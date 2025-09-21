Ignacio Buse: “Quiero hacer visible el tenis, que la gente sepa quién es Horna como saben quién es Guerrero”

Nacho quiere disfrutar cada momento y por ahora colecciona los videos del festejo del equipo peruano tras su partido sobre Portugal en la Copa Davis. La raqueta número uno habla de eso y más, mientras tiene en mente meterse en el top 100 y ser una de las figuras que impulsen el tenis en el país.

—¿Cómo se vive el día después?

Son sensaciones únicas, algo mágico. Fue un fin de semana increíble, que ojalá haya muchos más. A mí la Copa Davis es lo que más me motiva jugar, es lo que espero con ansias. Ya estoy pensando en febrero, imagínate.

—Ya les tocó jugar una qualifiers. ¿Ahora, verse tan cerca de la élite, cómo lo toman?

Bueno, el objetivo es, claro, llegar al Grupo Mundial, pero vamos a tratar de pensar nosotros en mejorar. Básicamente confiamos y sabemos que somos fuertes como equipo.

—Lucho Horna decía que están en crecimiento. ¿Se sienten como los rivales a vencer?

Sinceramente creo que es lo que dice Lucho. Es importante no pensar mucho en el ránking, la Copa Davis es la Copa Davis. Portugal ha sido un rival muy difícil, la verdad. Incluso creo que nos ha sorprendido que le hayamos ganado porque en el papel éramos por ránking un poco inferiores, pero como te digo, es dejar un poco el ránking de lado y confiar también en nuestro capitán y en que somos muy fuertes.

—¿Qué mensaje crees que están dando? Pelearon con Chile el año pasado, ahora le ganan a Portugal

Yo creo que el mensaje es de unión, mensaje de unión y amor hacia la camiseta. Y no solamente eso, creo que es muy bonito sentir que todo el Perú está detrás, saber que, si pierdes o ganes, tienes el respaldo de toda tu familia, tu selección. La familia también es la selección, porque somos como una familia, todo el equipo detrás.

—¿Cómo describir al equipo nacional?

Gonzalo creo que tiene un juego más pasivo, por así decirlo. Tiene un juego más remador, que a veces juega un poco a la contra, pero también le gusta tomar a iniciativa. Es un jugador completo y el techo lo tiene muy alto todavía, hay que darle tiempo ya que cada uno tiene su propio proceso. Juanpi es un jugador muy completo, me identifico mucho con él porque creo que me parezco un poco a su forma de jugar. Es muy completo en todos los aspectos. Luego, Alex y Conner, que ahora está injustamente suspendido, son muy buenos. Conner es un jugador muy explosivo, tiene un revés espectacular. Alex es zurdo y le da un toque que el equipo necesita, es un buen doblista.

—Tu has crecido en medio de grandes nombres, como Tupi Venero en el Regatas cuando eras junior y ahora con Horna de capitán…

Creo que aparte del tenis, son los valores que nos han transmitido. Ellos han sido muy buenos y por supuesto que tienen muchas cosas que enseñarnos porque saben perfectamente la trayectoria que es llegar a ser profesional. Nos han creado un ambiente muy muy saludable. Cuando entré al Regatas estaban otros entrenadores como Pedro Tarazona y Daniel Paz también. Igual, mi papá ha sido un entrenador hasta hace un tiempo y hoy por hoy sigue viajando conmigo, trata de aportar en lo que puede. Lo bueno es que en el club hemos crecido en un ambiente muy sano todos.

Luis Horna acompañó a Buse y Bueno en su etapa junior. (Foto: Federación peruana de tenis)

—¿Te sorprende tu proceso personal y ya estar donde estás en el tenis profesional?

Sinceramente me sorprende estar donde estoy, creo que estoy aprendiendo rápido, pero eso no garantiza nada tampoco. Creo que es importante seguir aprendido, seguir disfrutando este proceso porque es un proceso largo y al final la cuestión es ser consistente y tratar de competir cada semana como si fuese la última.

Cerca al top 100 Sus cifras Ignacio Buse 21 años 113 ATP

Títulos

Juniors J5 Lima - 2020 J1 Lima - 2022

Profesional M25 Mendoza - 2023 M25 Zapopan - 2023 M25 Vic - 2024 Challenger Heilbronn - 2025 Challenger Sevilla - 2025

Calendario 22/09 - Challenger Lisboa 29/09 - Challenger Braga 6/10 - Challenger Valencia 13/10 - Challenger Olvia Noviembre: Gira Sudamérica

En Davis Debut: 2023 Nominaciones: 6 Series: 6 Singles: 5 victorias / 2 derrotas Dobles: 2 victorias / 1 derrota

—¿Sé que todos dicen que es trabajar y trabajar, pero dónde ves tu la clave para esa mejoría?

Creo que eso de ver la derrota como una oportunidad para mejorar, eso es lo más importante y no ser tan duro con la derrota. No tenerle miedo a perder, que es muy duro, es muy complicado, pero cada vez creo que lo estoy haciendo más que menos le tenga miedo a la derrota, mejor juego.

—¿Hubo un punto de quiebre respecto a eso?

Sí, sí. Creo que en el Challenger que pierdo con Tiago Tirante, ahí, en ese partido creo que tuvimos una conversación un poco profunda sobre eso, un poco hallando el por qué y nos dimos cuenta de que había algunos puntos que yo jugaba diferente por el hecho de estar con el marcador así [perdió 6-1, 6-2] cuando no tiene que ser así. Creo que desde ahí estoy compitiendo mejor cuando no le tengo miedo a perder.

—¿Eso se vio graficado en el US Open?

Llegué sin expectativas, como si fuese un torneo más, sin darle tanto ‘hype’ que le di a los anteriores. En todos fueron rivales muy duros los que me tocaron, pero se trata de pensar en que es un torneo más, tratar de darle la misma importancia a ese como a cualquier otro torneo.

—¿En qué momento te das cuenta de que esa es la actitud a tomar?

Cada uno tiene su manera de ver las cosas, y veo que cada uno puede disfrutar fuera de la cancha de una manera sana en las cosas que le gusta porque el año es demasiado largo. Veo que, en los pequeños detalles hace que el año no se haga tan largo, en las salidas a conocer nuevas ciudades e incluso en los pequeños momentos que se pueden disfrutar con el entrenador. Celebrar cuando hay una gran victoria, y no me refiero a salir, a celebrar con la familia y si es salir, salir. Es como dice Alcaraz, cada uno a su manera, lo que vea que le funcione a cada uno creo que está bien. No hay una fórmula secreta.

—¿Y has podido compartir con Alcaraz? ¿Qué se aprende de ellos aunque sea solo viéndolos?

Si me he cruzado con él y hemos conversado bastantes veces. Me felicitó cuando estábamos y hasta me hizo una broma la otra vez que gané y me fui al gimnasio a hacer fuerzas porque el partido había sido corto. Me vio y me dijo: “Este tío no sé qué, que gana y se va al gimnasio”, entre risas. Es muy buena gente, muy con los pies sobre la tierra y lo que más nos pueden enseñar es que no eres más por jugar bien al tenis. La sociedad hoy en día nos dice que hay superioridad porque hacer un deporte o no, lo importante es respetar a cada uno y su trabajo. Tu eres periodista y yo no soy más por ser deportista. Soy feliz jugando al tenis, por supuesto, sé que hay pasiones y todo, me da gusto darle alegrías a la gente, pero también soy consciente que no soy más por ser tenista, y eso es complicado que se entienda por la sociedad que hoy en día inculca. Al final te acostumbras a que hablen mucho de ti, pero también tengo muy presente que no eres más por eso.

—Te ayuda a eso el hecho de vivir fuera

Yo creo que sí. Tanto los valores que me han enseñado mi familia y los valores que me está enseñando mi entrenador Juan, de lo que es más importante para mí fuera del tenis. “¿Cuál es tu principal objetivo?”, me dice. Y mi objetivo es ser buena persona. Eso primero, después el tenis. Lo principal es ser buena persona, tener buenos sentimientos y hacer el bien para los demás.

—Y cómo enmarcas en esto lo que decías de involucrarte en el crecimiento del deporte, porque muchas veces lo dicen todos los deportistas como respuesta cliché

Es que tengo la intención de hacerlo. Yo realmente quiero que el deporte en el Perú crezca, no solamente el tenis, el deporte en sí y que los peruanos se unan a través del deporte. Es la realidad. Sé que todavía estoy joven y que esto será todavía en un par de años, pero estoy seguro que dé a pocos voy a ir haciéndolo y lo tengo muy claro, porque no es todo tenis. Quiero ayudar y me voy a comprometer, me voy a meter a algún proyecto para ayudar.

—¿Y por dónde lo visualizas? Lo común es hacer academias

No, no me refiero a academias, me refiero a masificar el deporte en el Perú, tratar de que sea accesible en cualquier parte, capaz viajar a la sierra o a la selva y ver ahí si la gente le interesa el tenis, si saben quién es Lucho Horna. Tratar de ver qué tanto está el tenis ahí, porque estoy seguro de que saben quién es un Paolo Guerrero y está perfecto, porque hoy en día el fútbol tiene mucha más visibilidad y no pasa nada, está bien. Lo que busco es que se le dé un poco más de visibilidad y que podamos darle la bienvenida a todos los departamentos del Perú para que puedan saber un poco más y educarlos un poco más sobre la cultura tenística.

Ignacio Buse radica en Barcelona y ahí entrena en la Academia TEC. (Foto: Julio Reaño) / Julio Reaño

Cuando Peschiera ganó su medalla olímpica decía que la gente cree que uno gana a pesar de ser peruano, si no se gana por ser peruano. ¿Cómo lo vives tu?

Sinceramente, la realidad es que hay mucha discriminación. Te puedo decir que hay mucha y siempre hay comentarios discriminatorios que no me gustan, pero es una realidad que pasa. Capaz soy pelirrojo y me dicen que no soy peruano y no está bien, me duele. Siempre trato de defender y me identifico mucho con Perú, nunca voy a decir que soy de otra nacionalidad, pero tienen que dejar de generalizar por lo físico o por la forma de hablar o por lo que sea. No está bien decir que, por ser pelirrojo, que me digan “tú eres de Escocia”, no, soy peruano.

Y la mejor forma de demostrarlo es con jornada como en la Davis

Totalmente, y lo que te digo esto con palabras, pero se va a demostrar en actos. Me motiva hacer cosas, ayudar al deporte en el Perú y que sea un país mejor.

El tenis de Perú 🚀🇵🇪



El equipo hizo historia este fin de semana tras una gran victoria sobre Portugal. 🏅



Como premio, el año que viene disputarán nuevamente los Qualifiers. 💪🏻#CopaDavis pic.twitter.com/RZDYOkZTyQ — Copa Davis (@CopaDavis) September 15, 2025

Y viene la Davis en febrero…

Lo único que quiero es que dejamos todo en la cancha, sinceramente. Es lo único que nos podemos permitir. Después ganar o perder será cuestión de cómo juguemos, pero nuestro objetivo es dejar todo en esa cancha y que podamos jugar de la mejor manera posible y ya después ver el resultado. Lo vamos a seguir intentando.

¿Y la presión te abruma? El peruano es esclavo del éxito y siempre pide más…

Me ayuda vivir en el extranjero, eso sí para no sentir la presión. Vivir en Europa, salir un poco de ese entorno me ayuda, aunque hay peruanos en todos lados.

***

