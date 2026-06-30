El césped fue la alfombra verde para que Ignacio Buse siga haciendo historia para el tenis peruano. Nacho debutó en Wimbledon con una gran victoria ante el estadounidense Emilia Nava, partido que cerró con un 6-0 en el cuarto set. En 2 horas y 47 minutos, solventó el encuentro con parciales de 7-6, 3-6, 7-5 y 6-0

Al ritmo de Eva Ayllón, Ignacio presentó su partido en sus redes sociales. Y salió al campo bajo el aliento del puñado de peruanos que llegaron a la cancha 4 del All England Lawn Tennis de Londres, la Catedral del Tenis de Wimbledon.

Ignacio Buse, 34 ATP, compite en su tercer cuadro principal de un Grand Slam y por fin pudo celebrar una victoria. En el US Open 2025 ganó sus partidos de qualy, pero cayó ante Ben Shelton en la primera ronda. Este 2026 no pudo jugar el Australian Open por lesión y clasificó directo al MD de Roland Garros, en el que cayó en primer ronda ante Rublev.

Ahora en Wimbledon, en su tercer intento, logra su primera victoria en un major. Según la cuenta @DecisivoTenisPe, Pablo Arraya y Jaime Yzaga lograron ganar en su primer intento, mientras que Luis Horna y Juan Pablo Varillas lo hicieron en la tercera oportunidad.

En Wimbledon, Ignacio Buse tendrá que enfrentar al estadounidense Broksby, rival de cuidado, 81 en el ránking ATP y llega con tres torneos previos en hierba, donde jugó cinco partidos. En su debut en Londres, superó al australiano Aleksandar Vukic.

📊 EL DATO: 🎾🇵🇪 Ignacio Buse es el primer peruano en la era abierta que estrena en 🇬🇧 Wimbledon su casillero de victorias en Grand Slams.



¿Dónde ganaron por primera vez en un cuadro principal de GS?

1⃣ Pablo Arraya | 🟠 Roland Garros 1982 (al 1er intento)

2⃣ Jaime Yzaga | 🔵 US… pic.twitter.com/CIJ4ojOIS3 — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) June 29, 2026

EL encuentro debe disputarse mañana miércoles -en los Grand Slams se juega dejando un día-, y Brooksby es la barrera que separa a Nacho de poder enfrentar a Jannik Sinner. El cuadro los encontraría en la tercera ronda, en caso el italiano también gane su duelo ante el portugués Borges.

¿Qué significa esta victoria para Buse?

Primero: la confirmación de que el trabajo serio y bien planificado trae resultados tarde o temprano y para él llegó casi de inmediato. Porque aun cuando se cree que los sudamericanos evitan jugar en hierba, Nacho decidió competir en los torneos ATP 500 Queen’s y ATP 250 Mallorca para preparar este Grand Slams, con una victoria en cada una de esas preparaciones.

Tenista Ránking Torneos Resultados Francisco Cerúndolo (ARG) 21 Queen´s 5 victorias (campeón) Joao Fonseca (BRA) 27 Halle 1 derrota Tomás Etcheverry (ARG) 32 Halle



Eastbourne 1 derrota



1 derrota Alejandro Tabilo (CHI) 33 Queen’s



Mallorca 1 derrota



1 derrota Ignacio Buse (PER) 34 Queen’s



Mallorca 1 victoria / 1 derrota



1 victoria / 1 derrota Mariano Navone (ARG) 38 Mallorca 1 derrota Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 42 Eastbourne 2 victorias / 1 derrota Thiago Tirante (ARG) 55 Eastbourne 1 victoria / 1 derrota Sebastián Báez (ARG) 57 - Ugo Carabelli (ARG) 59 - Román Burruchaga (ARG) 65 Eastbourne 1 derrota Daniel Vallejo (PAR) 72 Mallorca 1 derrota Francisco Comesaña (ARG) 91 - Marco Trungelliti (ARG) 94 Eastbourne 1 victoria en Qualy / 2 derrotas (Q2 e ingresó como LL y Ronda 1)

De los otros trece sudamericanos que se ubican en el Top 100, solo Etcheverry y Tabilo jugaron dos torneos en hierba. Algunos ni siquiera pisaron el césped previo a Wimbledon. La excepción, Francisco Cerúndolo solo jugó en Queen’s, y ganó ese torneo por ello decidió no probar con otro torneo.

De los de esta región que jugaron ayer, solo el brasileño Joao Fonseca y el colombiano Nicolás Mejía (que llegó desde la qualy), lograron avanzar como Buse. Trugielliti, Tirante, Juan Carlos Cerúndolo, Daniel Vallejo (ante Mejía), Baez y Ugo Carabelli (retiro por lesión) quedaron fuera.

Peru's tennis star 💫



Ignacio Buse wins his first round match to claim his first win at Wimbledon. pic.twitter.com/NYo98pWM7L — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Segundo: la tranquilidad de saber que físicamente está bien. Esto porque la semana pasada se retiró del dobles de Mallorca alegando temas físicos, luego de jugar dos partidos de singles. El calor en la isla española le pasó factura y decidió cuidarse.

En Londres empezó su participación el lunes alrededor de las 11 a.m. del horario londinense y la temperatura fue benevolente para los tenistas, ya que para este semana el calor tuvo una pequeña baja (24° en ambiente), aunque se espera que para la próxima semana suba a una mínima de 30°.

Buse hoy se convirtió en el primer peruano en ganar un partido en Wimbledon en los últimos 32 años (Yzaga 1994).



El Colorado quedó a solo dos victorias de ser el tenista de su país con más encuentros ganados en pasto (Era Abierta).pic.twitter.com/PPhq7axHnR https://t.co/2TxzYYjxq4 — Ariel Fernández (@AFD7L) June 29, 2026

Tercero: Hace historia para el tenis peruano. Nuestro país han visto solo ocho victorias en torneos sobre césped y tres de ellas son de Nacho. Esta es su primera victoria en el cuadro principal de Wimbledon y es la cuarta en el Grand Slam de Londres para un tenista peruana. Las tres anteriores fueron de Jaime Yzaga, en 1991, 1992 y 1994.

Es decir, han pasado 32 años para volver a celebrar a un peruano en Wimbledon. Y han pasado 23 años desde la última vez que un peruano ganó un torneo ATP en cancha de césped, que fue la de Iván Miranda en la R2 ATP de Newport 2003. El ‘Chino’ también ganó en Newport en el 2005, pero en la Qualy 1.

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