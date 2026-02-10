Ignacio Buse y en qué basa sus “buenas sensaciones” para sumar puntos en la Gira ATP en Sudamérica

Tras casi dos meses y toda una pretemporada 2026 de para por una lesión en el tendón de Aquiles, Ignacio Buse se presentó en Alemania el fin de semana pasado para, junto a la selección nacional, rengancharse en la competencia con el mundial de tenis.

La alineación de los partidos se sorteó, y esta vez Ignacio no figuraba en los juegos de singles. Entre especulaciones por su estado físico, la lógica dictaba que quizás la decisión más sensata que el capitán Lucho Horna podía tomar en esta serie, puntualmente, era resguardar la salud de Ignacio y priorizar su recuperación al 100%. “La superficie dura indoor no era muy apropiada para la lesión de la que estaba saliendo, por eso no jugué en singles, pero las sensaciones fueron buenas”, nos comentó Nacho.

Y así se dio: con su participación en el partido de dobles sellaba su paso por los qualifiers de la Copa Davis para dar inicio a los primeros torneos del año en Latinoamérica, ya completamente recuperado y con mucha hambre de victoria.

La gira ATP 250 Buenos Aires Hoy: vs. Passaro ( 195 ATP ) - 5 p.m.

15-21: ATP 500 Río

22-29: ATP 250 Santiago

Las buenas noticias no se hicieron esperar, y rápidamente se dio a conocer el próximo itinerario de Buse: la gira sudamericana. Ya con Nachito de vuelta en nuestro continente, se confirmó su participación en los tres torneos ATP de este período, por primera vez en su carrera: el ATP 250 de Buenos Aires, el ATP 500 de Río (que marca su debut en un torneo de esta categoría) y el ATP 250 de Santiago, méritos que Ignacio obtuvo a raíz de su reciente acceso al top 100 mundial y que le garantizan seguir acumulando puntos para mantener su participación en estos eventos.

NACHO BUSE EN BUENOS AIRES 🇵🇪🇦🇷



Les comparto el orden de juego de mañana martes. Nachito hace su debut en el ATP de Buenos Aires contra el italiano Francesco Passaro (Q) en el último turno de la noche. Además tenemos unos partidazos desde temprano.



Aprox a las 8pm en el Estadio… pic.twitter.com/kDhlwGoBBj — María Paula Regalado (@mapiregaladom) February 9, 2026

Ya en la capital argentina -donde es bastante querido y admirado, dicho sea de paso-, acostumbrándose al cambio de superficie y con el entusiasmo que siempre lo caracteriza, Ignacio espera por su primer turno en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde, de completar con éxito la primera ronda esta tarde ante Francesco Passaro (5 p.m.), se podría enfrentar a uno de los favoritos y también campeón defensor de Río de Janeiro: Sebastián Baez. Un importante cruce de talento sudamericano.

Ignacio Buse hizo dupla con Arklon Huertas del Pino en la Davis | Foto: Federación Peruana de Tenis / Juan Diego Llosa

Las próximas semanas serán cruciales para recuperar ritmo, forma y horas en cancha. Ignacio viene demostrando sostenidamente el atleta completo que es y esta gira será una excelente oportunidad para un salto más grande.