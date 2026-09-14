La semana en Lima significa dos cosas para Ignacio Buse: la familia y la Copa Davis. Cada uno lo emociona más que el otro. Y en estos días mientras entrena para enfrentar a Paraguay, gracias a Herbalife, atendió a El Comercio para hablar de su gran momento, de cómo se siente compitiendo como un top ATP y de cómo se debe ver el deporte formativo, con un gran consejo para los padres.

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— Cerraste la gira en cancha dura con un título y una victoria en el US Open. ¿Cómo te sentiste?

Creo que ha sido una gira espectacular. No empecé de la mejor manera [derrotas en primera ronda de Montreal y Cincinnati], pero creo que de todo se aprende. Venía trabajando muy bien. El título en Winston-Salem no me lo esperaba, la verdad.

— ¿Se hace un balance personal?

Creo que ese balance es bueno. Capaz no se da un buen resultado y después en la penúltima semana hacerlo así... y US Open también es una linda experiencia, aunque tampoco se terminó de la mejor manera y con sensaciones no tan buenas. Pero así es el tenis, es cuestión de momentos.

— ¿Cómo manejas esas sensaciones tuyas con todo lo que recibes desde fuera, con tantos elogios?

Lo llevo bien, la verdad. Creo que lo llevo con naturaleza, como se tiene que llevar. Creo que es parte de mi vida, de mi día a día también. Trato de, obviamente, saber diferenciar en lo que tengo que escuchar y oír. Es lo que hablo mucho con mi psicólogo.

— ¿Te llega a abrumar?

Tengo que enfocarme también mucho en mi equipo, sobre todo. Me apoyo mucho en mi equipo, muchísimo. Y me enfoco en el día a día, que es lo más importante, en seguir mejorando cuando entro a la cancha, en estar enfocado en qué quiero mejorar. ¿Estos ejercicios para qué los hacemos? En lo físico igual y es un desafío cada día.

— El trabajo mental siempre ha sido importante para ti.

Mi psicólogo es Cristian Romero, que es peruano. Yo trabajo con él a distancia. Acá lo voy a ver estos días también.

— ¿Tu equipo del TEC de Barcelona se mantiene o puede pasar de cambiar de entrenador como suelen hacer los tenistas top?

Bueno, mi entrenador principal es Juan Lizarturry. Es un jugador que ha sido 300 del mundo. Con el tiempo he aprendido que hay muchos entrenadores que, capaz no han tenido tan buen ránking, pero se aprende mucho más que de algún entrenador que ha sido número uno del mundo. Como el número uno ha alcanzado la cima muy rápido o lo que sea, no tiene mucho que transmitirte porque lo ve muy fácil.

— Debe haber un balance.

Esos entrenadores que capaz han sido muy buenos o tenían todo para ser buenos, pero no pudieron llegar lejos, te llevan por el camino que ven como el correcto.

— ¿Cómo se forma tu equipo?

Ahora mismo tengo varios entrenadores. El director de la academia es Albert Costa, que ha sido ganador de Roland Garros. Él está involucrado en mi proceso. El equipo es grande. Tengo dos preparadores físicos, uno es el argentino Federico Berrueto, que es muy bueno, y el otro es Daniel Cardeñoso. Y el equipo va creciendo más. Mi fisioterapeuta se llama Nacho Coy y todo el día nos estamos confundiendo por el nombre. Mi doctora es Toña Lizárraga. Hay mucha gente detrás y estoy profundamente agradecidos con ellos.

— Un equipo así es la forma de convivir en la élite. ¿Cómo te sientes conviviendo ahora con torneos ATP, los Grand Slams? ¿Cómo te sientes en la élite del tenis?

Siento que hay que ir al límite. Creo que mientras más subes, más tienes que invertir en tu tiempo, en tu carrera, económicamente también. Obviamente, son otros presupuestos. Y tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿no? para seguir mejorando. Tienes que ir más al detalle y seguir incorporando gente que crees que puede beneficiar para tu carrera.

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Perú Ignacio Buse 22 años - ATP: 30 Gonzalo Bueno 22 años - ATP: 172 Juan Pablo Varillas 30 años - ATP: 234 Arklon Huertas del Pino 32 años ATP: 686 / 237 dobles Alexander Merino 33 años ATP: 202 dobles

Paraguay Daniel Vallejo 22 años - 60 ATP Hernando Escurra 28 años ATP: 1838 / 981 dobles Martín Vergara 22 años ATP: 1.782 / 911 dobles Álvaro Frutos 18 años ATP: 1.641 dobles

— ¿Y del otro lado, lo lúdico? Mencionabas que Alcaraz es muy bromista, tuviste entrenamientos con Djokovic... ¿Sueles conversar con ellos? ¿Tienes su WhatsApp?

Sí. Por WhatsApp no, porque no lo tengo, pero lo consigo muy fácil. Tendría la confianza de, si necesito algo, les escribo por WhatsApp, digamos. Con Shelton, me llevo muy bien. Con Alcaraz, me llevo muy bien también. Con Djokovic, también me llevo bien, pero Alcaraz y Shelton. A Shelton lo conocía de antes, entonces, me llevo un poco mejor. Y Alcaraz, ¡olvídate! para a la broma todo el día. Me ve y me hace bromas todo el día. No puedo decirlo porque son bien chacoteras. Pero olvídate, está todo el día.

— Es un poco descomprimir todo ese ambiente de competitividad que hay.

Sí. Aparte creo que se lleva bien conmigo porque me ve joven, ve que hablamos el mismo idioma, así latino. Entonces, creo que se siente un poco identificado por ese lado y su equipo también, me llevo bastante bien con él.

— Si bien aún quedan torneos, ¿te imaginabas así esta temporada? El objetivo era el top 100 y estás top 30, has estado en los tres Grand Slams, en los tres cuadros principales, en dos como preclasificado.

Espectacular. Creo que he superado mis expectativas al 100%, pero creo que también me dice algo, ¿no? Me dice que estoy para cosas muy grandes y creo que se tiene que tomar como una motivación también. Tengo que trabajar día a día. Si he logrado esto, ¿por qué no ilusionarme con más? Pero mi refugio tiene que ser el día a día de entrenamiento y seguir enfocado en seguir mejorando.

Ignacio Buse recibió su Premios DT 2025. (Foto: Joel Alonzo) / JOEL ALONZO

— Y se viene la semana quizá de las más especiales que el tenista espera.

La más especial del año, sin duda, es la Copa Davis. Ahorita, el 18 y 19 de setiembre contra Paraguay, en el Jockey Club. Están todos invitados a venir. Espero que haya más series en el Perú. No sé cómo vaya a cambiar el formato, pero estamos esperanzados en que tenga más semanas.

— ¿Qué tan duro puede ser Paraguay más allá del ránking?

Es que todos son rivales duros. Que vengan sin presiones es más duro para nosotros. Y bueno, al final cada serie es diferente, pero nuestro refugio también tiene que ser el tenis, pensar en tenis, tenis, tenis, tenis y afrontarlo de la mejor manera.

— ¿Presión para ti?

Sí, sí hay presión, por supuesto que hay presión. Pero trato de verlo como una motivación de jugar con la gente, que sea bonito y no pensar en lo externo, sino pensar en que es un partido de tenis.

— Como rostro del tenis peruano, ¿qué mensaje podrías dejar para los niños que buscan ser tenistas y para los padres de esos chicos?

Pasa mucho que suelen comparar, pero es importante que sigan su propio proceso y no compararse. Es una etapa en la que van a vivir muchas experiencias. En el caso del Perú, van a ir a muchos Nacionales, yo tengo recuerdos de ir a Trujillo, a Arequipa. Creo que es bonito que vivan esa etapa. Y para los papás, es importante que transmitan eso a los niños.

¿Y qué espera un chico de sus padres?

Yo tengo una relación muy bonita con mis padres. Mi papá fue mi entrenador, hoy no lo es pero viaja mucho a mis torneos. Un consejo que puedo dar es que el hijo sienta tranquilidad, mientras menos presión sienta en él, que no es el centro de atención, es cuando mejor rendimiento puede tener y más feliz va a ser, que creo es lo más importante.

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