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Ignacio Buse es top 30 del tenis mundial. (Foto: Masters de París)
Ignacio Buse es top 30 del tenis mundial. (Foto: Masters de París)
Por Christian Cruz Valdivia

Para sentarse en la mesa de la élite, primero hay que demostrarles que tienen las fuerzas para cualquier mano a mano. Y en París, Ignacio Buse lo ha hecho de gran manera. El tenista peruano venció y eliminó al ruso Daniil Medvedev (doble 6-4) para marcar la victoria más grande de su carrera y una que el tenis peruano no veía desde hace casi dos décadas.

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