Por Christian Cruz Valdivia

Nacho suelta la raqueta y hace que todo el mundo de tenis se ponga de pie y si no había tomado apunte de su nombre, ahora lo ponga en una lista selecta. Razón tuvo la ATP al calificar el duelo como uno de los imperdibles de la primera ronda e Ignacio Buse les regaló un buen tenis a pesar del desgaste con el que llegaba.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.