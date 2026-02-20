Por Christian Cruz Valdivia

La lluvia no hizo más que hacer más épica la noche que iba a vivir Ignacio Buse en ATP 500 de Río. Nacho tuvo paciencia para esperar el inicio de su partido, tuvo fortaleza para sobrevivir a los derechazos de Joao Fonseca y tuvo personalidad para sentenciar el encuentro con un drop y luego un ‘ace’.

