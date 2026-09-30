El cierre de la temporada para Ignacio Buse será con presencia en grandes torneos del circuito ATP. Al tenista peruano se mantiene en el top 35 ATP, lo que le permite inscribirse en los torneos de mayor nivel y este miércoles o la madrugada del jueves inicia su participación en el ATP 500 de Beijing, que se juega en cancha dura.

Nacho debuta ante el francés Quentin Halys, actual ATP 50 del ránking, y que viene de caer en su debut en el ATP 250 de Hangzou. Sin embargo, en julio pasado ganó el ATP 250 de Kitzbuhel, que se juega en arcilla.

Para Ignacio Buse todo es novedad en el circuito ATP, ya que por primera vez jugará en Asia y nada menos que en un torneo de 500 puntos. Y no solo eso, también forma parte del cuadro de dobles, nuevamente junto al italiano Flabio Cobolli.

Nacho debe competir en este tipo de torneos porque por su ránking está obligado a competir en algunos certámenes. Los primeros 50 de la clasificación deben jugar los 8 Masters (menos Montercarlo), y desde el 7 de octubre de disputa el Masters de Shanghái en China, por lo que le gira del ATP se mura a territorio asiático. Solo hay torneos ATP en Beijing y Tokio previo al mencionado Masters.

Ignacio Buse entrenando en Beijing. Captura ATP

Por eso, es imposible que Buse pueda jugar el Challenger 75 de Lima programado entre el 9 y 15 de noviembre. Previo a esa fecha, Nacho debe competir en el Masters de París, que empieza el 2 de noviembre. Si bien, el calendario le permitiría jugar la primera semana en la capital francesa y luego venir al Perú, por ser top 50 no puede jugar torneos menores a un Challenger 125, a los cuales solo podría asistir con una Wild Card de la organización que se aprobada por la ATP.

Así, por primera vez en su carrera profesional que inició en 2021, no veremos a Buse en el Challenger de Lima. Solo se le pudo disfrutar en la reciente serie de la Copa Davis ante Paraguay, en la que jugó sus dos partidos de singles y uno de dobles.

El presupuesto

Para Ignacio Buse este 2026 ha significado conocer el éxito y tener mucha exposición, lo que le ha valido incluso ser convocado como alterno para la Laver Cup. Si bien no llegó a jugar, estar en el certamen en Londres le significó compartir con los grandes del tenis mundial y asegurarse un premio económico -alrededor de 25 mil dólares- que ayuda a su carrera.

Como el mismo Nacho explicó, para competir en la élite se necesita siempre ir al límite, incluso en el presupuesto, por eso competir en este nivel de torneos también le da ese beneficio, de poder sumar mayores premios.

Ignacio Buse | ATP

“Creo que mientras más subes, más tienes que invertir en tu tiempo, en tu carrera, económicamente también. Obviamente, son otros presupuestos”, aseguró hace unas semanas.

Solo este año, Buse acumula un total de 1’529 mil dólares en premios, a los cuales hay que descontarle los impuestos que debe pagar en cada país en el que compite. Y en toda su carrera profesional, llega a un poco más de 2 millones. Es decir, este 2026 ha sido la temporada en la que ha multiplicado sus bonos: ganó €415 mil, casi 480 mil dólares.

Su calendario

“De ahí a China, me voy a Pekín, a Shanghái, Viena y París. Y ahí termina el año”, aseguró Nacho en entrevista con El Comercio y estos torneos significan un buen ingreso económico para solventar el gran equipo que tiene, con los entrenadores de la Academia TEC, fisios, doctores y psicólogos.

Solo por competir en las primeras rondas del cuadro de singles de estos cuatro torneos, Buse se garantiza premios por 107 mil dólares (sin descuentos). Sin embargo, también puede competir en dobles, como lo hará junto a Cobolli en Beijing, lo que como mínimo le representa 17.540 mil dólares más

ATP 500 Beijing

$31,895 - singles

$17,540 - dobles

Masters Shanghái

$23,760 - singles

ATP 500 Viena

€21,345 ($24.183) - singles

Masters París

€ 24,500 ($27.757)- singles

TOTAL premios asegurados: $133.135

Luego dirá presente en el Masters 1000 de Shaghái, donde incluso podría ser preclasificado. Este certamen reúne a 96 tenistas, por lo que la primera ronda la podría pasar ‘bye’, es decir sin jugar. Así, su debut sería en la segunda ronda, lo que significa que con un solo partido puede generar los premios de dos rondas.

Se pensaba que en su vuelta a Europa podría competir en el ATP 250 de Lyon, que inicia el 19 de octubre, pero no figura en la lista de inscritos, por lo que se entiende que finalmente se decidió por el ATP 500 de Viena, que empieza una semana después. Y cierra con el Masters de París, torneo de solo 56 jugadores.

**