La élite del tenis ya se va acostumbrando a su presencia. Desde participaciones en los videos promocionales hasta destacar sus mejores jugadas. Ignacio Buse dio un paso más en el ATP 250 Winston-Salem y clasificó a las semifinales tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El peruano (36 ATP) superó en tres sets al argentino (7-6, 4-6 y 6-2) para acortar la superioridad del menor de los Cerúndolo ante rivales nacionales: llevaba nueve victorias y una derrota (por retiro) sobre Varillas, Buse, Bueno y Conner Huertas del Pino.

Así, Nacho se instala en las semifinales del torneo, donde enfrentará al francés Benjamin Bonzi (109 ATP) desde las 3 p.m.

Mientras, la otra noticia que giró alrededor de Buse fue el sorteo del cuadro principal del US Open. El tenista peruano ingresó como preclasificado con el número 32, lo que garantiza que en las dos primeras rondas, en caso de avanzar, se enfrente a rivales de peor ránking.

Justamente, ayer se conoció que debutará ante el estadounidense Marcos Girón, entre el domingo y el martes que se disputa la primera ronda. Ambos se enfrentaron hace unas semanas en la primera ronda del ATP de Queen’s, con victoria del peruano. Sin embargo, el US Open se disputa en cancha dura, la especialidad de Girón, y se jugará frente a su público.

Con tres victorias en Winston-Salem, Nacho ha demostrado que también puede dar pelea en las canchas rápidas y, sobre todo, recuperarse mentalmente de un mal momento.

Ante Altmaier en octavos ganó cinco games seguido en el tercer set para sentenciar el encuentro. Ayer ante Cerúndolo en el primer set remontó un 0-3 (dos quiebres) para llegar al 6-6 y forzar el tie break, mientras que en esa definición también remontó un 0-3 para ganar esa primera manga.

Así lo destaca el ATP

En las últimas semanas Ignacio Buse ha disputado los torneos élite del circuito. Los Masters de Montreal y Cincinnati y en ellos ha sido parte de las campañas de redes sociales que tiene cada certamen.

Y la misma ATP (Asociación de Tenista Profesionales) ha puesto sus ojos en él con información continua sobre el peruano en su página web. Ya se puede ver los highlights de su duelo de cuartos de final bajo el título: Buse batalla y pasa a Cerúndolo.

“Ignacio Buse continúa demostrando que atraviesa un momento excepcional en su carrera y, respaldado por una potencia física abrumadora, logró meterse entre los cuatro mejores del Winston-Salem Open este jueves”, destacó el portal del ATP.

Pero no solo eso, destacan el accionar del peruano. Este año, Nacho ya llegó a dos semifinales de torneos ATP: Río y Hamburgo, pero ambas fueron en cancha de arcilla. Y el año pasado lo hizo en Gstaad, también en polvo de ladrillo. En Winston-Salem es la primera en cancha dura.

Ignacio Buse en ATP (Captura)

“Es su primera semifinal en pista dura en el Tour, dejando en claro su evolución tenística y su adaptabilidad a todo tipo de canchas y demostrando que sus tiros profundos y su despliegue físico hacen daño mucho más allá del polvo de ladrillo”, agregó el portal.

Así, Nacho sigue creciendo en el tenis de alto nivel. Busca una segunda final, tras lo de Hamburgo, pero también afinar sus golpes con miras al US Open que arranca el fin de semana.

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