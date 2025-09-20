“Buse puede jugar agresivo y desde atrás, Bueno tiene un juego más argentino”: Jaime Yzaga y una radiografía a las dos figuras de Perú en Copa Davis

El tenis peruano vuelve a ilusionar. El equipo de Lucho Horna venció a Portugal y clasificó a los Qualifiers de Copa Davis . Pero todo el país sueña con más. Juan Pablo Varillas y Alexander Merino aportaron experiencia. Ignacio Buse y Gonzalo Bueno dejaron de ser promesas: son el presente y futuro. Sobre ellos opina el mejor tenista peruano de los últimos 50 años, quien observa con optimismo el crecimiento de los jóvenes talentos. Y cuando Jaime Yzaga habla de tenis, el Perú escucha.

¿Cuál es el techo de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno? ¿Cómo calificarías el momento que tienen?

Ignacio ha avanzado más rápido que Bueno, pero creo que ambos vienen avanzando bien. Tienen un buen futuro por delante. Son buenos jugadores, chicos serios y comprometidos con su carrera.

¿Hasta dónde pueden llegar juntos en la Copa Davis?

Es un equipo joven. La serie contra Portugal es un buen paso adelante. Poco a poco van haciendo su camino. Son jóvenes todavía, tienen muchos años para jugar la Copa Davis y con oportunidades de llegar muy lejos.

¿Es realista pensar en clasificar a las finales de Copa Davis en los próximos años?

Están creciendo juntos, son casi de la misma generación y eso es bueno. Hay una buena competencia entre ellos, se llevan bien, creo que tienen un lindo futuro. Buse ha tenido un despegue importantísimo y eso también le sirve al resto del equipo para motivarse y pensar que pueden tener grandes resultados.

Buse es la raqueta número del Perú

¿Qué necesitan para dar el salto a otro nivel?

Jugar contra buenos rivales, que jueguen en Lima también los ayuda a mejorar muchísimo. Lo más importante es que sepan que con trabajo y teniendo como objetivo la Copa Davis van a tener buenos resultados. Es importante que puedan estar en un lugar que les permita crecer. Una de las cosas importantes es que tengan un programa ordenado, estar bien dirigidos por un buen equipo, que es algo muy valioso dentro de su planificación para ganar estabilidad.

¿Cuánta importancia tiene el éxito de este equipo para el futuro del tenis peruano?

Siempre es importantísimo que el equipo de Copa Davis tenga éxito. Ayudará para que generaciones menores se motiven. Es clave que jueguen en Perú. Con la tecnología que hay ahora y la exposición del tenis, estoy seguro que mucha gente va a empezar a seguirlos y eso es buenísimo para el tenis. Pero si no hay la infraestructura para el tenis tampoco va a crecer, eso es una realidad.

Yzaga ostenta el récord de participaciones con Perú en la Copa Davis, con 68 partidos entre individuales y dobles. | Foto: AFP / EITAN ABRAMOVICH

¿Ves similitudes entre esta generación y tu época?

Son juegos totalmente distintos. Me gusta mucho cómo se están mostrando. Buse ha mejorado muchísimo, puede jugar agresivo y desde atrás, le gusta mucho jugar en arcilla. Bueno tiene un juego más argentino. Tienen mucho por mejorar. Es un camino largo, con paciencia y dedicación, tienen mucho techo.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.