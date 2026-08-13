Por Rogger Fernández

Estar en la élite del tenis no solo es un premio al esfuerzo de años, también una razón para mantenerse en la exigencia y continuar escribiendo una historia diferente. Ignacio Buse es consciente de eso y ya tiene en la cabeza su próximo objetivo: el US Open. El tenista peruano inició en agosto su gira norteamericana en cancha dura con tres torneos: Tras su presencia en Montreal, competirá en Cincinnati y Winston-Salem, como preparación para el último Grand Slam del año.

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