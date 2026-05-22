Por Christian Cruz Valdivia

Su nombre figura en las listas de los torneos más grandes del circuito mundial. Ignacio Buse se está ganando un lugar en la élite y lo está haciendo con un gran tenis y mucha mentalidad. El ‘Colorado’ clasificó este viernes a la final del ATP 500 de Hamburgo, a la también ya conoce su camino en Roland Garros, el Grand Slam que empieza el lunes en París.

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