Roland Garros Turno de Gonza Buse no es el único peruano en busca de hacer historia. Esta madrugada, Gonzalo Bueno disputa la segunda ronda de la qualy de Roland Garros. Desde las 5 a.m. enfrenta al ucraniano Sachko con el objetivo de seguir avanzando hacia el cuadro principal. Gonza disputa su segunda qualy de Grand Slam con el objetivo de poder meterse en el torneo de élite. Hoy ocupa el puesto 183 del ránking.

El mundo del tenis destacó la victoria de Buse y el portal del ATP destacó sus palabras. “El nivel es muy similar y si tengo un buen día, creo que podría competir. Intenté salir convencido, y funcionó”, aseguró el nacional.

Semana a semana, Buse demuestra que está para la élite del tenis mundial. Y Nacho busca ser el quinto peruano en meterse en el top 50 del ránking, como antes lo lograron Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Lucho Horna.

Buse se aseguró 69 puntos para el ránking (suma 25 de la qualy y 50 de la primera ronda, pero se le descuenta seis que defendía del año pasado) y figura en el puesto 51 del ránking en vivo. Y según el especialista Juan Diego Llosa, solo necesita ocho puntos para meterse en el top 50. A las 5 a.m. debe enfrentar al checo Jakub Mensik (28 ATP), y de ganar, se hará de los puntos necesarios para meterse en histórico puesto.

Crecimiento

La misma web de la ATP destaca cómo este año, Ignacio Buse ha irrumpido de gran forma en el circuito. El peruano de 22 años lleva 26 partidos disputados este año con 15 victorias y 11 derrotas en todo tipo de torneo (Masters 1000, ATP 500, ATP 250 y un Challenger).

Sin embargo, considerando solo cuadros principales de torneos ATP tiene un score de 8-8, es decir, ocho triunfos y ocho derrotas, y le ha ganado a riveles considerados favoritos.

“Viene de la fase previa y cualquiera diría que llega cansado, pero viene con mucha confianza”, asegura Pablo Arraya en el programa de Juan Diego Llosa. El extenista destaca el juego de Buse en defensa y lo que ha mejorado en su saque.

Este año, Buse ha logrado ganar dos partidos a tenistas locales, ha vencido a un top 15 y ya tiene una victoria en un Masters 1000. Se nota la evolución de juego del peruano, y además el crecimiento mental para afrontar duelos ante tenistas locales o campeones, y vencerlos.

LE GANÓ A:

Fonseca - 38 ATP / En su casa, en ATP Río

Berretini - 57 ATP / Ex 6 del mundo

Mannarino - 46 ATP / Primer triunfo en un Masters

Sonego - 66 ATP / En su casa, en Masters Roma

Hizo: ‘Semis’ de ATP 500 Río / Superó qualy de Masters de Miami

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La clave del momento de Nacho también está en lo físico. Desaparecieron las molestias por las ampollas que sufrió en la gira de cemento en Indian Wells y Miami y eso permite que pueda jugar a lo que él quiere.

Además, ha hecho de la arcilla su campo donde juega más sólido -15 de 16 victorias ATP desde el año pasado los ha hecho en este tipo de superficie-, y está sacándole el jugo a la gira europea sobre polvo de ladrillo.

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