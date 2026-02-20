La lluvia no hizo más que hacer más épica la noche que iba a vivir Ignacio Buse en ATP 500 de Río. Nacho tuvo paciencia para esperar el inicio de su partido, tuvo fortaleza para sobrevivir a los derechazos de Joao Fonseca y tuvo personalidad para sentenciar el encuentro con un drop y luego un ‘ace’.

Así, en el duelo de jóvenes talentos sudamericanos, el peruano se llevó todas las palmas en el Guga Kuerten de Río, y todos los comentarios en las redes sociales. Venció por 5-7, 6-3 y 6-4 a Fonseca, de 19 años, pero actual número 38 del mundo. En cuartos enfrenta hoy a las 4:30 p.m. al italiano Matteo Berrettini, quien fuera finalista en Wimbledon 2021.

“Perú es clave”, escribió Nacho en la clásica firma que hacen los ganadores ante la cámara de TV. Y sí, hoy el tenis peruano lleva su firma y alegra al deporte nacional en general.

Si se considera que Nacho cerró el 2025 en muletas y con la incertidumbre de la dura lesión a su tobillo. Hoy, solo dos meses después, el peruano demuestra su temple, como explica Yeltsin Ramírez, periodista especialista en tenis peruano.

“Lo visto en Río y en Buenos Aires demuestra que viene asentando su madurez en esta parte de su carrera, ya en el circuito ATP, a pesar de recién estar volviendo de su lesión. Tiene un nivel y calidad que lo puede sacar en cualquier momento”, nos dice el especialista.

Ignacio Buse’s coming of age! 🇵🇪



The 21-year-old Peruvian upsets No.3 seed Fonseca on away soil, 5-7 6-3 6-4.@RioOpenOficial pic.twitter.com/eQ9r70Rfyv — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2026

Además de su talento con el tenis, se destaca que en Río a superado a dos tenistas locales ante su gente. “Creo que su temple es lo que lo diferencia de los jugadores de su categoría y eso ha hecho que esté a la par de Fonseca”, explica Yeltsin.

Con la victoria, Buse logra sumar 100 puntos hasta el momento, con lo que da el salto hasta el puesto 74 del ránking en vivo. Este ascenso le permite al peruano garantizar su presencia en el cuadro principal de Roland Garros y puede hacer matemáticas para decir presente también en el ‘main draw’ de Wimbledon.

The wheels on the Buse go round and round 💨



What a way for Ignacio Buse to set up match point! pic.twitter.com/t2jEMByhe8 — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2026

Si bien ahora escalar en el ránking se hace más complicado, ya que se necesita más puntos para ascender, porque los puestos están más apretados. Por ejemplo, con los 100 puntos que ha sumado hasta el momento ha subido 17 puestos. Si este viernes supera a Berrettini, serán 200 puntos, pero le valdrían para subir unos nueve puestos más. Pero hay aún tiene que jugar ese partido.

“Tenemos un jugador todoterreno, ante públicos complicados. Lo desafiante va a ser mantener el nivel y que pueda meterse en un top 50”, sentencia Yeltsin Ramírez.

Además… Más peruanos

También llegaron buenas noticias desde Buenos Aires, donde Gonzalo Bueno mantiene su buen nivel y ayer avanzó a los cuartos de final del Challenger de Tigre, donde hoy enfrentará al local Andrea Collarini (9 a.m.). En un partido sólido, Gonza venció por 6-3 y 6-4 al uruguayo Franco Roncadelli para seguir avanzando en el cuadro.

La otra buena noticia llegó a las oficinas de la Federación Peruana de Tenis. Si bien ya Conner Huertas del Pino viene jugando desde fines de enero, ayer el Programa de Antidopaje en el Tenis confirmó que el proceso contra el peruano por un supuesto dopaje finalizó y se determinó el ‘no fault or negligence’ del tenista.



