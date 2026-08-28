Por Christian Cruz Valdivia

La élite del tenis ya se va acostumbrando a su presencia. Desde participaciones en los videos promocionales hasta destacar sus mejores jugadas. Ignacio Buse dio un paso más en el ATP 250 Winston-Salem y clasificó a las semifinales tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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