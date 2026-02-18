Ignacio Buse y los Grand Slam en el horizonte: por qué destaca en la gira sudamericana y que debe pasar para estar en Roland Garros y Wimbledon

El grito de Ignacio Buse es ese que acumulaba más de tres meses guardado en el corazón. Han sido muy duros para el tenista peruano, quien se pasó diciembre y enero sin jugar por una lesión al tobillo y ahora, en su reaparición en el circuito, está demostrando que está fuerte, no solo físicamente, también de la cabeza y sobre todo del corazón.

Y así se le vio el último lunes en su debut en un ATP 500. En una gran remontada, superó en Río al local Igor Marcondes, donde no solo superó a un zurdo de gran nivel (a pesar de estar en el puesto 348 ATP, perdió algunos años de juego por sanciones), sino que supo capear las duras condiciones de una alterada barra, como ya lo vivió en Santiago en la Copa Davis.

“Me encanta jugar así, sea público en contra o a favor. Es un ambiente increíble y en verdad, si el tenis no tendría esto, no tendría ningún objetivo”, nos decía cuando tenía 19 años y hoy, con 21, sigue sintiendo lo mismo.

Y tendrá que vivirlo en la segunda ronda, ya que se enfrentará a un brasileño, sea al ídolo local Joao Fonseca o a un habitual en el circuito como Thiago Monteiro. Tendrá la hinchada en contra, pero con su fortaleza a favor.

Ya lo demostró en sus dos primeros partidos de la gira sudamericana. En el ATP 250 de Buenos Aires remontó al italiano Francesco Passaro, donde cedió el primer set, perdía 5-1 el segundo y luego salvó dos match points. Mientras que en el ATP 500 de Río también remontó al local Marcondes, tras ceder el primer set 6-4 e ir 4-2 abajo en la segunda manga. Se hizo viral la famosa frase: “Buse ganó este partido”, cuando los resultados parecían en contra.

“Creerme que estoy al nivel para grandes cosas y creo que tengo el nivel para estar arriba y poder rendir ante los mejores”, nos decía el año pasado sobre su ingreso al top 100 y ahora lo está demostrando.

Lo que viene siempre será mejor para Ignacio Buse. Los 50 puntos que sumó hasta el momento en Río, más los 25 que logró en Buenos Aires, ha logrado ascender al puesto 78 del ránking ATP, puesto que le garantiza por el momento tentar los grandes eventos.

Según Manuel Cabezas, conocido como ‘el hombre de los números’ del portal “Tenis Peruano”, este ascenso le permitiría a Ignacio Buse meterse directamente en el cuadro principal de Roland Garros, Grand Slam que se disputa en junio.

Para entender, los torneos cierran su cuadro principal con semanas de anticipación con el ránking que se indique en ese momento. En el caso de Roland Garros, el major parisino cierra su cuadro con el ránking del 13 de abril, y se sabe que al menos los top 100 tienen un lugar asegurado.

Así, según Manuel Cabezas, Nacho tiene “un 99% de seguridad” de estar en el cuadro principal. Según sus cálculos, el caso no ganar ninún punto, llegará al 13 de abril con 649 puntos, lo que lo haría caer a los puestos entre el 91 y 98 y se espera el corte para el puesto 101.

Así, salvo su ausencia en Australian Open por lesión (estuvo a dos bajas de llegar al cuadro principal y no se inscribió a la qualy por su lesión), Nacho seguirá siendo un jugador de Grand Slam. Inició en la Qualy del Australian Open 2025 y estuvo en todos los grandes de ese año, con el hito de haber superado la ronda de clasificación del US Open, donde en el cuadro principal se midió ante el local Ben Shelton.

Ignacio Buse en Grand Slams.

Y los pronósticos dictan que de ganar un partido más, sea en Río (sumaría 50 puntos más) o en el ATP 250 de Santiago (25 puntos en primera ronda), Nacho Buse también aseguraría un lugar en el main draw de Wimbledon. Crecimiento puro para Nacho luego de un desafortunado inicio por su lesión, ahora todo es ascenso.

