Ignacio Buse y Arklon Del Pino vs Tim Puetz y Kevin Krawietz en vivo: horarios y canales para ver los qualifiers de la Copa Davis

Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Ignacio Buse y Arklon Del Pino Tim Puetz y Kevin Krawietz

Ver Ignacio Buse y Arklon Del Pino vs Tim Puetz y Kevin Krawietz EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Castello Düsseldorf por los qualifiers de la Copa Davis 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 7:00 de la mañana (hora peruana), que son las 9:00 AM de Argentina y Chile, las 6:00 AM de México y la 1:00 PM de España. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Perú y se podrá ver mediante la señal de DirecTV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.