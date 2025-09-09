Portugal, el duro rival que recibirá Perú en la Copa Davis que cuenta con dos top 100 y que se sienten cómodos jugando en la arcilla

Como en la primera parte del 2024, el equipo peruano de Copa Davis tendrá en el segundo semestre del presente año, la oportunidad de pelear el pase a las Qualifiers del torneo considerado como el mundial de tenis masculino. Luego del sorteo realizado en Londres por la Federación Internacional de Tenis (ITF), el equipo capitaneado por Luis Horna quedó emparejado con Portugal, cuadro al que recibirá el 12 y 13 de setiembre en Lima y que es catalogado como un rival de alta dificultad.

Después de tres series disputadas fuera de casa, el conjunto nacional volverá a ser local, en el Lawn Tennis de Jesús María, un aspecto que en muchas ocasiones es considerado como una ventaja por el impulso que le brinda el público desde las gradas a los tenistas. Jorge Salinas, director periodístico del portal especializado Tenis Al Máximo, coincide en ello, pero deja claro que el equipo portugués de Copa Davis será un contrincante de mucho cuidado.

Nuno Borges es la primera raqueta de Portugal y el año pasado consiguió su primer título ATP al vencer en la final del Abierto de Suecia —ATP de categoría 250— a Rafael Nadal. (FOTO: Nordea Open).

“La localía, ese calor, el ambiente del partido es diferente. La gente también juega su partido aparte en las tribunas y es un plus agregado para el equipo peruano. Ahora, Portugal es un equipo de cuidado. Hay que tener mucha mesura en poder catalogar al rival ni decir que es accesible, porque no lo es. Es un equipo que tiene dos top 100, uno en singles y otro dobles”, sostiene Jorge Salinas.

Cuando en marzo pasado se conoció que la serie válida por el Grupo Mundial I sería contra los lusos, en aquel momento, el presente de sus jugadores era mucho mejor que el de los exponentes peruanos. Pese a una mejoría en el equipo nacional, los europeos mantienen su ventaja con mejores posiciones. Nuno Borges, de 28 años, sigue siendo la primera raqueta nacional, pero ya no como el número 44 del ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), sino como el puesto 41 del mundo. No obstante, la segunda raqueta, Jaime Faria, de 21 años, que estaba dentro del top 100 en el primer trimestre (92° ATP), ahora está en la casilla 117.

En tanto, en dobles, su mejor representante sigue siendo Francisco Cabral. El tenista de 28 años abandonó la casilla 59 del ránking de la ATP y ahora es número 26 del ránking ATP. Curiosamente, otro que también mejoró su posición en esta modalidad del circuito es Borges, siendo 82 del mundo. El equipo europeo es completado por Henrique Rocha, de 21 años, Frederico Ferreira Silva, de 30 años, quienes se han sostenido en su rango, siendo ahora puestos 167 y 255 del planeta, respectivamente.

“Tienen un equipo bien conformado. Vienen de jugar una eliminatoria similar a la nuestra, de visita contra Mónaco y ganaron [3-1]. Además, cuentan con un experimentado capitán como lo es Rui Machado, que luego de hacer el tour se dedicó a ser entrenador. Lo conocemos, jugó en Perú también”, agrega Salinas.

Jaime Faria posee dos títulos de categoría Challenger. Ambos, el de Oeiras (Portugal) y Curitiba (Brasil), los ha conseguido la pasada temporada. (FOTO: Challenger ATP Tour).

En la misma línea está Miguel Medina. El director del portal de tenis Desde la Qualy sostiene que el cuadro luso, además de tener un mejor presente, mejor ránking, sus tenistas se sienten cómodos jugando en el polvo de ladrillo o arcilla, la superficie en la que se desarrollará la llave ante el equipo peruano.

“Portugal va a ser un rival duro, definitivamente. Primero porque a diferencia de otros rivales europeos, sus dos primeras raquetas juegan muy bien en polvo de ladrillo. Por ahí si tocaba Suiza, Suecia o Finlandia, que tiene jugadores que rinden bien en pista rápida se presentaba como una ventaja la superficie. Pero con Portugal no, al menos con Borges y Faria no, porque juegan bien en polvo de ladrillo”, manifiesta.

Para Medina, el favorito a ganar la llave por el Grupo Mundial I de la Copa Davis es Portugal más allá del buen momento de Ignacio Buse (135° ATP), del realce de Gonzalo Bueno (205° ATP) y del retorno de Juan Pablo Varillas (318° ATP).

“Perú, en ese sentido, se puede decir que no va con mucha presión de estar obligado a ganar porque Portugal es mejor equipo, además que Varillas no ha pasado por un buen momento. Hay que verlo cómo vuelve porque recién está saliendo de una lesión”, puntualiza.

El panorama de los peruanos

Ayer, en el Swissotel de Lima, la Federación Peruana de Tenis (FPT) presentó de forma oficial al equipo peruano de Copa Davis, capitaneado por Luis Horna. En la mesa, el extenista nacional estuvo acompañado por sus convocados para la serie contra Portugal liderados por Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Alexander Merino.

“De adentro hacia afuera más ha cambiado el equipo peruano que el equipo portugués [respecto al sorteo realizado en marzo]. Los números de Portugal no han variado tanto y sabemos la capacidad que tienen los jugadores y al mismo tiempo, el nivel de juego que tienen Rocha y Faria, puntualmente, que son los que más, entre comillas, han retrocedido en el ránking por esos veinte o treinta puestos. En un año, en diez semanas o seis meses van a volver a estar probablemente top 100 porque tienen ese nivel, así como te puedo decir que nuestro equipo el próximo año puede llegar a tener tres top 100 porque tenemos esa carne para poder hacerlo”, respondió Horna a la consulta de Deporte Total.

El exnúmero 33 del ránking mundial da a entender que esa variación a la que se refiere en el equipo peruano se basa sobre todo en Buse, quien viene de unas semanas soñadas: el haber disputado su primer Grand Slam de su carrera, en el US Open, y luego haber conquistar el Challenger de Sevilla, uno de categoría 125, el trofeo más importante en la corta carrera del colorado.

“Creo que ha sido una experiencia increíble lo vivido en el US Open. Ayuda por supuesto a mi confianza y llego mucho mejor a Sevilla, pero creo que competir una semana después de los Grand Slam es un poco difícil. Todo es muy lindo en los Grand Slam, te tratan increíble y creo que bajar la semana siguiente a un Challenger siempre es complicado, es todo muy distinto, pero estaba dispuesto a jugar cada punto, a sufrir cada punto, a tratar de superar situaciones complicadas y creo que poco a poco eso me fue llevando a disfrutar cada momento y creo que poco a poco fui partido a partido. Ahora toca estar a pleno en la Copa Davis”, dijo ‘Nacho’.

Pero también, ese cambio al que se refiere Horna es porque Bueno decidió competir en Europa y ha dejado buenas sensaciones. El tenista trujillano obtuvo el Challenger de Liberec, uno de categoría 75 en República Checa, y tuvo otros grandes momentos por Italia.

“El título de República Checa significó mucho para mí. Fue mi primer Challenger en Europa y sentí que jugué muy bien toda la semana. Creo que he estado muy preparado porque sino semanas como esas no llegan y así es el tenis, tienes una semana muy mala, que puedes perder en primera [ronda] y vienes sin confianza y llegas a la otra semana, que sientes que la cancha está mejor, las condiciones mejor, y al final terminas ganando el torneo. Es un poco loco, pero así es este deporte de lindo y cruel a la vez”, comentó ayer Bueno a la consulta de Deporte Total.

Otro punto a favor del equipo peruano es el retorno de Juan Pablo Varillas. La semana pasada reapareció en las competencias internacionales tras cuatro meses ausente por una lesión. Más allá de que ‘Juanpi’ haya iniciado su camino en busca de escalar posiciones, de recuperar su mejor versión, su presencia en la delegación le da mayor jerarquía por todo lo que ha hecho a nivel de Copa Davis y en el circuito ATP, donde a mediados del 2023 fue número 60 del mundo.

“Me he recuperado muy bien. Fueron cuatro meses fregados, de incertidumbre, sobre todo al comienzo. No sabíamos que era, cuánto iba a durar y poco a poco se fue dando la recuperación de la mejor manera, pero ahora estoy tranquilo y feliz de estar acá. Me ilusionaba mucho. Cuando pasaban los meses tenía un poco de miedo no poder llegar, pero uno de mis objetivos principales eran estar en esta serie de Copa Davis. Yo ya me había perdido, por una lesión también a comienzos de año, la serie contra el Líbano y no me quería perder otra. Así que estoy muy feliz de volver”, aseguró Varillas en la conferencia de prensa.

El último integrante del equipo peruano es Alexander Merino, quien vive su tercer llamado al conjunto nacional y que es el mejor doblista del país. El número 117 del ránking mundial de dobles se ha mostrado contento por la convocatoria a la serie contra Portugal y el nivel que viene mostrando en el circuito invita a soñar en grande en el game de dobles frente a los lusos. Merino viene de alcanzar los cuartos de final del Challenger de Sevilla y está en manos de Luis Horna decidir si afronta el duelo de dobles junto a Buse, Bueno o Varillas. Como el mismo capitán mencionó, los cuatro convocados están en un gran nivel y tiene hoy y mañana para empezar a definir quiénes serán sus singlistas y doblistas.

