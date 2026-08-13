¿Cómo llega nuestra primera raqueta al US Open, qué riesgos asumirá sobre el cemento y qué esperar de él? Dos especialistas analizan el presente de ‘Nacho’ y sus posibilidades en el Abierto de Estados Unidos.

Buse y la gira sobre el cemento

Jorge Salinas, periodista deportivo y director de Tenis al Máximo, asegura que la gira norteamericana agarra a Buse en “el mejor momento de su carrera”, tras haber ganado el ATP 500 de Hamburgo y meterse al Top 40 del ranking mundial. Sin embargo, advierte que la cancha dura “será un desafío para él, porque es una superficie donde todavía tiene menor recorrido y menor volumen de partidos que en arcilla”.

De acuerdo al especialista, ‘Nacho’ deberá potenciar tres aspectos: mejorar el porcentaje en sus primeros servicios, reducir el tiempo de preparación de sus golpes desde el fondo de la cancha y ser más agresivo en la devolución. “En cemento los intercambios suelen ser más cortos. Su derecha funciona muy bien en arcilla, pero en superficies rápidas necesitará anticipar más y tomar la iniciativa”, afirmó.

🎾ATP M1000 🇺🇸CINCINNATI (13-23/AGO): 🇵🇪IGNACIO BUSE CONOCE A SUS POSIBLES RIVALES PARA SU DEBUT EN SEGUNDA RONDA



🗓️15-16/8

👤R64

(29)🇵🇪I. Buse (Nº35 LR) 🆚 Ganador R128 *



* 🇦🇺A. Walton (Nº98 LR) ó Qualifier



👉🇵🇪Nacho evita la R128 por ser siembra.



✍️Manuel Cabezas… https://t.co/em7xiFUris — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) August 11, 2026

Por su parte, Pablo Arraya, extenista peruano, destaca la adaptabilidad de Buse para desempeñarse en buen nivel sobre cualquier tipo de superficie. “Tiene todas las armas que se necesitan para jugar. Su saque está muy bien y poco a poco está aprendiendo a cómo utilizarlo mejor. Para mí podría mejorar la primera bola después de su saque para intentar atacar a la red”, aseguró.

El riesgo, además de la cancha de cemento, también pasa por el calendario apretado de los eventos. Montreal inició 2 de agosto y cayó en primera ronda ante Cameron Norrie; Cincinnati empieza este jueves; y Winston-Salem, la semana del 23. El US Open arranca el domingo 30 de este mes.

“La planificación ideal pasa por utilizar Montreal y Cincinnati para adaptarse al ritmo de la superficie y llegar al US Open con suficientes partidos competitivos, pero sin perder frescura física”, menciona Salinas. No obstante, Arraya enfatiza en la posibilidad de que el peruano pueda retirarse “si considera que su cuerpo está muy cargado”.

Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)

Los riesgos de Buse: el calor y las ampollas

No solo la superficie y la carga física influyen, también el clima en el que se juega. La gira estadounidense se disputa en condiciones de altas temperaturas y elevada humedad y podría afectar a Buse. “Estos factores aumentan la exigencia física y el desgaste en los desplazamientos. La cancha dura genera un mayor impacto sobre pies, tobillos y rodillas debido a la menor capacidad de absorción respecto de la arcilla”, sostiene Salinas.

Por su parte, Arraya recordó que Buse ha tenido problemas con el clima, aunque está acostumbrado a jugar en este tipo de condiciones. “El año pasado clasificó en el US Open ganando partidos muy duros en una humedad y calor asfixiantes, por lo que ya ha demostrado que puede jugar a gran nivel también en altas temperaturas”, apunta.

Sin embargo, las ampollas en el pie han sido un problema con el que Buse ha tenido que lidiar durante este año. En marzo y julio pasado, el peruano tuvo molestias por este motivo que mermaron su rendimiento en el partido. Por ello, es clave la prevención para evitar sufrir ese daño camino al US Open, un torneo que se juega a cinco sets. “Seguramente su equipo de trabajo está buscando soluciones para eso”, agrega Arraya.

Ignacio Buse es actual número 34 del ranking ATP. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) / Kirsty Wigglesworth

¿Qué versión de Buse veremos en el US Open?

Con 22 años y siendo el número 34 del ranking ATP, Buse tiene un enorme techo en el circuito profesional. El peruano encara esta gira sobre cancha dura con una versión mucho más madura que la de temporadas anteriores y con mayor confianza en su juego. “Ha demostrado que puede competir de igual a igual frente a jugadores del máximo nivel. Esa evolución mental probablemente sea su principal fortaleza de cara a esta gira”, menciona Salinas.

Para el director de Tenis al Máximo, sería un error considerar una buena actuación de Buse como sorpresa, ya que el peruano tiene argumentos para competir en igualdad de condiciones contra muchos jugadores del circuito de cemento. “Si logra adaptarse rápidamente a las condiciones de juego, no sería extraño verlo alcanzar la segunda semana del US Open”, adelanta.

Además… En Cincinnati El cuadro principal del Masters de Cincinnati empieza este jueves, pero Ignacio Buse recién debutará en la ronda 2, por lo que debería jugar entre sábado o domingo. Su rival saldrá del enfrentamiento del australiano Walton y un jugador proveniente de la qualy.

En tanto, Arraya le tiene “mucha fe” a Buse y considera que está listo para este desafío. “Está compitiendo contra los mejores atletas del mundo. En un torneo como el US Open, en el que comienzan 256 participantes, solamente gana uno. Para mí, es el mejor tenista peruano que yo haya visto”, comenta el ‘Chino’.

Eso sí, la realidad es que los mejores resultados de Buse se han dado sobre la arcilla. En ese sentido, resulta un desafío enorme para ‘Nacho’ afrontar la gira sobre el cemento y llegar en las mejores condiciones al US Open. Talento le sobra. Solo hace falta demostrarlo en los grandes escenarios como este. “Creo que es una cuestión de darle tiempo porque sabemos que lo veremos en estas competencias los próximos 10 a 15 años”, finaliza Arraya.

Buse en la gira de cemento

Masters 1000 de Montreal: ingresó directamente a segunda ronda como cabeza de serie, pero perdió ante Cameron Norrie por 6-3 y 6-2. Fue su primer partido sobre cemento en esta gira norteamericana.

Masters 1000 de Cincinnati: segunda parada de la gira norteamericana sobre cemento. El torneo se disputa esta semana.

Winston-Salem (ATP 250): será su último torneo de preparación antes del US Open, en la semana previa al Grand Slam. Buse figura en la lista del torneo.

US Open: segunda participación de Buse en el cuadro principal. El año pasado clasificó desde la qualy.

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