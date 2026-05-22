Su nombre figura en las listas de los torneos más grandes del circuito mundial. Ignacio Buse se está ganando un lugar en la élite y lo está haciendo con un gran tenis y mucha mentalidad. El ‘Colorado’ clasificó este viernes a la final del ATP 500 de Hamburgo, a la también ya conoce su camino en Roland Garros, el Grand Slam que empieza el lunes en París.

Nacho confirmó su gran momento con una actuación espectacular ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (94 ATP), a quien venció con un contundente 6-1 y 6-4 para firmar su primera final del circuito ATP.

Ni el desgaste de jugar el torneo desde la qualy (suma seis partidos en siete días), ni enfrentar a un nuevo top 100 hicieron que Buse mostrara una gran versión. Y con el apoyo de su equipo, con el aliento de Pablo Arraya y algunos peruanos en las tribunas, logró un nuevo hito en su carrera.

Además, sigue subiendo en el ránking. En la lista ATP en vivo figura en el puesto 36, es decir, hasta el momento con su participación en Hamburgo ha logrado subir 21 puestos. Dentro del top 200, solo el rival al que venció hoy lo supera en puestos de ascenso. Kovacevic avanzó 27 escalones, a la casilla 67.

Con los puntos que sumó (25 de la qualy y 200 de los cuartos, menos los seis que defendía del año pasado), Nacho se convirtió en el cuarto peruano en meterse en el top 50 del tenis mundial. Antes lo hicieron Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna.

Ignacio Buse

Peruanos Top 50

Jaime Yzaga

Top 100: octubre 1985 (18 años)

Top 50: diciembre 1985 (18 años)

Mejor puesto: 18 ATP, octubre 1989 (22 años)

Pablo Arraya

Top 100: octubre 1981 (20 años)

Top 50: mayo 1982 (20 años)

Mejor puesto: 29 ATP, agosto 1984 (22 años)

Luis Horna

Top 100: junio 2002 (21 años)

Top 50: mayo 2004 (23 años)

Mejor puesto: 33 ATP, agosto 2004 (23 años)

Las proyecciones para Nacho es que en caso llegar a ganar el ATP 500 de Hamburgo, ascenderá hasta el puesto 31 ATP. La importancia de estar entre estos puestos radica en la presencia en futuros torneos. Con un buen ránking, Buse se asegura competir directamente en el US Open y siendo top 50 también asegura presencia en los Masters 1000, como Toronto y Cincinnati, e incluso el de Shanghái, en octubre.

Además… En París La mente de Buse está en Hamburgo, pero su nombre también se menciona en París. Ayer se realizó el sorteo de Roland Garros y el rival del peruano será el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo.

No es un buen sorteo para el peruano, ya que enfrenta a un preclasificado, pero Buse ha demostrado que está para darle pelea a cualquier rival que se le enfrente, y más si es en cancha de arcilla.

El Grand Slam de París empieza este lunes, así que Nacho llegará con el tiempo justo, pero motivado.



“Ahora tenemos dos jóvenes que tienen una expectativa muy grande en el circuito, eso se está viviendo con mucha euforia en el Perú y nos hace mucha ilusión”, nos decía Luis Horna, capitán de la Copa Davis en el programa Juego en Corto hace unos días. “Estamos en una etapa en la que, hoy por hoy, estamos en el mejor momento tenístico que hemos tenido hace muchísimos años”, asegura, también gracias al momento de Gonzalo Bueno, quien disputó la qualy de Roland Garros y se quedó en la tercera fase, a un paso del cuadro principal.

Ignacio Buse

Para Buse es la tercera semifinal que disputa en el circuito. El año pasado lo logró en Gstaad (ATP 250, también jugando desde la qualy) y en febrero pasado lo alcanzó en el ATP 500 de Río, donde venció a ranqueados como Fonseca y Berrettini. Esta vez logró dar un paso más y se metió a la definición por el título.

Ahora, está en su primera final ATP (a nivel Challenger llegó a cuatro finales, de las cuales ganó dos). Este sábado enfrenta o De Miñaur (9 ATP) o a Tommy Paul (26 ATP).

“Quiero enviar un mensaje a Perú. Gracias a todos por el apoyo. Esta semana, creo que es una de las más especiales de mi vida”, aseguró Nacho, siempre con la Bicolor en la mente y el corazón.