Independiente vs. Banfield juegan este sábado EN VIVO ONLINE (6:00 pm.) por la fecha 6 de la Superliga Argentina de fútbol en el estadio Florencio Solá de la ciudad de Banfield. El choque será transmitido por TyC Sports.

A mitad de semana, Independiente enfrentó a River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores y el resultado no fue el mejor. Y con esa bronca, ahora deberá afrontar el choque contra Banfield, equipo que no marcha bien en la Superliga argentina, pero que tratará de hacer respetar la casa.

La realidad de ambos equipos en la Superliga no es buena. Independiente marcha en el puesto 18 con cinco puntos, mientras que el 'Taladro' marcha en la posición 15 con siete puntos. El líder es Racing con 13 unidades, por lo que aún no está todo perdido para estos equipos en su intento por pelear el título.

El choque entre Independiente vs. Banfield, catalogado como el mejor del sábado, tendrá a dos equipos tradicionales de la Argentina frente a frente, pero con presentes poco alentadores. Ellos quieren sacudirse del mal momento y encaminarse en el torneo local. No todo está perdido, pero podría estarlo para quien no sume de a tres.

Indpendiente vs. Banfield: posibles alineaciones



Banfield: Mauricio Arboleda; Rodrigo Arciero, Renato Civelli; Jorge Agustín Rodríguez, Adrián Spörle; Adrián Calello, Enzo Kalinski, Jesús Dátolo; Nicolás Bertolo, Darío Cvitanich, Nicolás Silva



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal, Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Francisco Silva; Silvio Romero, Pablo Hernández, Maximiliano Meza; Emmanuel Gligliotti