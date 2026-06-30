Por Christian Cruz Valdivia

El césped fue la alfombra verde para que Ignacio Buse siga haciendo historia para el tenis peruano. Nacho debutó en Wimbledon con una gran victoria ante el estadounidense Emilia Nava, partido que cerró con un 6-0 en el cuarto set. En 2 horas y 47 minutos, solventó el encuentro con parciales de 7-6, 3-6, 7-5 y 6-0

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