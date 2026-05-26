Nacho suelta la raqueta y hace que todo el mundo de tenis se ponga de pie y si no había tomado apunte de su nombre, ahora lo ponga en una lista selecta. Razón tuvo la ATP al calificar el duelo como uno de los imperdibles de la primera ronda e Ignacio Buse les regaló un buen tenis a pesar del desgaste con el que llegaba.

El tenista peruano debutó con derrota en Roland Garros, en un partido algo extraño ante Andrey Rublev. El calor fue protagonista importante (por encima de los 32 grados), el cansancio hizo lo suyo en Nacho y el gran golpe de derecha del ruso sentenció el partido. Pero Buse siempre estuvo ahí, y tuvo puntos que hicieron emocionar a todos.

“Esto no me cambia nada”, aseguró el peruano sobre lo que viene viviendo en los últimos días. Título en el ATP de Hamburgo y debut directo en un cuadro principal de un Grand Slam. Aunque, como él mismo confiesa, le hubiera gustado estar mejor en París.

Ignacio Buse

Nacho en Grand Slams Roland Garros 2026 vs. Andrey Rublev (13 ATP) 3-6, 7-6, 3-6, 5-7



US Open 2025 R128 B. Shelton (6ATP) 3-6, 2-6, 4-6 Q3 K. Coppejans (193 ATP) 6-3, 6-4 Q2 R. Sakamoto (197 ATP)6-4, 4-6, 6-4 Q1 L. Neyumayer (157 ATP)7-6, 6-7, 6-1

Wimbledon 2025 Q1 A. Zaux (115 ATP) 2-6, 7-6, 1-6

Roland Garros 2025 Q1 Y. Hanfmman (142 ATP) 2-6, 6-4, 3-6

Australian Open 2025 Q1 D. Koepfer (124 ATP) 6-2, 3-6, 6-7

“Me hubiera gustado disfrutar más, se asoció mucho al sufrimiento por el calor, por las condiciones, y recién en el cuarto set me pude sentir mejor tanto física como mentalmente”, contó el nacional, quien por momentos tuvo contra las cuerdas a Rublev, quien llegaba con diez días de descanso (desde el Masters de Madrid), mientras que el peruano llegó con siete partidos en nueve días con 9 horas 23 minutos en campo.

Sigue en París El cuadro de dobles Tras un merecido descanso junto a su familia que llegó primero a Hamburgo y ayer a París -como su madre y su tío Gastón Acurio que estuvieron en la tribuna-, Nacho no se despide de París. El peruano figura inscrito en el cuadro de dobles junto al estadounidense Mac Kiger (77 ATP en dobles, sin ránking en singles). La intención de Buse es disputar este cuadro, pero seguro dependerá de las sensaciones que tenga de su estado físico en las últimas horas. En su debut, quizás mañana, debe enfrentar a la dupla formada por Ray Ho (Tapei) y el alemán Hendrik Jebens. El tenis de Buse seguirá en la pantalla internacional.

Nacho ganó el segundo set en ‘tie break’ con un ‘passing shot’ espectacular y en la cuarta manga se puso 5-2 arriba, pero Rublev sacó a relucir por qué es un tenista de élite y lo remontó para arrebatarle la victoria al peruano.

“Mi nivel está, hay que seguir trabajando, perfeccionando detalles. Creo que ha sido un primer round de roce y me quedo con que al menos el cuarto set pude disfrutarlo”, aseguró el nacional sobre las conclusiones que saca.

Con solo participar en esta primera ronda, Nacho suma 10 puntos para el ránking, en el que ayer amaneció en el puesto 31. Además, se embolsó un premio de €87.000, que suman a la bolsa para seguir con su carrera profesional.

“Hoy no fue de esos días en los que disfrutas del sufrimiento... hoy fue un día duro. Los primeros dos sets no la estaba pasando bien en la cancha. Traté de darle la vuelta y recién en el cuarto puede encontrarme y por eso estoy más tranquilo, si no estaría más molesto”, sentenció en la conferencia de prensa que fue compartida por el periodista Juan Diego Llosa desde París.

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