Para sentarse en la mesa de la élite, primero hay que demostrarles que tienen las fuerzas para cualquier mano a mano. Y en París, Ignacio Buse lo ha hecho de gran manera. El tenista peruano venció y eliminó al ruso Daniil Medvedev (doble 6-4) para marcar la victoria más grande de su carrera y una que el tenis peruano no veía desde hace casi dos décadas.

Nacho, hoy puesto 33, superó a Medvedev, quinto del ránking mundial, y avanzó a los octavos de final del último Masters del año en el circuito. Un encuentro que dio la vuelta al mundo, no solo por la sorpresa del resultado, sino por la autoridad con la que lo logró el peruano.

“Es increíble. Es muy bonito haber conseguido esta victoria, por ahora es la mejor de mi carrera contra un experimentado Daniil”, aseguró el peruano a las cámaras del ATP, las que se transmiten al mundo entero.

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Se trata de su mejor triunfo por ránking en apenas la segunda ocasión que enfrentaba a un top ten ATP. Antes enfrentó a Shelton, número 6 en ese momento, en el US Open 2025, y ahora le tocó medirse con Medvedev.

“Ha sido una victoria espectacular, pero creo que lo importante no es conformarse, hay que seguir partido a partido”, asegura, y ya se concentra en el duelo ante Borges, rival al que ya venció por la Copa Davis cuando Perú se enfrentó ante Portugal el año pasado.

El cuadro de París es una puerta abierta para cualquier tenista, incluso para Buse. Borges dejó fuera a Kachanov y el vencedor del duelo entre el peruano y el portugués se enfrentará a o al noruego Casper Ruud o al alemán Jan Struff.

Ayer se despidieron Djokovic, Zverev y De Minaur, tres candidatos al título, y solo cuatro preclasificados siguen en carrera.

First Peruvian man to record a Top 10 win since 2008 🇵🇪🙌 Ignaico Buse takes down fourth seed Medvedev 6-4 6-4 to reach the third round! #RolexParisMasters https://t.co/IalRlQKYTh — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

SU MOMENTO

Y no solo el Perú celebra. “¡Buse es un talento increíble! Esperando cosas buenas de él el próximo año 2027”, publicó el histórico alemán Boris Becker, quien llegó a ser número 1 del mundo en 1991. “Hemos estado esperando mucho tiempo por un jugador talentoso como él en el Perú, y es genial saber que personas como tu lo notan”, le respondió Pablo Arraya. El mundo ha puesto los ojos en el tenis peruano otra vez gracia a Ignacio Buse, pero ya antes los nacionales han sabido vencer a tenistas top.

Becker y su elogio a Buse.

La última vez que un peruano superó a un tenista top ten fue en el 2008 con la victoria de Luis Horna sobre Richard Gasquet, que era #9, en el Masters de Roma (6-4 y 6-1), mientras, para ver una victoria sobre un top 5 hay que retroceder hasta el 2004 cuando el mismo Lucho superó al #3 Guillermo Coria en el Masters de Canadá, con el retiro del argentino cuando el peruano iba ganando 5-1 en el primer set.

Y si hablamos de las victorias más grandes, hasta el momento la mejor en cuanto a ránking (y por trascendencia) es la de Jaime Yzaga sobre Pete Sampras en el US Open 1994, cuando el estadounidense era líder del ránking mundial.

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LO QUE VIENE

Ignacio Buse disputa su último torneo de la temporada. Hoy, con su pase a los octavos de final, Nacho se ha asegurado 100 puntos del torneo de París, sin embargo, no suma todos para su puesto en el ránking debido a los criterios establecidos para elaborar la clasificación.

Hoy Buse es puesto 33 con 1,445 puntos en sus 18 torneos puntuables. El reglamento establece que un tenista suma los puntos de los Grand Slam y los Masters 1.000 y los otros mejores resultados de 18 torneos. El Masters de París es su torneo puntuable número 19, por lo que reemplazará al de peor puntuación y se trata del ATP de Buenos Aires, en el que sumó 25 unidades.

Cuadro de Masters de Madrid

Es decir, se borrarán los 25 puntos del torneo argentino y se suman los 100 de París. Por ello, solo suma 75 para su clasificación.

En el live ránking, Buse aparece en el puesto 32 y de vencer a Nuno Borges, podría ascender hasta la casilla 30.

La clave de su clasificación en este cierre de temporada pasa por finalizar en puestos que le permitan ser preclasificado en el Australia Open, el primer Grand Slam del año. Tras París, solo resta un ATP 250 en Estocolmo y varios torneos Challenger, aunque ya muchos tenistas cierran su temporada con el Masters.

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